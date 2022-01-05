Кенингсберг - Калининград: лабиринт времени

Во время обзорной экскурсии на комфортабельном автомобиле мы познакомимся с главными достопримечательностями города

Индивидуально
для 4 чел.
Во время обзорной экскурсии на комфортабельном автомобиле мы познакомимся с главными достопримечательностями города.

Первым делом отправимся к руинам Королевского замка, с которого начинается история Кенигсберга.

Вы узнаете о драматической судьбе старинной крепости, о ее защитниках и завоевателях, о том, кто бывал в этом замке и какие исторические события связаны с ним.

Я расскажу вам о загадочной судьбе Янтарной комнаты и о самом популярном ресторане «Блютгерихт» — кровавом суде, открывшемся в подвалах замка еще в XVI веке.
Кенингсберг - Калининград: лабиринт времени
Кенингсберг - Калининград: лабиринт времени
Кенингсберг - Калининград: лабиринт времени
Кенингсберг - Калининград: лабиринт времени
Кенингсберг - Калининград: лабиринт времени
Кенингсберг - Калининград: лабиринт времени

Что вы можете увидеть 🤩

  • Руины Королевского замка
  • Второе вальное кольцо
  • Казарма Кронпринц
  • Бастион Грольмана
  • Башни дер Донна и Врангеля
  • Королевские, Росгартенские, Бранденбургские и Фридрихсбургские ворота
  • Остров Кнайпхоф
  • Кафедральный собор
  • Могила философа Иммануила Канта
  • Памятник последнему Великому магистру герцогу Альбрехту
  • Синагога
  • «Рыбная деревня»
  • Набережная Петра Великого
  • Территория музея Мирового океана
  • Колония вилл Амалиенау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Во время обзорной экскурсии на комфортабельном автомобиле мы познакомимся с главными достопримечательностями города. Первым делом отправимся к руинам Королевского замка, с которого начинается история Кенигсберга. Вы узнаете о драматической судьбе старинной крепости, о ее защитниках и завоевателях, о том, кто бывал в этом замке и какие исторические события связаны с ним. Я расскажу вам о загадочной судьбе Янтарной комнаты и о самом популярном ресторане «Блютгерихт» — кровавом суде, открывшемся в подвалах замка еще в XVI веке.
Затем мы отправимся осматривать Второе вальное кольцо, защищающее город от внешних врагов. Мы увидим самое большое фортификационное сооружение — казарму Кронпринц, осмотрим бастион Грольмана, башни дер Донна и Врангеля, пройдемся возле Королевских, Росгартенских, Бранденбургских, Фридрихсбургских ворот. Вы узнаете, что делал здесь русский царь Пётр Первый и почему кенигсбержцы так обожали марципаны. Вы посетите музей этой самой знаменитой сладости и даже сможете полакомиться ею. Вы услышите занимательную историю о том, откуда в Россию пришла рождественская елка и какое отношение к русским царям имеет прусская королева Луиза.
Мы побываем на острове Кнайпхоф, где увидим старинный готический Кафедральный собор, построенный ещё в XIV веке и возрожденный в XXI веке, в котором находится самый большой в России концертный орган. Посетим могилу выдающегося немецкого философа Иммануила Канта, где я расскажу вам, почему напротив нее стоит памятник последнему Великому магистру герцогу Альбрехту. Мы также увидим восстановленную реформаторскую синагогу, прогуляемся по самому популярному месту у туристов – «Рыбной деревне».
Наша экскурсия продолжится на набережной Петра Великого — территории музея Мирового океана, где стоит на вечном приколе самый знаменитый корабль науки «Витязь». Вы увидите уникальные экспонаты: подводную лодку и гидросамолет, глубоководные аппараты и акустический шар, где можно услышать голоса китов, дельфинов, касаток. Вы сможете сфотографироваться на фоне гигантской Сферы — Планеты Океан, нового музейного корпуса.
Завершим мы нашу прогулку в колонии вилл Амалиенау. Это один из новаторских архитектурных проектов конца XIX века. Именно тогда группа кёнигсбергских архитекторов под управлением Фридриха Хайтмана предложила смелую концепцию застройки Кенигсберга — создать этакий город-сад, где каждый дом отвечал бы общей концепции, ставя во главу проекта экологию. Мы прогуляемся по этому самому зеленому району, где каждая вилла имеет свое неповторимое лицо и в то же время не доминирует над зеленым нарядом города.
Приглашаю совершить увлекательное путешествие по нашему Тридевятому царству. Кто прячется в этом загадочном лабиринте времени? Какие невероятные истории и открытия ждут нас на этом пути? Почему побывав здесь один раз, сюда хочется возвращаться снова и снова?
Уверен, это путешествие вам запомнится надолго!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (автомобиль премиум-класса Mazda 6, 2019 года выпуска).
Место начала и завершения?
По желанию туриста
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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