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Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса

4.8
33 отзыва
Вячеслав С.
Вячеслав С. – Гид из Калининграда
Бесконечная линия пляжа, невероятные пляжи, песчаные дюны — все это Куршская коса.

Это удивительное место.

Это must see во время вашего путешествия по Калининграду.

Со мной вы прочувствуете местную природу, сделаете красивые 🤩 фотографии 📸 и насладитесь панорамными пейзажами на Балтийское море 🌊.

Нас будет немного — я собираю группу до 6 человек.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 900 ₽ за экскурсию

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Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса

Что вы увидите

  • Высота Мюллера - самая древняя часть Куршской косы
  • Озеро Чайка - самый живописный водоем Куршской косы
  • Танцующий Лес - очень таинственная местная достопримечательность, окутанная ореолом легенд и суеверий
  • Высота Эфа - одна из самых высоких дюн в Европе
  • Выход к пляжу Куршской косы с чистейшим белоснежным песком
Самая высокая точка Куршской косы и другие великолепные места в познавательной пятичасовой поездке в мини-группе 4-6 человек без толпы туристов рядом.
Куршская коса – визитная карточка Калининградской области. Обычные групповые экскурсии 🧭 не позволяют окунуться в первозданную природу. Вас проведут в самые красивые 🤩 места этого чудесного уголка планеты.
В сопровождении знатока города вы увидите главные достопримечательности: Высоту Эфа, озеро Чайка, Танцующий лес 🌳, пляж 🏖️ Куршской косы и др. Под руководством гида вы заберетесь на высоту, с которой открываются удивительные панорамы национального парка. Пейзажи прекрасно подойдут для фотографий в соцсети, а вы узнаете уникальные факты об этом хрупком творении природы.
Что входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель или аэропорт
  • Знакомство с природными красотами, от которых захватывает дух
  • Увлекательный рассказ гида
  • Транспортное обслуживание
  • Возможность обогатить ваши знания о Куршской косе
Что не входит
  • Экологический сбор при въезде на территорию национального парка "Куршская коса" (150 ₽ с автомобиля + 150 ₽ за человека)
  • При желании - обед в атмосферном рыбном ресторане
  • При желании - покупка копченной рыбы, пойманной прямо из Куршского залива
Начало
🚩 По договоренности по Вашему адресу в черте города
Место завершения
🏁 По договоренности по Вашему адресу в черте города / Аэропорт
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав С.
Вячеслав С.
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33 отзыва оставили туристы

Вячеслав С. проводит ещё 1 экскурсию

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