Найти три сотни котиков и полдюжины ёжиков - квест-экскурсия из Калининграда (7+)

Познакомиться с Зеленоградском и Светлогорском, полюбоваться стрит-артом и услышать местные сказки
Знаете, что роднит Зеленоградск и Стамбул? Оба города — кошачьи столицы! На прогулке по одной из них вы с механическим счётчиком-кликером в руке убедитесь в том, что это не шутка. Для котов здесь построена гостиница и работает специальный светофор.

На обзорной экскурсии по Светлогорску вы встретите загадочных СветлоЁжиков, а за внимательность и выносливость в конце прогулки получите награду!
5
1 отзыв
Найти три сотни котиков и полдюжины ёжиков - квест-экскурсия из Калининграда (7+)
Найти три сотни котиков и полдюжины ёжиков - квест-экскурсия из Калининграда (7+)
Найти три сотни котиков и полдюжины ёжиков - квест-экскурсия из Калининграда (7+)
Ближайшие даты:
30
апр12
мая24
мая25
мая28
мая1
июн6
июн
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание квеста

Зеленоградск

  • Вы прогуляетесь по улочкам старинного города, который раньше был немецким морским курортом
  • Я расскажу об истории города, и вы узнаете, почему здесь так популярен персонаж Прусского кота
  • Нашим путеводителем будет карта в формате книги с заданиями и указаниями по маршруту
  • По пути вы будете вести подсчёт множества фигурок и изображений котов. Живые котики тоже считаются!
  • У вас будет свободное время, чтобы при желании зайти в музей кошек «Мурариум» или сделать круг на колесе обозрения «Глаз Балтики». А также рекомендую попробовать вкуснейшие местные крендели и сладкую меренгу

Светлогорск

Нам предстоит пешая прогулка вокруг озера Тихого и обзорная экскурсия по городу. На этом маршруте вам встретятся фигурки ёжиков, о которых в городе сложены милые сказки. В конце прогулки участники получат сувениры на память о городах-курортах Калининградской области.

Организационные детали

  • Трансфер из Калининграда и обратно проходит на комфортабельной машине Kia Cerato. При необходимости установим бустер для ребёнка
  • В стоимость не входят входные билеты в музей «Мурариум» — 400 ₽ с человека и на колесо обозрения — 500 ₽ с человека
  • Маршрут достаточно долгий, он рассчитан на взрослых и детей старше 7 лет и не рекомендован участникам с ограниченной подвижностью

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
11 дек 2024
Ольга, спасибо еще раз за шикарную экскурсию! Очень много интересной информации, понятной детям, прекрасные пейзажи и волшебные декорации! Читая название экскурсии, не могла поверить, что котиков реально три сотни. Оказалось,
читать дальше

что при желании можно найти и побольше)). Наша семья установила новый рекорд!
Ольга - очень приятная, с ней легко и комфортно. Пока доехали до Зеленоградска, было ощущение, что это наша хорошая знакомая. Благодарим Вас еще раз, будем с теплом вспоминать нашу прекрасную декабрьскую поездку в этот дальний европейский уголок нашей необъятной родины.

Похожие экскурсии из Калининграда

Сказки старого Калининграда
Пешая
2.5 часа
765 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Калининграда)
На машине
8 часов
92 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
Завтра в 08:30
6 мая в 08:30
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Групповая
Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Путешествие в прошлое Восточной Пруссии: откройте для себя очарование Светлогорска и Зеленоградска, наслаждаясь их архитектурой и морскими пейзажами
Начало: На ул. Октябрьской
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
29 апр в 10:00
2 мая в 10:00
2000 ₽ за человека