Что вас ждет
Литургия в монастыре Святой Великомученицы Екатерины в поселке Родники
Храмовое здание (бывшая кирха Арнау, основанная в XIV веке) было передано Русской Православной Церкви в 2010 году. Осмотр уникальных фресок (1370 г. )
Замок Нессельбек
Рыцарские бои — историческая реконструкция, обед. Отправление в Свято-Елисаветинский монастырь в п. Приозерье.
Посещение храма св. прп. Александра Свирского
Здесь находятся иконы с частицами мощей. Икона Божьей Матери Приозерная «Яко мы с Тобою», которая была явлена в женском монастыре св. Елизаветы во время Божественной Литургии, проявившись на иконе «Утоли моя печали». Это произошло за два месяца до землетрясения в Калининграде, которое могло разрушить город, но молитвенным заступничеством Пресвятой Богородицы, разрушительная сила только легким крылом коснулась города.
Посещение храмов монастыря — св. Спиридона Тримифунтского (ковчежек), святой великомученицы Великой княгини Елизаветы, Александра Свирского
Поклонение святыням. Посещение музея монастыря, в экспозиции которого представлены документы и фотографии царской семьи, а также художественной галереи.
Посещение парка птиц
На территории которого можно посетить кафе. (Обед самостоятельно за доп. плату). Для желающих омовение в святом источнике, известном чудесами исцеление. Осмотр территории монастыря — самого высокого Поклонного Креста в регионе. Возвращение в Калининград.
Посещение замка Шаакен с дегустацией крафтового сыра и вина
Отдых. Свободное время.
Программа
- Посещение Кафедрального собора Христа Спасителя на центральной площади Победы.
- Экскурсия по городу. Посещение «визитной карточки» города — Рыбной деревни, острова Канта — могила Канта, осмотр бывшего орденского Кафедрального собора (XIII век). Посещение православной часовни и поклонение чудотворной иконе Божией Матери Нерушимая стена.
- Свободное время. Самостоятельный обед за дополнительную плату. Для желающих возможность посещения музея Канта и органного мини-концерта в Кафедральном соборе.
- Приморский город Зеленоградск — бывший Кранц, в прошлом знаменитый немецкий курорт. Прогулки по городу — пешеходная зона, известная своей красотой сохранившейся архитектуры бывшего Кранца — знаменитого немецкого курорта, променад у моря. Посещение православного Спасо-Преображенского собора — бывшая Кирха Святого Адальберта в готическом стиле из красного кирпича.
- Посещение храма Андрея Первозванного. Изначально это была католическая капелла святого Андрея. Была построена в 1904 году. В настоящее время храм является православным и действует с 1991 года. Переименован созвучно первому названию — храм Андрея Первозванного. Является объектом культурного наследия местного значения.
- Прогулка по зимнему променаду вдоль Балтики. Свободное время на обед за дополнительную плату.
- Переезд в Светлогорск — один из живописнейших приморских городов Балтики любимый и калининградцами и многочисленными гостями города.
- Посещение церкви Серафима Саровскогов Светлогорске. Бывшая лютеранская церковь ныне один из примеров гармоничного сочетания разных стилей, эпох и религиозных направлений.
- Посещение храма-часовни, в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих радости», построенного в 1994 году на месте трагической гибели детей, когда 16 мая 1972 году на детский сад упал самолет. С тех пор здесь горит неугасимая свеча.
- Обзорная экскурсия по городу, прогулка по морскому променаду и монастырю Святой Великомученицы Екатерины в поселке Родники.
- Отправление в Свято-Елисаветинский монастырь в п. Приозерье.