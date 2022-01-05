Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Во время обзорной экскурсии на комфортабельном автомобиле мы познакомимся с главными достопримечательностями города. Первым делом отправимся к руинам Королевского замка, с которого начинается история Кенигсберга. Вы узнаете о драматической судьбе старинной крепости, о ее защитниках и завоевателях, о том, кто бывал в этом замке и какие исторические события связаны с ним. Я расскажу вам о загадочной судьбе Янтарной комнаты и о самом популярном ресторане «Блютгерихт» — кровавом суде, открывшемся в подвалах замка еще в XVI веке.

Затем мы отправимся осматривать Второе вальное кольцо, защищающее город от внешних врагов. Мы увидим самое большое фортификационное сооружение — казарму Кронпринц, осмотрим бастион Грольмана, башни дер Донна и Врангеля, пройдемся возле Королевских, Росгартенских, Бранденбургских, Фридрихсбургских ворот. Вы узнаете, что делал здесь русский царь Пётр Первый и почему кенигсбержцы так обожали марципаны. Вы посетите музей этой самой знаменитой сладости и даже сможете полакомиться ею. Вы услышите занимательную историю о том, откуда в Россию пришла рождественская елка и какое отношение к русским царям имеет прусская королева Луиза.

Мы побываем на острове Кнайпхоф, где увидим старинный готический Кафедральный собор, построенный ещё в XIV веке и возрожденный в XXI веке, в котором находится самый большой в России концертный орган. Посетим могилу выдающегося немецкого философа Иммануила Канта, где я расскажу вам, почему напротив нее стоит памятник последнему Великому магистру герцогу Альбрехту. Мы также увидим восстановленную реформаторскую синагогу, прогуляемся по самому популярному месту у туристов – «Рыбной деревне».

Наша экскурсия продолжится на набережной Петра Великого — территории музея Мирового океана, где стоит на вечном приколе самый знаменитый корабль науки «Витязь». Вы увидите уникальные экспонаты: подводную лодку и гидросамолет, глубоководные аппараты и акустический шар, где можно услышать голоса китов, дельфинов, касаток. Вы сможете сфотографироваться на фоне гигантской Сферы — Планеты Океан, нового музейного корпуса.

Завершим мы нашу прогулку в колонии вилл Амалиенау. Это один из новаторских архитектурных проектов конца XIX века. Именно тогда группа кёнигсбергских архитекторов под управлением Фридриха Хайтмана предложила смелую концепцию застройки Кенигсберга — создать этакий город-сад, где каждый дом отвечал бы общей концепции, ставя во главу проекта экологию. Мы прогуляемся по этому самому зеленому району, где каждая вилла имеет свое неповторимое лицо и в то же время не доминирует над зеленым нарядом города.

Приглашаю совершить увлекательное путешествие по нашему Тридевятому царству. Кто прячется в этом загадочном лабиринте времени? Какие невероятные истории и открытия ждут нас на этом пути? Почему побывав здесь один раз, сюда хочется возвращаться снова и снова?

Уверен, это путешествие вам запомнится надолго!