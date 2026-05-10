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Амалиенау и язык антиквариата: прогулка с мастер-классом в антикварной лавке

Научиться находить ценность там, где раньше была «просто старая вещь»
Прогулка по Амалиенау приведёт нас в настоящую антикварную лавку.

Мы будем разбирать коробки с сокровищами, отыщем Villeroy & Boch, Rosenthal, Wedgwood и эксклюзивный фарфор Meissen.

На мастер-классе вы научитесь ориентироваться в мире антиквариата, читать историю подлинных вещей и создадите собственный артефакт на основе увиденного.
5
5 отзывов
Амалиенау и язык антиквариата: прогулка с мастер-классом в антикварной лавке
Амалиенау и язык антиквариата: прогулка с мастер-классом в антикварной лавке
Амалиенау и язык антиквариата: прогулка с мастер-классом в антикварной лавке

Описание мастер-класса

Прогулка по Амалиенау (около 50 минут)

  • Мы пройдём по району вилл, где жила элита Кёнигсберга — промышленники, профессора, юнкеры.
  • Увидим кирху королевы Луизы, виллы начала 20 века и тихие улицы, сохранившие атмосферу довоенного города.
  • Поговорим о том, как раньше был устроен повседневный быт, чем отличался обычный завтрак от приёма гостей и почему архитектура напрямую связана с образом жизни.

Закрытый мастер-класс в антикварном салоне (1 час)

  • Вы узнаете, как устроена антикварная лавка и как «читать» старинные предметы.
  • Научитесь различать клейма на немецком фарфоре и стекле, отличать оригинал от поздних копий, понимать ценность вещи.
  • Вместе с владелицей магазина соберёте завтрак буржуа 1910 года, сервируете стол для приёма гостей и создадите интерьер гостиной бюргерской виллы.
  • А затем самостоятельно сотворите собственную историю-композицию.

Организационные детали

  • Мастер-класс пройдёт в действующей антикварной лавке в районе Амалиенау.
  • Можем организовать программу для индивидуальной группы до 8 человек — 15 000 ₽ за группу.
  • С вами будут Анна, исследователь культуры и искусствовед, и Мария, владелица антикварного магазина.

во вторник и четверг в 15:00, в субботу в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Стандартный2000 ₽
Индивидуальный15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Центрального парка культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 15:00, в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3968 туристов
Я историк по образованию и аккредитованный гид по столице. Увлечена историей и культурой. Москву люблю «не парадную», правдивую — такую, какая она есть на самом деле. Экскурсии провожу в дружеской атмосфере, в диалоге с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Впечатлений масса. Это не классическая экскурсия, а продуманный спектакль.
Анна ведёт рассказ спокойно и точно — чувствуется профессионализм и продуманная подача. Всё складывается в цельную картину, без лишнего перегруза.
Отдельно отмечу пространство:
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антикварный салон Марии создаёт нужную атмосферу. Просто красивые вещи, как я их раньше воспринимал, в руках Марии, под ее комментарии, живые рассказы, становятся еще и живыми, мудрыми, что ли… Глубоко, нестандартно и запоминается. Удачи вам! Спасибо!

Впечатлений масса. Это не классическая экскурсия, а продуманный спектакль.
Впечатлений масса. Это не классическая экскурсия, а продуманный спектакль.
Впечатлений масса. Это не классическая экскурсия, а продуманный спектакль.
Впечатлений масса. Это не классическая экскурсия, а продуманный спектакль.
Впечатлений масса. Это не классическая экскурсия, а продуманный спектакль.
Впечатлений масса. Это не классическая экскурсия, а продуманный спектакль.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Игорь! Огромное спасибо за прекрасный отзыв) Крайне приятно! И Вам удачи, до новых встреч!
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Яна
Замечательная экскурсия, очень приятный организатор Анна,- внимательная, отзывчивая, очень интересно составлен маршрут. Отдельные благодарности прекрасной антикварной экскурсии, было очень интересно увидеть своими глазами старинные вещи, узнать историю и научиться определять
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возраст вещей. Отдельно хочется выделить научные познания Василия, очень приятный экскурсовод, смышленный и начитанный парень. Экскурсия пролетела на одном дыхании, приятно, что можно приобрести понравившиеся предметы. Благодарим и обязательно будем рекомендовать вас!

Замечательная экскурсия, очень приятный организатор Анна,- внимательная, отзывчивая, очень интересно составлен маршрут. Отдельные благодарности прекрасной антикварной
Замечательная экскурсия, очень приятный организатор Анна,- внимательная, отзывчивая, очень интересно составлен маршрут. Отдельные благодарности прекрасной антикварной
Замечательная экскурсия, очень приятный организатор Анна,- внимательная, отзывчивая, очень интересно составлен маршрут. Отдельные благодарности прекрасной антикварной
Замечательная экскурсия, очень приятный организатор Анна,- внимательная, отзывчивая, очень интересно составлен маршрут. Отдельные благодарности прекрасной антикварной
Анна
Анна
Ответ организатора:
Яна, большое спасибо за прекрасный отзыв! Нам также приятно было видеть блеск в Ваших глазах)! Это высшая похвала! До новых встреч!
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А
Недавно побывала на совершенно необычной экскурсии — до сих пор под впечатлением.
Это не классический формат с датами и перечислением фактов. Анна ведёт рассказ так, что ты буквально начинаешь «видеть» жизнь
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Кёнигсберга через предметы. Интересная подача, как она связывает детали: от архитектуры до сервировки стола, и из этого складывается цельная картина эпохи.
Вторая часть экскурсии в антикварном салоне Марии превзошла все мои ожидания! Это не витрина, а декорация, вещи действительно «говорят». Видно, с каким вниманием и вкусом всё собрано.
В итоге получается не просто экскурсия, а опыт — спокойный, вдумчивый и очень атмосферный. Редкий случай, когда выходишь не с набором фактов, а с новым взглядом.
Если хочется чего-то не банального и по-настоящему глубокого — однозначно рекомендую

Недавно побывала на совершенно необычной экскурсии — до сих пор под впечатлением.
Недавно побывала на совершенно необычной экскурсии — до сих пор под впечатлением.
Недавно побывала на совершенно необычной экскурсии — до сих пор под впечатлением.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Алена, спасибо! Было очень приятно познакомиться с Вами, поверьте, Ваше внимание к деталям, не поддельный интерес-высшая награда. Ждем вас в гости!
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Кира
Огромное спасибо Анне и Марии за этот чудесный день! Анна провела нас по самым красивым улочкам Амалиенау, погрузив в историю района очень легко, познавательно и с душой. Время пролетело незаметно! А встреча с экспертом-антикваром Марией стала интересным продолжением. Слушать человека, который так глубоко разбирается в фарфоре — это большая удача. Мы ушли с новыми знаниями и прекрасным настроением
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Е
Посетили экскурсию 5 мая в районе Амалиенау. Всё было организовано замечательно. Анна — отличный гид, живо и интересно рассказывала о быте жителей этого зеленого уголка Калининграда, погрузила в историю. А
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Мария вдохновила мастер-классом по винтажной посуде. Мы узнали критерии выбора качественного фарфора и хрусталя, услышали интересные исторические сводки. Особый восторг вызвала распаковка новых поступлений посуды! Видно, что Мария горит своим делом и любит каждую вещь, которую показывает.

Огромное вам спасибо за этот день. Время пролетело незаметно, а вышли мы с новыми знаниями и отличным настроением!

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