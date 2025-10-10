Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Погрузитесь в атмосферу старого Ижевска, прогуливаясь по историческим кварталам, любуясь купеческими особняками и узнавая о жизни генералов и фабрикантов
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ижевск: легенды, мифы, быль
Прокатиться по самым интересным местам города и отыскать следы разных эпох
Начало: В районе Сити
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
6675 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Ижевском
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и культуру. Увидите заводы, площади и услышите интересные истории. Ощутите дух оружейной столицы
Начало: Музея Ижмаш
1 мар в 11:00
7 мар в 11:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИсаев10 октября 2025Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералыДата посещения: 5 октября 2025Были 5 октября на экскурсии с Сергеем по историческим местам Ижевска. Осталось очень приятное впечатление от рассказа. Передалась его любовь
- ООлеся9 сентября 2025Из Ижевска в СарапулДата посещения: 9 сентября 2025Замечательная экскурсия, очень познавательная. Сергей-прекрасный гид со знанием дела, очень интересные факты, грамотная речь-одно удовольствие, спасибо Вам!!!
- ЕЕвгения16 августа 2025Ижевск - восточный ПетербургДата посещения: 16 августа 2025Все очень интересно и увлекательно! Спасибо за рассказ и интересные места!)))
- ЕЕвгения24 ноября 2025Великолепная экскурсия в музей-заповедник "Лудорвай" с очень приятным и экспертным организатором Сергеем!
Очень рекомендую!
- ННикита23 ноября 2025Отличная экскурсия, Сергей профессионал своего дела. Узнал много нового про город, 3 часа пролетели незаметно)
- ЕЕлена23 ноября 2025Нам понравился гид Сергей, нам понравился маршрут. Экскурсия прошла, как заявлено, в машине, но были выходы на некоторые локации. Сергей
- ККонстантин6 ноября 2025Отличный экскурсовод,сразу видно,что человек любит и живет своим делом,не повезло нам с погодой,но в этом был свой вайб. Сергея однозначно рекомендую!
- ГГалина6 ноября 2025Отличное путешествие получилось. Ижевск прекрасен😊 Сергей профессионал своего дела, вернемся снова, до встречи!
- ЛЛариса1 ноября 2025Экскурсия просто покорила! Сергей прекрасный рассказчик, начал свое повествование еще в Ижевске в пути с истории. В Лудорвае провел по
- ВВладимир29 октября 2025Порядочный мужчина.
Встретил в аэропорту и сразу отправились на экскурсию. Повествует интересно, мысль быстрая и ясная.
Любит свой край, любит Россию.
Есть чему поучиться у Сергея.
Советую.
- ТТатьяна20 октября 2025Симпатичный город, очень приятные отзывчивые люди. Екатерина олицетворяет собой яркого представителя своего малочисленного народа: отзывчивая, эрудированная, умная! У нас была
- ДДенис14 октября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию. И подросткам, и взрослым очень понравилось. Очень динамично, интересно. Без лишней информации по датам. Правильная и интересная речь. Слушать одно удовольствие.
- ССветлана9 октября 2025Очень понравилось, удивительно открылся город, помню многое из экскурсии Дале спустя несколько лет))) я бы даже повторила при случае. Однозначно рекомендую)
- ЛЛюдмила8 октября 2025Экскурсия очень понравилась! Замечательно организованная программа позволила погрузиться в историю и атмосферу мест. Сергей оказался настоящим профессионалом своего дела: интересно
- ААнна6 октября 2025Благодаря Сергею наша экскурсия превратилась в настоящее путешествие сквозь века. Мы погрузились в атмосферу старинного города, прогуливаясь по его историческим
- ГГригорий29 сентября 2025История города была рассказана классно, исторические факты были познавательны. Также посетили много мест о которых мало кто знает в самом городе.
Я бы посоветовал местным и приезжим брать туры у Сергея.
- ТТатьяна28 сентября 2025Спасибо Сергею за увлекательный рассказ!
1,5 часа на одном дыхании👍🏻 Очень рады, что начали знакомство с городом с этой экскурсии) она приоткрыла нам двери в историю этих мест!
- ООлег25 сентября 2025Отдали предпочтение Катрин, основываясь на отзывах людей, которые отразили свои ощущения от экскурсии. Полностью с ними согласен и скажу больше:
- ААлександр22 сентября 2025Экскурсия, осуществленная гидом Сергеем в Сарапул, нам очень понравилась. И маршрут был хорошо выстроен и материал излагался в доступной форме. Еще и с погодой повезло. Большое спасибо Сергею и команде "Трипстера". Рекомендуем.
- ТТатьяна11 сентября 20253 сентября 2025г. были на экскурсии по старому Ижевску. Не смотря на то, что экскурсия была тематической, мы получили интересные сведения и о современном Ижевске. Спасибо большое Сергею.
