Самая высокая точка Куршской косы и другие великолепные места в познавательной пятичасовой поездке в мини-группе 4-6 человек без толпы туристов рядом.

Куршская коса – визитная карточка Калининградской области. Обычные групповые экскурсии 🧭 не позволяют окунуться в первозданную природу. Вас проведут в самые красивые 🤩 места этого чудесного уголка планеты.

В сопровождении знатока города вы увидите главные достопримечательности: Высоту Эфа, озеро Чайка, Танцующий лес 🌳, пляж 🏖️ Куршской косы и др. Под руководством гида вы заберетесь на высоту, с которой открываются удивительные панорамы национального парка. Пейзажи прекрасно подойдут для фотографий в соцсети, а вы узнаете уникальные факты об этом хрупком творении природы.