Исчез почтальон, и теперь вся надежда только на вас! Без вашего участия влюблённые не смогут связаться, а важные новости не дойдут до ожидающего их человека. Вы выручите незнакомцев, а ещё призраков и сказочных существ.
Пройдёте по знаковым местам Калининграда и, раскрывая тайны и разгадывая загадки, погрузитесь в его историю и культуру.
Пройдёте по знаковым местам Калининграда и, раскрывая тайны и разгадывая загадки, погрузитесь в его историю и культуру.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Для поиска получателей придётся поломать голову, ведь многие адреса на конвертах не очень понятны! Готовы?
- Вам предстоит разобраться в чудесах Рыбной деревни, Медового моста и острова Канта
- Разгадывая шарады, вы пройдёте по набережной реки Преголи до исторического центра — ориентиром будет шпиль Кафедрального собора
- По желанию посетите Музей почтовой открытки (бесплатно), смотровую площадку маяка Рыбной деревни (100 ₽ за чел.) и музеи Кафедрального собора (бесплатно)
- А ещё, если захотите, посидите в уютных кафе на набережной — никто вас не торопит
Организационные детали
- Квест будет интересен взрослым и детям от 12 лет
- Квест проходит без гида. Для его прохождения нужно скачать приложение (бесплатно) — инструкцию со ссылкой мы пришлём после бронирования
- Маршрут проходит на улице и рассчитан на 1,5 часа. Но вы можете гулять целый день, делая паузы и вчитываясь в детали
- Квест комфортно проходить компанией на одном устройстве
- Любые покупки во время квеста оплачиваются дополнительно и по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Багратиона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 759 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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