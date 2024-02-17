Исчезновение Янтарной комнаты до сих пор будоражит умы путешественников. Давайте устроим поисковую экспедицию! Под руководством проводника вы посмотрите на окрестности Калининграда глазами кладоискателя. Старые немецкие дороги, порт и крепость Пиллау, заброшенный аэродром — все эти места вам предстоит исследовать. С нас — карта местности и подсказки, с вас — азарт и блеск в глазах!

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Описание

Что вас ожидает

От создания Янтарной комнаты в 18 веке до её исчезновения из Кёнигсберга во время Второй мировой войны — маршрут экскурсии охватывает 250 лет российской истории. А ещё в его основе реальные события, описанные в повести Юрия Иванова «Пятая версия» и приключенческих романах Леонида Платова «Секретный фарватер» и Алексея Иванова «Тени тевтонов». Подобно литературным героям и их прототипам, вы окажетесь в круговороте поистине невероятных событий!

Тайны Балтийского побережья

Квест начинается на Центральной площади, близ фундамента Королевского замка . Здесь в апреле 1945 года последний раз видели ящики с янтарными панелями. Вы получите карту маршрута и начнёте строить первые догадки и предположения.

. Здесь в апреле 1945 года последний раз видели ящики с янтарными панелями. Вы получите карту маршрута и начнёте строить первые догадки и предположения. Далее едем на юго-запад области по той самой дороге, где в январе 1945 года проходили пути эвакуации ценностей, — возможно, и Янтарной комнаты.

Ненадолго заглянем на руины замка Фишхаузен (Приморск) , где летом 1945 года были найдены сокровища, украденные во время войны. Попробуем разобраться, могла ли Янтарная комната оказаться здесь.

, где летом 1945 года были найдены сокровища, украденные во время войны. Попробуем разобраться, могла ли Янтарная комната оказаться здесь. Вдоль залива доберёмся до порта Пиллау (Балтийск) , откуда уходили последние корабли, набитые награбленными ценностями.

, откуда уходили последние корабли, набитые награбленными ценностями. На тихоходном пароме переправимся на Балтийскую косу , где в апреле 1945 года прятались нацистские преступники, рассчитывая скрыться от возмездия.

, где в апреле 1945 года прятались нацистские преступники, рассчитывая скрыться от возмездия. Исследуем заброшенный немецкий аэродром и приоткроем завесу тайны над лабиринтами крепости Пиллау. Именно здесь Янтарную комнату видели в последний раз.

В качестве дополнительной опции можем добавить в программу осмотр природных достопримечательностей Балтийской косы (по погоде) или крепости Пиллау с местным гидом (билет приобретается отдельно).

Организационные детали