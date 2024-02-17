Проследить путь шедевра от Кёнигсберга до Балтийска и приблизиться к разгадке пропажи века
Исчезновение Янтарной комнаты до сих пор будоражит умы путешественников.
Давайте устроим поисковую экспедицию! Под руководством проводника вы посмотрите на окрестности Калининграда глазами кладоискателя.
Старые немецкие дороги, порт и крепость Пиллау, заброшенный аэродром — все эти места вам предстоит исследовать. С нас — карта местности и подсказки, с вас — азарт и блеск в глазах!
Давайте устроим поисковую экспедицию! Под руководством проводника вы посмотрите на окрестности Калининграда глазами кладоискателя.
Старые немецкие дороги, порт и крепость Пиллау, заброшенный аэродром — все эти места вам предстоит исследовать. С нас — карта местности и подсказки, с вас — азарт и блеск в глазах!
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Описание
Что вас ожидает
От создания Янтарной комнаты в 18 веке до её исчезновения из Кёнигсберга во время Второй мировой войны — маршрут экскурсии охватывает 250 лет российской истории. А ещё в его основе реальные события, описанные в повести Юрия Иванова «Пятая версия» и приключенческих романах Леонида Платова «Секретный фарватер» и Алексея Иванова «Тени тевтонов». Подобно литературным героям и их прототипам, вы окажетесь в круговороте поистине невероятных событий!
Тайны Балтийского побережья
- Квест начинается на Центральной площади, близ фундамента Королевского замка. Здесь в апреле 1945 года последний раз видели ящики с янтарными панелями. Вы получите карту маршрута и начнёте строить первые догадки и предположения.
- Далее едем на юго-запад области по той самой дороге, где в январе 1945 года проходили пути эвакуации ценностей, — возможно, и Янтарной комнаты.
- Ненадолго заглянем на руины замка Фишхаузен (Приморск), где летом 1945 года были найдены сокровища, украденные во время войны. Попробуем разобраться, могла ли Янтарная комната оказаться здесь.
- Вдоль залива доберёмся до порта Пиллау (Балтийск), откуда уходили последние корабли, набитые награбленными ценностями.
- На тихоходном пароме переправимся на Балтийскую косу, где в апреле 1945 года прятались нацистские преступники, рассчитывая скрыться от возмездия.
- Исследуем заброшенный немецкий аэродром и приоткроем завесу тайны над лабиринтами крепости Пиллау. Именно здесь Янтарную комнату видели в последний раз.
В качестве дополнительной опции можем добавить в программу осмотр природных достопримечательностей Балтийской косы (по погоде) или крепости Пиллау с местным гидом (билет приобретается отдельно).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- К поездке по маршруту допускаются только граждане РФ (требование пограничной службы). С собой обязательно иметь паспорт!
- Билеты на паром приобретаются на месте за дополнительную плату — 70 рублей с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Центральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 999 туристов
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
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