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Мощь и величие Кенигсберга

3.6
10 отзывов
Владислав Р.
Владислав Р. – Гид из Калининграда
На комфортном транспорте мы посетим старый Кёнигсберг: увидим как жили обычные люди, узнаем загадочную историю 📖 острова Кнайпхоф, прогуляемся по комплексу «Рыбная деревня» и замку-музею Нессельбек.

По желанию гостей мы можем заглянуть в калининградский Музей 🖼 Янтаря и пообедать в стилизованном под Средневековье ресторане с собственной пивоварней.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 800 ₽ за экскурсию

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Мощь и величие Кенигсберга
Мощь и величие Кенигсберга

Что вы увидите

  • Музей-квартира Altes Haus
  • Остров Кнайпхоф
  • Рыбная деревня
  • Королевские ворота
  • Россгартенские, Закхаймские ворота
  • Форт № 5 «Фридрих Вильгельм Третий»
  • Парк и кирха Королевы Луизы
  • Озеро Обертайх
  • Амалиенау
  • Хуфен
  • Замок-музей Нессельбек
Индивидуальные экскурсии 🧭 по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга (а также Светлогорск, Янтарный и др. знаменательные места региона) проводятся на комфортабельном автомобиле 🚘, группой 1- 4х человек.
Посещение музея-квартиры Altes Haus, в доме, построенном в начале XX века, позволит Вам прочувствовать дух старого Кёнигсберга. Экскурсия ⛳ на остров 🏝️ Кнайпхоф (нем. Kneiphof), где расположен величественный Кафедральный собор и усыпальница выдающегося философа Иммануила Канта. Рыбная деревня — стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга исторический комплекс, Королевские ворота — одни из семи городских ворот Калининграда. Также сооружения, составляющие 2-ю линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века: Брандебургские, Фриндландские ворота. «Музей Янтаря» (по желанию). Форт № 5 «Фридрих Вильгельм третий» – часть фортификационного пояса «Ночная перина Кёнигсберга». Посещение замка – музея Нессельбек (пос. Орловка), обед (по желанию).
Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музеи в стоимость экскурсии не входят
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель либо пл. Василевского, 3
Мощь и величие Кенигсберга
Мощь и величие Кенигсберга
Мощь и величие Кенигсберга
Мощь и величие Кенигсберга
Мощь и величие Кенигсберга
Мощь и величие Кенигсберга
Мощь и величие Кенигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владислав Р.
Владислав Р.
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10 отзывов оставили туристы

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