Обзорная по Калининграду «По следам хомлинов»

Обзорная по Калининграду «По следам хомлинов»
Обзорная по Калининграду «По следам хомлинов»
Обзорная по Калининграду «По следам хомлинов»
Обзорная по Калининграду «По следам хомлинов»
Обзорная по Калининграду «По следам хомлинов»
Обзорная по Калининграду «По следам хомлинов»
Обзорная по Калининграду «По следам хомлинов»

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Канта (Кнайпхоф)
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Набережная музея Мирового океана
  • Астрономический бастион
  • Центральный детский парк им. Калинина
  • Здание Детского кукольного театра (бывшая кирха Королевы Луизы)
  • Северный Амалиенау (ул. Красная)
  • Калининградкий зоопарк
  • Драматический театр
  • Башня Врангеля
  • Башня Дона (Музей янтаря)
  • Верхнее и Нижнее озера
  • И другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Как увлечь детей и посетить все основные достопримечательности Калининграда? Превратить знакомство с городом в квест по поиску волшебных янтарных мастеров! Предлагаем вам увлекательную пешеходную экскурсию "По следам хомлинов"!
Во время прогулки вы увидите: остров Канта, Рыбную деревню, Центральный детский парк им. Калинина с красивейшей кирхой Королевы Луизы, северный Амалиенау, зоопарк, драматический театр, набережную музея Мирового океана и многое-многое другое.
Конечно, экскурсия подойдёт не только для детей, взрослые ведь тоже иногда верят в волшебство:)

Вместо предыстории:

  • "С давних времён Калининград славен как янтарный край. Искусные мастера создают из этого солнечного камня множество красивых изделий и украшений.
  • Но, если вы думаете, что этими мастерами являются исключительно большие человеки, то очень сильно заблуждаетесь. Доподлинно известно, что в Калининграде проживает одно необычное семейство, которое создаёт самые восхитительные украшения! Это семейство хомлинов: дедушка Карл, бабушка Марта, папа Лео, мама Варя и малыши: Витя, Уля и Антошка.
  • Хомлины - это маленькие человечки, размером с ладошку, которые тайно живут среди людей. Энергию свою они получают при обработке янтаря, точь-в-точь, как Фиксики при починке приборов. Существа они очень добрые, но скрытные, поэтому до сих пор точно не известно сколько их всего на нашей планете.
  • Но мне точно известно в каких местах их, бывает, встречают чаще всего.
  • Предлагаю вам прогуляться по этим местам и попробовать отыскать их.
  • ВАЖНО! Рекомендую одеваться по погоде и обязательно надевать на ножки самую удобную обувь, какую только захватили с собой в Калининград. Прогулка проходит в индивидуальном формате и длится около 3-4 часов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии включены только услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Калининград, пр-кт Победы д. 1, Центральный парк
Завершение: г. Калининград, площадь Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Если у вас не добавлены контактные данные в вашем аккаунте на Спутнике, то очень прошу связаться со мной (сообщением на Спутнике/смс/по мобильному телефону или иным способом) после бронирования для подтверждения. Заранее благодарю!
  • На экскурсию рекомендую одеваться по погоде и обязательно надевать на ножки самую удобную обувь, какую только захватили с собой в Калининград. Прогулка проходит в индивидуальном формате и длится около 3-4 часов. Место встречи можно согласовать, исходя из вашего удобства.
  • Хорошего вам настроения и отдыха!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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