Высота Мюллера - самая древняя часть Куршской косы
Озеро Чайка - самый живописный водоем Куршской косы
Танцующий Лес - очень таинственная местная достопримечательность, окутанная ореолом легенд и суеверий
Высота Эфа - одна из самых высоких дюн в Европе
Выход к пляжу Куршской косы с чистейшим белоснежным песком
Самая высокая точка Куршской косы и другие великолепные места в познавательной пятичасовой поездке в мини-группе 4-6 человек без толпы туристов рядом.
Куршская коса – визитная карточка Калининградской области. Обычные групповые экскурсии 🧭 не позволяют окунуться в первозданную природу. Вас проведут в самые красивые 🤩 места этого чудесного уголка планеты.
В сопровождении знатока города вы увидите главные достопримечательности: Высоту Эфа, озеро Чайка, Танцующий лес 🌳, пляж 🏖️ Куршской косы и др. Под руководством гида вы заберетесь на высоту, с которой открываются удивительные панорамы национального парка. Пейзажи прекрасно подойдут для фотографий в соцсети, а вы узнаете уникальные факты об этом хрупком творении природы.
Что входит
Встреча в отеле и доставка обратно в отель или аэропорт
Знакомство с природными красотами, от которых захватывает дух
Увлекательный рассказ гида
Транспортное обслуживание
Возможность обогатить ваши знания о Куршской косе
Что не входит
Экологический сбор при въезде на территорию национального парка "Куршская коса" (150 ₽ с автомобиля + 150 ₽ за человека)
При желании - обед в атмосферном рыбном ресторане
При желании - покупка копченной рыбы, пойманной прямо из Куршского залива
Начало
🚩 По договоренности по Вашему адресу в черте города
Место завершения
🏁 По договоренности по Вашему адресу в черте города / Аэропорт
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.