Об экскурсии

Кёнигсберг – один из самых загадочных и мистических мест Европы. Старый город, словно призрак отца Гамлета, является сквозь мостовые и фасады современного Калининграда и придает ему особый таинственный ореол. Не случайно его называют «тридевятым царством». Дома, улицы, парки хранят множество секретов. Этот город помнит шаги Канта, изыскания магов, колдунов и видных ученых, таких как Коперник и Бессель. Пространство Кенигсберга было наводнено «ведьмами», реальными тайными обществами и мистическими лабораториями. На экскурсии мы с вами будем «ловить» тени прошлого и отпускать их в сумрачные миры.

Вы увидите Калининград с необычного ракурса, пройдете дорогой, по которой не ходит классический турист, посмотрите местность от тайной масонской ложи до могилы великого Канта, посмотрите на руины Королевского замка и сосчитаете мосты города.

Я расскажу вам, кого проклял Верховный жрец пруссов, на что обиделись древние боги, почему на Кафедральном соборе города вместо креста русалка, кому помогает пирамида «Предсказателей», какую тайну содержит шкатулка колдуна и где колдовали местные маги. И это далеко не все тайны, которые мы с вами откроем в ходе нашей прогулки по чарующему и атмосферному городу.