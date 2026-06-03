читать дальше уменьшить про фауну, прочитала сказку, дала рекомендации где что попробовать, что купить на сувениры, куда смотреть, чтобы не пропустить самое интересно и с каких точек получатся лучшие кадры. Я отлично провела время на экскурсии, всё чётко, без суеты, на всё хватило времени, даже совсем не устала. Дегустация тоже очень понравилась, сыры вкусные, порции щедрые, чтобы точно всё распробовать))

Экскурсовод Диана просто прелесть. Очень милая, приятная, отзывчивая, по ней видно, что она любит людей и свою работу. На протяжении поездки рассказала нам основные исторические детали, и про флору и