Здание Детского кукольного театра (бывшая кирха Королевы Луизы)
Северный Амалиенау (ул. Красная)
Калининградкий зоопарк
Драматический театр
Башня Врангеля
Башня Дона (Музей янтаря)
Верхнее и Нижнее озера
И другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Как увлечь детей и посетить все основные достопримечательности Калининграда? Превратить знакомство с городом в квест по поиску волшебных янтарных мастеров! Предлагаем вам увлекательную пешеходную экскурсию "По следам хомлинов"!
Во время прогулки вы увидите: остров Канта, Рыбную деревню, Центральный детский парк им. Калинина с красивейшей кирхой Королевы Луизы, северный Амалиенау, зоопарк, драматический театр, набережную музея Мирового океана и многое-многое другое.
Конечно, экскурсия подойдёт не только для детей, взрослые ведь тоже иногда верят в волшебство:)
Вместо предыстории:
"С давних времён Калининград славен как янтарный край. Искусные мастера создают из этого солнечного камня множество красивых изделий и украшений.
Но, если вы думаете, что этими мастерами являются исключительно большие человеки, то очень сильно заблуждаетесь. Доподлинно известно, что в Калининграде проживает одно необычное семейство, которое создаёт самые восхитительные украшения! Это семейство хомлинов: дедушка Карл, бабушка Марта, папа Лео, мама Варя и малыши: Витя, Уля и Антошка.
Хомлины - это маленькие человечки, размером с ладошку, которые тайно живут среди людей. Энергию свою они получают при обработке янтаря, точь-в-точь, как Фиксики при починке приборов. Существа они очень добрые, но скрытные, поэтому до сих пор точно не известно сколько их всего на нашей планете.
Но мне точно известно в каких местах их, бывает, встречают чаще всего.
Предлагаю вам прогуляться по этим местам и попробовать отыскать их.
ВАЖНО! Рекомендую одеваться по погоде и обязательно надевать на ножки самую удобную обувь, какую только захватили с собой в Калининград. Прогулка проходит в индивидуальном формате и длится около 3-4 часов.
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость экскурсии включены только услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Калининград, пр-кт Победы д. 1, Центральный парк
Завершение: г. Калининград, площадь Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Если у вас не добавлены контактные данные в вашем аккаунте на Спутнике, то очень прошу связаться со мной (сообщением на Спутнике/смс/по мобильному телефону или иным способом) после бронирования для подтверждения. Заранее благодарю!
На экскурсию рекомендую одеваться по погоде и обязательно надевать на ножки самую удобную обувь, какую только захватили с собой в Калининград. Прогулка проходит в индивидуальном формате и длится около 3-4 часов. Место встречи можно согласовать, исходя из вашего удобства.
Хорошего вам настроения и отдыха!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда