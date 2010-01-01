Калининград - храмы и замки на перекрестке миров

Мы побываем в монастырях и храмах, в замках и на рыцарских турнирах, продегустируем крафтовый сыр и...

Мы побываем в монастырях и храмах, в замках и на рыцарских турнирах, продегустируем крафтовый сыр и вино по сохранившимся немецким рецептам.

У вас будет время пособирать янтарь и погулять по променаду в поездках по храмам и достопримечательностям побережья.

Я расскажу вам всю историю христианства в регионе нескучно и ненавязчиво.

Вы увидите много незабываемых мест с возможностью выбора по вашим предпочтениям!
Калининград - храмы и замки на перекрестке миров
Калининград - храмы и замки на перекрестке миров
Калининград - храмы и замки на перекрестке миров
Калининград - храмы и замки на перекрестке миров
Калининград - храмы и замки на перекрестке миров
Калининград - храмы и замки на перекрестке миров
Калининград - храмы и замки на перекрестке миров

Что вы увидите 🤩

  • Монастырь Святой Великомученицы Екатерины
  • Замок Нессельбек
  • Храм св. прп. Александра Свирского
  • Храмы — св. Спиридона Тримифунтского (ковчежек), святой великомученицы Великой княгини Елизаветы, Александра Свирского
  • Посещение парка птиц
  • Замок Шаакен с дегустацией крафтового сыра и вина
Что вас ждет
Литургия в монастыре Святой Великомученицы Екатерины в поселке Родники
Храмовое здание (бывшая кирха Арнау, основанная в XIV веке) было передано Русской Православной Церкви в 2010 году. Осмотр уникальных фресок (1370 г. )
Замок Нессельбек
Рыцарские бои — историческая реконструкция, обед. Отправление в Свято-Елисаветинский монастырь в п. Приозерье.
Посещение храма св. прп. Александра Свирского
Здесь находятся иконы с частицами мощей. Икона Божьей Матери Приозерная «Яко мы с Тобою», которая была явлена в женском монастыре св. Елизаветы во время Божественной Литургии, проявившись на иконе «Утоли моя печали». Это произошло за два месяца до землетрясения в Калининграде, которое могло разрушить город, но молитвенным заступничеством Пресвятой Богородицы, разрушительная сила только легким крылом коснулась города.
Посещение храмов монастыря — св. Спиридона Тримифунтского (ковчежек), святой великомученицы Великой княгини Елизаветы, Александра Свирского
Поклонение святыням. Посещение музея монастыря, в экспозиции которого представлены документы и фотографии царской семьи, а также художественной галереи.
Посещение парка птиц
На территории которого можно посетить кафе. (Обед самостоятельно за доп. плату). Для желающих омовение в святом источнике, известном чудесами исцеление. Осмотр территории монастыря — самого высокого Поклонного Креста в регионе. Возвращение в Калининград.
Посещение замка Шаакен с дегустацией крафтового сыра и вина
Отдых. Свободное время.
Программа
  • Посещение Кафедрального собора Христа Спасителя на центральной площади Победы.
  • Экскурсия по городу. Посещение «визитной карточки» города — Рыбной деревни, острова Канта — могила Канта, осмотр бывшего орденского Кафедрального собора (XIII век). Посещение православной часовни и поклонение чудотворной иконе Божией Матери Нерушимая стена.
  • Свободное время. Самостоятельный обед за дополнительную плату. Для желающих возможность посещения музея Канта и органного мини-концерта в Кафедральном соборе.
  • Приморский город Зеленоградск — бывший Кранц, в прошлом знаменитый немецкий курорт. Прогулки по городу — пешеходная зона, известная своей красотой сохранившейся архитектуры бывшего Кранца — знаменитого немецкого курорта, променад у моря. Посещение православного Спасо-Преображенского собора — бывшая Кирха Святого Адальберта в готическом стиле из красного кирпича.
  • Посещение храма Андрея Первозванного. Изначально это была католическая капелла святого Андрея. Была построена в 1904 году. В настоящее время храм является православным и действует с 1991 года. Переименован созвучно первому названию — храм Андрея Первозванного. Является объектом культурного наследия местного значения.
  • Прогулка по зимнему променаду вдоль Балтики. Свободное время на обед за дополнительную плату.
  • Переезд в Светлогорск — один из живописнейших приморских городов Балтики любимый и калининградцами и многочисленными гостями города.
  • Посещение церкви Серафима Саровскогов Светлогорске. Бывшая лютеранская церковь ныне один из примеров гармоничного сочетания разных стилей, эпох и религиозных направлений.
  • Посещение храма-часовни, в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих радости», построенного в 1994 году на месте трагической гибели детей, когда 16 мая 1972 году на детский сад упал самолет. С тех пор здесь горит неугасимая свеча.
  • Обзорная экскурсия по городу, прогулка по морскому променаду и монастырю Святой Великомученицы Екатерины в поселке Родники.
  • Отправление в Свято-Елисаветинский монастырь в п. Приозерье.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
5 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Трансфер из аэропорта возможен за дополнительную оплату, от 700 рублей
  • Обед
  • Дегустации
  • Личные расходы туристов
  • Билеты в музеи — от 250 рублей
Место начала и завершения
Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, четвергам в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По средам, четвергам в 10:00

Марина Б.
Марина Б.
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