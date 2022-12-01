Что вас ждет

В нашем городе огромное количество предложений обзорных экскурсий по Калининграду. Но, на двухэтажном автобусе, только одно! Мы предлагаем нашим туристам, не только познакомиться с городом на обзорной прогулке, но и увидеть его красоты с четырехметровой высоты.

Вместительный и комфортабельный двухэтажный автобус, позволит Вам любоваться панорамными видами на город, лучше рассмотреть уже известные достопримечательности. А в вечернее время насладиться огнями Королевской горы.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

транспортное обслуживание,

услуги профессионального экскурсовода,

экскурсия у Бранденбургских ворот.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.