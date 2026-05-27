Фотопрогулка-квест «Где спят кёнигсбергские львы» для взрослых и детей
Найти код доступа к городу и сделать красочные снимки
Предлагаем вам нетривиальное приключение: пройти фотоквест по Калининграду, объединив все самые интересные достопримечательности центра, отыскать код доступа к городу и получить более 30 профессиональных фото на память.
Описание фото-прогулки
Фотопрогулка с азартом квеста
С первых минут мы посвятим вас в игру: весь маршрут в рассказах будут спрятаны подсказки, из которых в финале вы сложите заветный код доступа к Кёнигсбергу
В каждой точке вас будут ждать мини-задания: найти «дом с глазами», разгадать морские загадки, отыскать камень-сердце. Дети и взрослые включатся в игру на равных, а мы будем ловить ваши искренние эмоции на профессиональную камеру.
В финале самый внимательный участник получит сувенир от нашей команды.
Подводная лодка Б-413 — дизельная субмарина в первозданном виде
«Космонавт Виктор Пацаев» — судно космической связи
Гидросамолёт Бе-12 «Чайка»
Рыболовный траулер СРТ-129 и плавучий маяк «Ирбенский»
Рыбная деревня. Остров Канта
Стилизованный квартал с башней «Маяк», Медовым мостом и живописными городскими панорамами. Вы увидите:
Кафедральный собор — готический памятник 14 века
Могилу Иммануила Канта
Парк скульптур и камень-сердце с гербами трёх городов
Здание бывшей Кёнигсбергской биржи (ДКМ)
Памятник архитектуры в стиле флорентийского неоренессанса 19 века. Фасад украшают каменные львы работы скульптора Эмиля Хундризера — символ торгового прошлого города и финальная точка нашего путешествия.
Организационные детали
Квест рассчитан на взрослых и детей 7+, будьте готовы к 4 км пеших приключений
Все достопримечательности осматриваем снаружи
Съёмка — на профессиональную камеру Canon EOS 6D / Sony Alpha 7S
Вы получите от 20 до 50 обработанных снимков в течение 7–10 дней после прогулки (ссылка на Яндекс. Диск, активна месяц)
Возможно проведение фотоквеста в индивидуальном формате — детали в переписке
С вами будет один из фотографов нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 16:30, 16:45 и 17:00
Стоимость фото-прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный
3800 ₽
Дети до 14 лет
3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У самолёта Б-12
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 16:30, 16:45 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нусрат — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 503 туристов
Я творческий человек: фотограф, музыкант, пишу стихи. Моя команда — это творческая лаборатория, в которой мы превращаем Балтику в живое впечатление.
Но главная наша страсть — люди!
Мы не водим по шаблонным читать дальшеуменьшить
маршрутам, а создаём настроение. С нами вы не просто увидите достопримечательности, а почувствуете душу края через общение, эмоции и необычные ракурсы. Наша команда — это весёлые, лёгкие в общении профессионалы, которые сочетают креативный и живой подход с глубоким уважением к традициям.
С нами вы точно узнаете, где вкусно, душевно и по-настоящему. Каждый день мы готовим для вас что-то новое и особенное. Будем рады показать вам Калининградскую область, которая живёт в людях, деталях, архитектуре, историях и в сердце.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка-квест «Где спят кёнигсбергские львы» для взрослых и детей»