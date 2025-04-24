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Исчез почтальон, и теперь вся надежда только на вас! Без вашего участия влюблённые не смогут связаться, а важные новости не дойдут до ожидающего их человека. Вы выручите незнакомцев, а ещё призраков и сказочных существ.



Пройдёте по знаковым местам Калининграда и, раскрывая тайны и разгадывая загадки, погрузитесь в его историю и культуру.