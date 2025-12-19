Это путешествие объединяет роскошь старого Кёнигсберга, силу его крепостных стен и мистику Янтарной комнаты.
Вы пройдёте по улицам, которые пережили войны, увидите прусские ворота и бастионы, услышите легенды, которые до сих пор не дают покоя историкам и искателям.
Калининград откроется вам таким, каким его знают только местные и те, кто по-настоящему любит этот город.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- старинные ворота Кёнигсберга: Фридландские, Бранденбургские, Фридрихсбургские, Росгартенские, Закхаймские, Королевские.
- Кафедральный собор, остров Канта и Домик смотрителя.
- кирху Святого Семейства и Южный вокзал.
- район Амалиенау и другие исторические кварталы — Растхоф и Хуфен.
- башни Дона и Врангель, бастионы Астрономический и Обертайх.
- площадь Победы, Драматический театр, памятник «Борющиеся зубры», мастерскую хомлинов.
- музей Мирового океана, Центральный парк и другие места старого Кёнигсберга.
И узнаете:
- как возник Кёнигсберг и почему он состоял из трёх городов.
- как связана история города с такими известными людьми, как Кант и Гофман.
- как устроена система крепостей и зачем город превращали в неприступную цитадель.
- как жил регион в эпоху Тевтонского ордена, Семилетней и Наполеоновских войн.
- что происходило здесь в Первую и Вторую мировые войны.
- каким стал Калининград после 1945 года.
- а также все версии исчезновения Янтарной комнаты — от заминированных штолен до подземных галерей замка.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле. Детское кресло и бустер — по запросу.
- Достопримечательности осматриваем снаружи, допрасходы на билеты не предусмотрены.
- Можно провести экскурсию для большего количества человек на микроавтобусе: 5–7 чел.
- 12 000 ₽, 8 чел.
- 14 000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Калининграде
Я живу в Калининграде и очень люблю историю Восточной Пруссии, много знаю о Кёнигсберге, приморских городках, Куршской косе. Готов показать и рассказать вам много интересного о них!
Входит в следующие категории Калининграда
