Мистики и маги Кенигсберга

Кёнигсберг - один из самых загадочных и мистических мест Европы

5
1 отзыв
Мини-группа
Кёнигсберг – один из самых загадочных и мистических мест Европы.

Старый город, словно призрак отца Гамлета, является сквозь мостовые и фасады современного Калининграда и придает ему особый таинственный ореол.

Не случайно его называют «тридевятым царством».

Дома, улицы, парки хранят множество секретов.

Этот город помнит шаги Канта, изыскания магов, колдунов и видных ученых, таких как Коперник и Бессель.

Пространство Кенигсберга было наводнено «ведьмами», реальными тайными обществами и мистическими лабораториями.

На экскурсии мы с вами будем «ловить» тени прошлого и отпускать их в сумрачные миры.
Мистики и маги Кенигсберга
Мистики и маги Кенигсберга
Мистики и маги Кенигсберга
Мистики и маги Кенигсберга
Мистики и маги Кенигсберга
Мистики и маги Кенигсберга

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Канта
  • Могила И. Канта
  • Кафедральный собор
  • Руины Королевского замка
  • Дом советов
  • Рыбная деревня
  • Мосты
  • Синагога и др

Об экскурсии

Кёнигсберг – один из самых загадочных и мистических мест Европы. Старый город, словно призрак отца Гамлета, является сквозь мостовые и фасады современного Калининграда и придает ему особый таинственный ореол. Не случайно его называют «тридевятым царством». Дома, улицы, парки хранят множество секретов. Этот город помнит шаги Канта, изыскания магов, колдунов и видных ученых, таких как Коперник и Бессель. Пространство Кенигсберга было наводнено «ведьмами», реальными тайными обществами и мистическими лабораториями. На экскурсии мы с вами будем «ловить» тени прошлого и отпускать их в сумрачные миры.
Вы увидите Калининград с необычного ракурса, пройдете дорогой, по которой не ходит классический турист, посмотрите местность от тайной масонской ложи до могилы великого Канта, посмотрите на руины Королевского замка и сосчитаете мосты города.
Я расскажу вам, кого проклял Верховный жрец пруссов, на что обиделись древние боги, почему на Кафедральном соборе города вместо креста русалка, кому помогает пирамида «Предсказателей», какую тайну содержит шкатулка колдуна и где колдовали местные маги. И это далеко не все тайны, которые мы с вами откроем в ходе нашей прогулки по чарующему и атмосферному городу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Сергеева, 4, Калининград
Завершение: Остров Канта
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Друзья
  • Одевайтесь в непромокаемую одежду
  • Удобную обувь
  • Захватите зонтик и фонанрик. Трогаемся с места в 19.00. Пожалуйста
  • Не опаздывайте!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 19:00

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

👥Групповые🚶Пешеходные👻Мистические🧒Можно с детьми🏛История и архитектура⚙️НеобычныеКафедральный собор🗽ДостопримечательностиДом СоветовОстров КантаЭкскурсии на 8 марта

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Мистики и маги Кёнигсберга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
1 отзыв
Мистики и маги Кёнигсберга
Вечерняя экскурсия по таинственным улицам города-призрака
3 000 за 1-5 чел.
Мистический Кёнигсберг
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Vasili
4.8
73 отзыва
Мистический Кёнигсберг
Призраки, подземный город, готические легенды и секретная лаборатория за один день
60005 100 за 1-4 чел.
Секреты масонских лож и мистические тайны Кёнигсберга
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Инна
Нет отзывов
Секреты масонских лож и мистические тайны Кёнигсберга
На этой экскурсии Вы узнаете общую историю масонства, увидите места, где находились масонские ложи Кёнигсберга
5 000 за 1-4 чел.
Остров Канта - история старого Кенигсберга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Виктория
4.5
7 отзывов
Остров Канта - история старого Кенигсберга
От старого Кёнигсберга, в самом центре Калининграда, сохранился величественный Кафедральный собор - гордость местных
5 000 за 1-10 чел.
Кёнигсберг - Калининград: от Средневековья до настоящего времени
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Кёнигсберг - Калининград: от Средневековья до настоящего времени
Начнем наше мини-путешествие от руин замка Кенигсберг и с истории трех городов - Альтштадта, Лёбенихта
5 000 за 1-5 чел.
Кёнигсберг - город призрак
3.5 часа
Индивидуальная
Геннадий
5
1 отзыв
Кёнигсберг - город призрак
Калининград - не то место где вы вышли в центре и увидели всё самое интересное
от 5 500 за 1-4 чел.
Прогулка в поисках Кёнигсберга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
4.8
59 отзывов
Прогулка в поисках Кёнигсберга
Знакомство с сохранившейся частичкой города на экскурсии по его самым атмосферным местам
4 700 за 1-10 чел.
Мощь и величие Кенигсберга
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Владислав
4
14 отзывов
Мощь и величие Кенигсберга
На комфортном транспорте мы посетим старый Кёнигсберг: увидим как жили обычные люди, узнаем загадочную историю острова
4 500 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия «Кенигсберг - Калининград»
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Константин
Нет отзывов
Обзорная экскурсия «Кенигсберг - Калининград»
Поездка на комфортабельном автомобиле по самым значимым местам Калининграда с многочисленными остановками
4 000 за 1-5 чел.
Уникальный Кенигсберг на авто с личным гидом
4 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
Нет отзывов
Уникальный Кенигсберг на авто с личным гидом
Начнется путешествие по Калининграду с места, где началась история Тевтонского Кёнигсберга
7 500 за 1-4 чел.
Город-крепость Кенигсберг - экскурсия в мини-группе
5 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Цветные
5
4 отзыва
Город-крепость Кенигсберг - экскурсия в мини-группе
Приглашаю вас на прогулку по местам славы Кенигсберга - столицы Восточной Пруссии, которую
2 050 за 1 человека
Мистические тайны Кёнигсберга
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Инна
Нет отзывов
Мистические тайны Кёнигсберга
Узнать о секретной жизни города и понять, почему он обладает особой притягательной силой
4 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ