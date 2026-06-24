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Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу

Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
На судне вместимостью до 55 человек вы отправитесь в круговой маршрут до Морского канала.

В пути вас ждут не только панорамы портовой части и верфи, но и визитные карточки города: остров Канта, Музей Мирового океана, Рыбная деревня и др.

Гид познакомит с историей города и строительства канала, а экипаж позаботится о том, чтобы прогулка прошла с комфортом.
4.6
18 отзывов
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу

Описание экскурсии

Путь Петра I

Часть речной прогулки проходит по водному маршруту, которым впервые российский император прибыл в Кёнигсберг. С борта вам откроется вид на исторический центр города — от Рыбной деревни до порта — с этого ракурса получаются отличные снимки!

Морской канал

Далее будет морская часть: теплоход провезет вас по каналу, соединяющему Калининград с Балтийским морем. Вы увидите сооружения порта, сохранившиеся со времен Ганзы, современные заводы мирового уровня, судостроительные предприятия и поселения у канала. Наш гид дополнит увиденное рассказами о строительстве канала и любопытных гидротехнических решениях.

Маршрут

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор на острове Канта
  • Здание бывшей кёнигсбергской Торговой биржи
  • Исторический флот Музея Мирового океана
  • Мосты Медовый и Юбилейный, Двухъярусный мост
  • Калининградский морской торговый порт
  • Военные судостроительные верфи завода «Янтарь»
  • Калининградский морской канал

Организационные детали

  • Прогулки проходят на теплоходе «Самбия»
  • Начало и окончание на причале в Рыбной деревне (самый центр Калининграда)
  • Прогулка может быть отменена из-за плохих погодных условий (оплата полностью возвращается)
  • Приходить на экскурсию необходимо за 15 минут до её начала

в среду в 10:00

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Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослые2000 ₽
Дети от 5 до 11 лет1000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале № 2 (Рыбная деревня)
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 4763 туристов
Наша судоходная компания работает на рынке перевозок водного туризма с 2016 года. Наша компания лицензирована, пассажиры застрахованы. Мы предлагаем широкий выбор экскурсионных программ по рекам, каналам и заливам Калининградской области на теплоходе «Самбия» и прогулочном катере «Ветерок». В путешествиях по водным просторам нашего богатого историей края вас ждут новые открытия и незабываемые впечатления.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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К
Интересная экскурсия, познакомились с историей Калининграда и не только города, но и области.
Интересная экскурсия, познакомились с историей Калининграда и не только города, но и области.
Интересная экскурсия, познакомились с историей Калининграда и не только города, но и области.
Интересная экскурсия, познакомились с историей Калининграда и не только города, но и области.
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Алексей
Отличная прогулка! Команда - супер, экскурсовод - Нина очень интересно рассказывает и полностью занимает внимание! Время пролетело незаметно! Большое спасибо команде и Нине! Вы супер!
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Лариса
Прекрасная прогулка, получили большое удовольствие! После прохождения моста подняли ограждение на крыше судна, образовав открытую палубу, виды с которой открывались невероятные!
Прекрасная прогулка, получили большое удовольствие! После прохождения моста подняли ограждение на крыше судна, образовав открытую палубу,
Прекрасная прогулка, получили большое удовольствие! После прохождения моста подняли ограждение на крыше судна, образовав открытую палубу,
Прекрасная прогулка, получили большое удовольствие! После прохождения моста подняли ограждение на крыше судна, образовав открытую палубу,
Прекрасная прогулка, получили большое удовольствие! После прохождения моста подняли ограждение на крыше судна, образовав открытую палубу,
Прекрасная прогулка, получили большое удовольствие! После прохождения моста подняли ограждение на крыше судна, образовав открытую палубу,
Прекрасная прогулка, получили большое удовольствие! После прохождения моста подняли ограждение на крыше судна, образовав открытую палубу,
Прекрасная прогулка, получили большое удовольствие! После прохождения моста подняли ограждение на крыше судна, образовав открытую палубу,
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Л
Отличная экскурсия. Хочется отдельно отметить комфортабельный кораблик, спасибо команде! Нина - грамотный гид, интересно рассказала историю морского канала и подробно описала все увиденные достопримечательности. Рекомендую к посещению.
Отличная экскурсия. Хочется отдельно отметить комфортабельный кораблик, спасибо команде! Нина - грамотный гид, интересно рассказала историю
Отличная экскурсия. Хочется отдельно отметить комфортабельный кораблик, спасибо команде! Нина - грамотный гид, интересно рассказала историю
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М
Экскурсия познавательная для первого знакомства с Калининградом, и в целом приятная прогулка по воде, интересные виды, рекомендую
Экскурсия познавательная для первого знакомства с Калининградом, и в целом приятная прогулка по воде, интересные виды, рекомендую
Экскурсия познавательная для первого знакомства с Калининградом, и в целом приятная прогулка по воде, интересные виды, рекомендую
Экскурсия познавательная для первого знакомства с Калининградом, и в целом приятная прогулка по воде, интересные виды, рекомендую
Экскурсия познавательная для первого знакомства с Калининградом, и в целом приятная прогулка по воде, интересные виды, рекомендую
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В
Хорошая и неспешная речная прогулка. Все понравилось. Гид Нина хороший рассказчик.
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