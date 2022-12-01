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Описание
Что вас ждет
В нашем городе огромное количество предложений обзорных экскурсий по Калининграду. Но, на двухэтажном автобусе, только одно! Мы предлагаем нашим туристам, не только познакомиться с городом на обзорной прогулке, но и увидеть его красоты с четырехметровой высоты.
Вместительный и комфортабельный двухэтажный автобус, позволит Вам любоваться панорамными видами на город, лучше рассмотреть уже известные достопримечательности. А в вечернее время насладиться огнями Королевской горы.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ирина осинова
1 дек 2022
Прекрасная экскурсия. Очень было интересно
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Pistruy.k
21 ноя 2022
Спасибо за экскурсию, всё очень понравилось! Многое узнали про город, рассказ с юмором). Автобусы классные!
Ю
Юлия Ш.
20 ноя 2022
Формат экскурсии понравился, на двухэтажном автовусе проехали по всему городу. Экскурсия большей частью из автобуса, много не ходили, не устали. Гид рассказывает интересно. С чем бы я поспорила- это с местами остановок для прогулок. Самые важные достопримечательности проезжали на автобусе мимо, а выходили в самых заурядных точках, где и смотреть особо нечего. Единственный достойный пешеходный выход- остров Канта и Рыбная деревня.
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Ирина Б.
20 ноя 2022
Отличная обзорная экскурсия по Калининграду! Организовано все на высшем уровне, комфортабельный автобус, хорошие лингофоны. Гид Надежда рассказала все очень ёмко и содержательно, сразу чувствуется, что человек очень любит свой город и умеет приподнести информацию в позитивном ключе. Ребёнку 12 лет тоже было интересно. Спасибо!
М
Мария Е.
20 ноя 2022
На экскурсии увидели многое: остров Канта, Рыбную деревню, район Амалинау. Лилия рассказала много познавательного и даже небольшие секреты про своё детство. Узнали про растительность Кадининграда, было очень интересно (набрали каштанов, вдруг получится их развести на Крайнем Севере). Автобусное сопровождение было вообще на высоте, включая работу водителя Александра и комфортабельность автобуса -для небольшой группы большой двухэтажный автобус
Е
Елена
19 ноя 2022
Очень интересная и хорошо организованная экскурсия. Гид Надежда отлично знает историю города, рассказывает понятно и грамотно, влюбляя туристов в Калининград. Автобус отличный, двухэтажный.
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Анжелика
19 ноя 2022
Все прекрасно! Отличный вариант увидеть весь горд с высоты второго этажа автобуса.
A
Atvik07
15 ноя 2022
Понравилось все! Комфортабельный автобус, четкая организация, предоставление наушников для прослушивания гида на шумных улицах. Особая благодарность экскурсоводу Надежде! Ее рассказ позволил мне, уроженке города Калининграда, узнать много нового и интересного про наш город.
М
Максим
10 ноя 2022
Спасибо большое гиду Ирине, просто изумительно все рассказала!!! Экскурсия очень интересная. Шикарный двухэтажный автобус.
Н
Наталья Ф.
5 ноя 2022
Очень познавательная экскурсия. Гид Надежда ну очень интересно все рассказывала. Увидели основные достопримечательности. Очень комфортно было то, что экскурсия была автобусно- пешеходная. Замечательный водитель Александр умело маневрировал в условиях бурного движения. Надежда влюбила нас в Калининград. Спасибо большое всей команде!