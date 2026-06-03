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На Куршскую косу! Танцующий лес, Высота Эфа + сыроварня «Шаакен Дорф»

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Приглашаем вас на прогулку по знаменитому балтийскому нацпарку «Куршская коса».

Вы пройдёте сквозь загадочный Танцующий лес по экотропе, понаблюдаете за красотой песчаных дюн и морского побережья с Высоты Эфа. А затем посетите сыроварню «Шаакен Дорф», где оцените сыры и шоколад.
5
2 отзыва
На Куршскую косу! Танцующий лес, Высота Эфа + сыроварня «Шаакен Дорф»
На Куршскую косу! Танцующий лес, Высота Эфа + сыроварня «Шаакен Дорф»
На Куршскую косу! Танцующий лес, Высота Эфа + сыроварня «Шаакен Дорф»

Описание экскурсии

Экомаршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами (40 мин).

Высота Эфа, откуда со смотровых площадок открывается всё многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики посёлка Морское (1,5 часа).

Сыроварня «Шаакен Дорф». Вы узнаете, как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта. Побываете на дегустации сыров и шоколада с бокалом вина (1 час).

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор (400 ₽ за чел., льготникам бесплатно), посещение сыроварни (750 ₽ — взрослые, 500 ₽ — дети), обед (по желанию)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Пенсионеры, студенты, школьники1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1429 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области — максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
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1
Виктория
Экскурсовод Диана просто прелесть. Очень милая, приятная, отзывчивая, по ней видно, что она любит людей и свою работу. На протяжении поездки рассказала нам основные исторические детали, и про флору и
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про фауну, прочитала сказку, дала рекомендации где что попробовать, что купить на сувениры, куда смотреть, чтобы не пропустить самое интересно и с каких точек получатся лучшие кадры. Я отлично провела время на экскурсии, всё чётко, без суеты, на всё хватило времени, даже совсем не устала. Дегустация тоже очень понравилась, сыры вкусные, порции щедрые, чтобы точно всё распробовать))

Экскурсовод Диана просто прелесть. Очень милая, приятная, отзывчивая, по ней видно, что она любит людей и
Экскурсовод Диана просто прелесть. Очень милая, приятная, отзывчивая, по ней видно, что она любит людей и
Экскурсовод Диана просто прелесть. Очень милая, приятная, отзывчивая, по ней видно, что она любит людей и
Экскурсовод Диана просто прелесть. Очень милая, приятная, отзывчивая, по ней видно, что она любит людей и
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А
экскурсия нам понравилась. к сожалению, был туман и не все было видно, но это нам не помешало получить удовольствие от экскурсии. спасибо большое экскурсоводу Александру
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