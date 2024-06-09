Я увлечённый путешественник и фотограф. И хочу показать вам побережье Балтики таким, каким вижу его сам. Куршская коса, мыс Таран, Зеленоградск или Светлогорск — независимо от того, какую локацию вы выберете, вас ждёт уникальная фотоистория, погружение в местные легенды и невероятный опыт познания природы через все органы чувств.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Это будет не просто поездка или экскурсия, а настоящее путешествие по Балтийскому побережью в дружеской обстановке. Будем пить чай, наслаждаться природой и впитывать эмоции. Мне важно, чтобы вы почувствовали себя исследователями, открывающими для себя дивный новый мир.

Варианты маршрутов

Отправляемся кататься по побережью Балтийского моря. Куда именно — решать вам! Это может быть:

Куршская коса — природный заповедник. Затеряемся в лесах и песках балтийского моря.

— природный заповедник. Затеряемся в лесах и песках балтийского моря. Зеленоградск — туристический город у моря. Тут развитая инфраструктура, кафе, рестораны, колесо обозрения и конечно же, море. А значит, много локаций для красивых фотографий.

— туристический город у моря. Тут развитая инфраструктура, кафе, рестораны, колесо обозрения и конечно же, море. А значит, много локаций для красивых фотографий. Светлогорск — аутентичный город, не похожий на все остальные. Тут красивые улицы, много зелени и скверов. Отличное место для живых снимков!

— аутентичный город, не похожий на все остальные. Тут красивые улицы, много зелени и скверов. Отличное место для живых снимков! Мыс Таран — величественный горно-песчаный массив, одно из наиболее живописных мест края.

Я буду не только показывать вам лучшие места, но и делать профессиональные снимки на фотокамеру. В фокусе — ваши эмоции! В течение недели после нашей встречи вы получите не менее 200 фотографий в профессиональной обработке.

Организационные детали