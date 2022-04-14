Организационные детали

Для заселения в гостиницу нужен QR-код о пройденной вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до заезда.

На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для следующих категорий пассажиров: путешественники до 23 лет; женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.