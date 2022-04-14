Балтийское побережье и Калининград за 4 дня

Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду

Авторский тур
Зачем стоит отправиться в самый западный регион России? Здесь есть невероятно красивое Балтийское море с песчаными дюнами и танцующим лесом, атмосферный променад курортного города, средневековые ворота и замки, а еще один из лучших музеев Мирового океана в мире — с подводными лодками, скелетами древних рыб и огромным аквариумом.
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для заселения в гостиницу нужен QR-код о пройденной вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до заезда.

На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для следующих категорий пассажиров: путешественники до 23 лет; женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж / д вокзал Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж / д вокзал Калининграда, после 17:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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