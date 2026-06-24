На судне вместимостью до 55 человек вы отправитесь в круговой маршрут до Морского канала. В пути вас ждут не только панорамы портовой части и верфи, но и визитные карточки города: остров Канта, Музей Мирового океана, Рыбная деревня и др. Гид познакомит с историей города и строительства канала, а экипаж позаботится о том, чтобы прогулка прошла с комфортом.

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Описание экскурсии

Путь Петра I

Часть речной прогулки проходит по водному маршруту, которым впервые российский император прибыл в Кёнигсберг. С борта вам откроется вид на исторический центр города — от Рыбной деревни до порта — с этого ракурса получаются отличные снимки!

Морской канал

Далее будет морская часть: теплоход провезет вас по каналу, соединяющему Калининград с Балтийским морем. Вы увидите сооружения порта, сохранившиеся со времен Ганзы, современные заводы мирового уровня, судостроительные предприятия и поселения у канала. Наш гид дополнит увиденное рассказами о строительстве канала и любопытных гидротехнических решениях.

Маршрут

Рыбная деревня

Кафедральный собор на острове Канта

Здание бывшей кёнигсбергской Торговой биржи

Исторический флот Музея Мирового океана

Мосты Медовый и Юбилейный, Двухъярусный мост

Калининградский морской торговый порт

Военные судостроительные верфи завода «Янтарь»

Калининградский морской канал

Организационные детали