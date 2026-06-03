Приглашаем вас на прогулку по знаменитому балтийскому нацпарку «Куршская коса».
Вы пройдёте сквозь загадочный Танцующий лес по экотропе, понаблюдаете за красотой песчаных дюн и морского побережья с Высоты Эфа. А затем посетите сыроварню «Шаакен Дорф», где оцените сыры и шоколад.
Вы пройдёте сквозь загадочный Танцующий лес по экотропе, понаблюдаете за красотой песчаных дюн и морского побережья с Высоты Эфа. А затем посетите сыроварню «Шаакен Дорф», где оцените сыры и шоколад.
Описание экскурсии
Экомаршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами (40 мин).
Высота Эфа, откуда со смотровых площадок открывается всё многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики посёлка Морское (1,5 часа).
Сыроварня «Шаакен Дорф». Вы узнаете, как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта. Побываете на дегустации сыров и шоколада с бокалом вина (1 час).
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Дополнительно оплачивается экологический сбор (400 ₽ за чел., льготникам бесплатно), посещение сыроварни (750 ₽ — взрослые, 500 ₽ — дети), обед (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Пенсионеры, студенты, школьники
|1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1429 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области — максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсовод Диана просто прелесть. Очень милая, приятная, отзывчивая, по ней видно, что она любит людей и свою работу. На протяжении поездки рассказала нам основные исторические детали, и про флору и
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А
экскурсия нам понравилась. к сожалению, был туман и не все было видно, но это нам не помешало получить удовольствие от экскурсии. спасибо большое экскурсоводу Александру
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