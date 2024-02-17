Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
Индивидуальная квест-экскурсия в Калининграде

Проследить путь шедевра от Кёнигсберга до Балтийска и приблизиться к разгадке пропажи века

Исчезновение Янтарной комнаты до сих пор будоражит умы путешественников.

Давайте устроим поисковую экспедицию! Под руководством проводника вы посмотрите на окрестности Калининграда глазами кладоискателя.

Старые немецкие дороги, порт и крепость Пиллау, заброшенный аэродром — все эти места вам предстоит исследовать. С нас — карта местности и подсказки, с вас — азарт и блеск в глазах!
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
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20
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Описание

Что вас ожидает

От создания Янтарной комнаты в 18 веке до её исчезновения из Кёнигсберга во время Второй мировой войны — маршрут экскурсии охватывает 250 лет российской истории. А ещё в его основе реальные события, описанные в повести Юрия Иванова «Пятая версия» и приключенческих романах Леонида Платова «Секретный фарватер» и Алексея Иванова «Тени тевтонов». Подобно литературным героям и их прототипам, вы окажетесь в круговороте поистине невероятных событий!

Тайны Балтийского побережья

  • Квест начинается на Центральной площади, близ фундамента Королевского замка. Здесь в апреле 1945 года последний раз видели ящики с янтарными панелями. Вы получите карту маршрута и начнёте строить первые догадки и предположения.
  • Далее едем на юго-запад области по той самой дороге, где в январе 1945 года проходили пути эвакуации ценностей, — возможно, и Янтарной комнаты.
  • Ненадолго заглянем на руины замка Фишхаузен (Приморск), где летом 1945 года были найдены сокровища, украденные во время войны. Попробуем разобраться, могла ли Янтарная комната оказаться здесь.
  • Вдоль залива доберёмся до порта Пиллау (Балтийск), откуда уходили последние корабли, набитые награбленными ценностями.
  • На тихоходном пароме переправимся на Балтийскую косу, где в апреле 1945 года прятались нацистские преступники, рассчитывая скрыться от возмездия.
  • Исследуем заброшенный немецкий аэродром и приоткроем завесу тайны над лабиринтами крепости Пиллау. Именно здесь Янтарную комнату видели в последний раз.

В качестве дополнительной опции можем добавить в программу осмотр природных достопримечательностей Балтийской косы (по погоде) или крепости Пиллау с местным гидом (билет приобретается отдельно).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • К поездке по маршруту допускаются только граждане РФ (требование пограничной службы). С собой обязательно иметь паспорт!
  • Билеты на паром приобретаются на месте за дополнительную плату — 70 рублей с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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