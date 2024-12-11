Найти три сотни котиков и полдюжины ёжиков - квест-экскурсия из Калининграда (7+)

Знаете, что роднит Зеленоградск и Стамбул? Оба города — кошачьи столицы! На прогулке по одной из них вы с механическим счётчиком-кликером в руке убедитесь в том, что это не шутка. Для котов здесь построена гостиница и работает специальный светофор.
На обзорной экскурсии по Светлогорску вы встретите загадочных СветлоЁжиков, а за внимательность и выносливость в конце прогулки получите награду!
На обзорной экскурсии по Светлогорску вы встретите загадочных СветлоЁжиков, а за внимательность и выносливость в конце прогулки получите награду!
Описание квеста
Зеленоградск
- Вы прогуляетесь по улочкам старинного города, который раньше был немецким морским курортом
- Я расскажу об истории города, и вы узнаете, почему здесь так популярен персонаж Прусского кота
- Нашим путеводителем будет карта в формате книги с заданиями и указаниями по маршруту
- По пути вы будете вести подсчёт множества фигурок и изображений котов. Живые котики тоже считаются!
- У вас будет свободное время, чтобы при желании зайти в музей кошек «Мурариум» или сделать круг на колесе обозрения «Глаз Балтики». А также рекомендую попробовать вкуснейшие местные крендели и сладкую меренгу
Светлогорск
Нам предстоит пешая прогулка вокруг озера Тихого и обзорная экскурсия по городу. На этом маршруте вам встретятся фигурки ёжиков, о которых в городе сложены милые сказки. В конце прогулки участники получат сувениры на память о городах-курортах Калининградской области.
Организационные детали
- Трансфер из Калининграда и обратно проходит на комфортабельной машине Kia Cerato. При необходимости установим бустер для ребёнка
- В стоимость не входят входные билеты в музей «Мурариум» — 400 ₽ с человека и на колесо обозрения — 500 ₽ с человека
- Маршрут достаточно долгий, он рассчитан на взрослых и детей старше 7 лет и не рекомендован участникам с ограниченной подвижностью
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 699 туристов
Всем привет! Меня зовут Ольга, и я с радостью познакомлю вас с родным Калининградом. Почему гости города выбирают меня? Не буду скромничать: у меня большой опыт в туризме, я сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
11 дек 2024
Ольга, спасибо еще раз за шикарную экскурсию! Очень много интересной информации, понятной детям, прекрасные пейзажи и волшебные декорации! Читая название экскурсии, не могла поверить, что котиков реально три сотни. Оказалось,
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