Как увлечь детей и посетить все основные достопримечательности Калининграда? Превратить знакомство с городом в квест по поиску волшебных янтарных мастеров! Предлагаем вам увлекательную пешеходную экскурсию "По следам хомлинов"!

Во время прогулки вы увидите: остров Канта, Рыбную деревню, Центральный детский парк им. Калинина с красивейшей кирхой Королевы Луизы, северный Амалиенау, зоопарк, драматический театр, набережную музея Мирового океана и многое-многое другое.

Конечно, экскурсия подойдёт не только для детей, взрослые ведь тоже иногда верят в волшебство:)

Вместо предыстории: