Я увлечённый путешественник и фотограф. И хочу показать вам побережье Балтики таким, каким вижу его сам.
Куршская коса, мыс Таран, Зеленоградск или Светлогорск — независимо от того, какую локацию вы выберете, вас ждёт уникальная фотоистория, погружение в местные легенды и невероятный опыт познания природы через все органы чувств.
Куршская коса, мыс Таран, Зеленоградск или Светлогорск — независимо от того, какую локацию вы выберете, вас ждёт уникальная фотоистория, погружение в местные легенды и невероятный опыт познания природы через все органы чувств.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Это будет не просто поездка или экскурсия, а настоящее путешествие по Балтийскому побережью в дружеской обстановке. Будем пить чай, наслаждаться природой и впитывать эмоции. Мне важно, чтобы вы почувствовали себя исследователями, открывающими для себя дивный новый мир.
Варианты маршрутов
Отправляемся кататься по побережью Балтийского моря. Куда именно — решать вам! Это может быть:
- Куршская коса — природный заповедник. Затеряемся в лесах и песках балтийского моря.
- Зеленоградск — туристический город у моря. Тут развитая инфраструктура, кафе, рестораны, колесо обозрения и конечно же, море. А значит, много локаций для красивых фотографий.
- Светлогорск — аутентичный город, не похожий на все остальные. Тут красивые улицы, много зелени и скверов. Отличное место для живых снимков!
- Мыс Таран — величественный горно-песчаный массив, одно из наиболее живописных мест края.
Я буду не только показывать вам лучшие места, но и делать профессиональные снимки на фотокамеру. В фокусе — ваши эмоции! В течение недели после нашей встречи вы получите не менее 200 фотографий в профессиональной обработке.
Организационные детали
- Я заберу вас на личном автомобиле (Hyundai Solaris 2021) из отеля в Калининграде или Зеленоградске и доставлю обратно после экскурсии
- За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области
- В качестве бесплатного перекуса вас ждут прохладные напитки и печеньки
- Дополнительные расходы: экологический сбор — 300 руб. /чел. (дети до 18 лет бесплатно), 450 руб. /авто, обед и входные билеты в музеи (посещение по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нусрат — ваша команда гидов в Калининграде
Здравствуйте! Меня зовут Нусрат! Готов предложить услуги дружелюбного, активного сопровождающего гида и фотографа по Калининградской области. Обещаю отличное настроение, интересные и увлекательные поездки. Вместе со своей командой мы с pадостьюЗадать вопрос
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