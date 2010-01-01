Что вас ждет

Литургия в монастыре Святой Великомученицы Екатерины в поселке Родники

Храмовое здание (бывшая кирха Арнау, основанная в XIV веке) было передано Русской Православной Церкви в 2010 году. Осмотр уникальных фресок (1370 г. )

Замок Нессельбек

Рыцарские бои — историческая реконструкция, обед. Отправление в Свято-Елисаветинский монастырь в п. Приозерье.

Посещение храма св. прп. Александра Свирского

Здесь находятся иконы с частицами мощей. Икона Божьей Матери Приозерная «Яко мы с Тобою», которая была явлена в женском монастыре св. Елизаветы во время Божественной Литургии, проявившись на иконе «Утоли моя печали». Это произошло за два месяца до землетрясения в Калининграде, которое могло разрушить город, но молитвенным заступничеством Пресвятой Богородицы, разрушительная сила только легким крылом коснулась города.

Посещение храмов монастыря — св. Спиридона Тримифунтского (ковчежек), святой великомученицы Великой княгини Елизаветы, Александра Свирского

Поклонение святыням. Посещение музея монастыря, в экспозиции которого представлены документы и фотографии царской семьи, а также художественной галереи.

Посещение парка птиц

На территории которого можно посетить кафе. (Обед самостоятельно за доп. плату). Для желающих омовение в святом источнике, известном чудесами исцеление. Осмотр территории монастыря — самого высокого Поклонного Креста в регионе. Возвращение в Калининград.

Посещение замка Шаакен с дегустацией крафтового сыра и вина

Отдых. Свободное время.

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