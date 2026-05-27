Фотопрогулка-квест «Где спят кёнигсбергские львы» для взрослых и детей

Найти код доступа к городу и сделать красочные снимки
Предлагаем вам нетривиальное приключение: пройти фотоквест по Калининграду, объединив все самые интересные достопримечательности центра, отыскать код доступа к городу и получить более 30 профессиональных фото на память.
Описание фото-прогулки

Фотопрогулка с азартом квеста

С первых минут мы посвятим вас в игру: весь маршрут в рассказах будут спрятаны подсказки, из которых в финале вы сложите заветный код доступа к Кёнигсбергу

В каждой точке вас будут ждать мини-задания: найти «дом с глазами», разгадать морские загадки, отыскать камень-сердце. Дети и взрослые включатся в игру на равных, а мы будем ловить ваши искренние эмоции на профессиональную камеру.

В финале самый внимательный участник получит сувенир от нашей команды.

Наш маршрут

Набережная Музея Мирового океана

Уникальная экспозиция под открытым небом:

  • НИС «Витязь» — корабль, измеривший глубину Марианской впадины
  • Подводная лодка Б-413 — дизельная субмарина в первозданном виде
  • «Космонавт Виктор Пацаев» — судно космической связи
  • Гидросамолёт Бе-12 «Чайка»
  • Рыболовный траулер СРТ-129 и плавучий маяк «Ирбенский»

Рыбная деревня. Остров Канта

Стилизованный квартал с башней «Маяк», Медовым мостом и живописными городскими панорамами. Вы увидите:

  • Кафедральный собор — готический памятник 14 века
  • Могилу Иммануила Канта
  • Парк скульптур и камень-сердце с гербами трёх городов

Здание бывшей Кёнигсбергской биржи (ДКМ)

Памятник архитектуры в стиле флорентийского неоренессанса 19 века. Фасад украшают каменные львы работы скульптора Эмиля Хундризера — символ торгового прошлого города и финальная точка нашего путешествия.

Организационные детали

  • Квест рассчитан на взрослых и детей 7+, будьте готовы к 4 км пеших приключений
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи
  • Съёмка — на профессиональную камеру Canon EOS 6D / Sony Alpha 7S
  • Вы получите от 20 до 50 обработанных снимков в течение 7–10 дней после прогулки (ссылка на Яндекс. Диск, активна месяц)
  • Возможно проведение фотоквеста в индивидуальном формате — детали в переписке
  • С вами будет один из фотографов нашей команды

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный3800 ₽
Дети до 14 лет3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У самолёта Б-12
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 16:30, 16:45 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нусрат
Нусрат — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 503 туристов
Я творческий человек: фотограф, музыкант, пишу стихи. Моя команда — это творческая лаборатория, в которой мы превращаем Балтику в живое впечатление. Но главная наша страсть — люди! Мы не водим по шаблонным
маршрутам, а создаём настроение. С нами вы не просто увидите достопримечательности, а почувствуете душу края через общение, эмоции и необычные ракурсы. Наша команда — это весёлые, лёгкие в общении профессионалы, которые сочетают креативный и живой подход с глубоким уважением к традициям. С нами вы точно узнаете, где вкусно, душевно и по-настоящему. Каждый день мы готовим для вас что-то новое и особенное. Будем рады показать вам Калининградскую область, которая живёт в людях, деталях, архитектуре, историях и в сердце.

