Предлагаем вам нетривиальное приключение: пройти фотоквест по Калининграду, объединив все самые интересные достопримечательности центра, отыскать код доступа к городу и получить более 30 профессиональных фото на память.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Фотопрогулка с азартом квеста

С первых минут мы посвятим вас в игру: весь маршрут в рассказах будут спрятаны подсказки, из которых в финале вы сложите заветный код доступа к Кёнигсбергу

В каждой точке вас будут ждать мини-задания: найти «дом с глазами», разгадать морские загадки, отыскать камень-сердце. Дети и взрослые включатся в игру на равных, а мы будем ловить ваши искренние эмоции на профессиональную камеру.

В финале самый внимательный участник получит сувенир от нашей команды.

Наш маршрут

Набережная Музея Мирового океана

Уникальная экспозиция под открытым небом:

НИС «Витязь» — корабль, измеривший глубину Марианской впадины

Подводная лодка Б-413 — дизельная субмарина в первозданном виде

«Космонавт Виктор Пацаев» — судно космической связи

Гидросамолёт Бе-12 «Чайка»

Рыболовный траулер СРТ-129 и плавучий маяк «Ирбенский»

Рыбная деревня. Остров Канта

Стилизованный квартал с башней «Маяк», Медовым мостом и живописными городскими панорамами. Вы увидите:

Кафедральный собор — готический памятник 14 века

Могилу Иммануила Канта

Парк скульптур и камень-сердце с гербами трёх городов

Здание бывшей Кёнигсбергской биржи (ДКМ)

Памятник архитектуры в стиле флорентийского неоренессанса 19 века. Фасад украшают каменные львы работы скульптора Эмиля Хундризера — символ торгового прошлого города и финальная точка нашего путешествия.

Организационные детали