На судне вместимостью до 55 человек вы отправитесь в круговой маршрут до Морского канала.
В пути вас ждут не только панорамы портовой части и верфи, но и визитные карточки города: остров Канта, Музей Мирового океана, Рыбная деревня и др.
Гид познакомит с историей города и строительства канала, а экипаж позаботится о том, чтобы прогулка прошла с комфортом.
В пути вас ждут не только панорамы портовой части и верфи, но и визитные карточки города: остров Канта, Музей Мирового океана, Рыбная деревня и др.
Гид познакомит с историей города и строительства канала, а экипаж позаботится о том, чтобы прогулка прошла с комфортом.
Описание экскурсии
Путь Петра I
Часть речной прогулки проходит по водному маршруту, которым впервые российский император прибыл в Кёнигсберг. С борта вам откроется вид на исторический центр города — от Рыбной деревни до порта — с этого ракурса получаются отличные снимки!
Морской канал
Далее будет морская часть: теплоход провезет вас по каналу, соединяющему Калининград с Балтийским морем. Вы увидите сооружения порта, сохранившиеся со времен Ганзы, современные заводы мирового уровня, судостроительные предприятия и поселения у канала. Наш гид дополнит увиденное рассказами о строительстве канала и любопытных гидротехнических решениях.
Маршрут
- Рыбная деревня
- Кафедральный собор на острове Канта
- Здание бывшей кёнигсбергской Торговой биржи
- Исторический флот Музея Мирового океана
- Мосты Медовый и Юбилейный, Двухъярусный мост
- Калининградский морской торговый порт
- Военные судостроительные верфи завода «Янтарь»
- Калининградский морской канал
Организационные детали
- Прогулки проходят на теплоходе «Самбия»
- Начало и окончание на причале в Рыбной деревне (самый центр Калининграда)
- Прогулка может быть отменена из-за плохих погодных условий (оплата полностью возвращается)
- Приходить на экскурсию необходимо за 15 минут до её начала
в среду в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые
|2000 ₽
|Дети от 5 до 11 лет
|1000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале № 2 (Рыбная деревня)
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 4763 туристов
Наша судоходная компания работает на рынке перевозок водного туризма с 2016 года. Наша компания лицензирована, пассажиры застрахованы. Мы предлагаем широкий выбор экскурсионных программ по рекам, каналам и заливам Калининградской области на теплоходе «Самбия» и прогулочном катере «Ветерок». В путешествиях по водным просторам нашего богатого историей края вас ждут новые открытия и незабываемые впечатления.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Интересная экскурсия, познакомились с историей Калининграда и не только города, но и области.
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Отличная прогулка! Команда - супер, экскурсовод - Нина очень интересно рассказывает и полностью занимает внимание! Время пролетело незаметно! Большое спасибо команде и Нине! Вы супер!
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Прекрасная прогулка, получили большое удовольствие! После прохождения моста подняли ограждение на крыше судна, образовав открытую палубу, виды с которой открывались невероятные!
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Л
Отличная экскурсия. Хочется отдельно отметить комфортабельный кораблик, спасибо команде! Нина - грамотный гид, интересно рассказала историю морского канала и подробно описала все увиденные достопримечательности. Рекомендую к посещению.
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М
Экскурсия познавательная для первого знакомства с Калининградом, и в целом приятная прогулка по воде, интересные виды, рекомендую
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В
Хорошая и неспешная речная прогулка. Все понравилось. Гид Нина хороший рассказчик.
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