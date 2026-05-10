Прогулка по Амалиенау приведёт нас в настоящую антикварную лавку.
Мы будем разбирать коробки с сокровищами, отыщем Villeroy & Boch, Rosenthal, Wedgwood и эксклюзивный фарфор Meissen.
На мастер-классе вы научитесь ориентироваться в мире антиквариата, читать историю подлинных вещей и создадите собственный артефакт на основе увиденного.
Мы будем разбирать коробки с сокровищами, отыщем Villeroy & Boch, Rosenthal, Wedgwood и эксклюзивный фарфор Meissen.
На мастер-классе вы научитесь ориентироваться в мире антиквариата, читать историю подлинных вещей и создадите собственный артефакт на основе увиденного.
Описание мастер-класса
Прогулка по Амалиенау (около 50 минут)
- Мы пройдём по району вилл, где жила элита Кёнигсберга — промышленники, профессора, юнкеры.
- Увидим кирху королевы Луизы, виллы начала 20 века и тихие улицы, сохранившие атмосферу довоенного города.
- Поговорим о том, как раньше был устроен повседневный быт, чем отличался обычный завтрак от приёма гостей и почему архитектура напрямую связана с образом жизни.
Закрытый мастер-класс в антикварном салоне (1 час)
- Вы узнаете, как устроена антикварная лавка и как «читать» старинные предметы.
- Научитесь различать клейма на немецком фарфоре и стекле, отличать оригинал от поздних копий, понимать ценность вещи.
- Вместе с владелицей магазина соберёте завтрак буржуа 1910 года, сервируете стол для приёма гостей и создадите интерьер гостиной бюргерской виллы.
- А затем самостоятельно сотворите собственную историю-композицию.
Организационные детали
- Мастер-класс пройдёт в действующей антикварной лавке в районе Амалиенау.
- Можем организовать программу для индивидуальной группы до 8 человек — 15 000 ₽ за группу.
- С вами будут Анна, исследователь культуры и искусствовед, и Мария, владелица антикварного магазина.
во вторник и четверг в 15:00, в субботу в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Индивидуальный
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Центрального парка культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 15:00, в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3968 туристов
Я историк по образованию и аккредитованный гид по столице. Увлечена историей и культурой. Москву люблю «не парадную», правдивую — такую, какая она есть на самом деле. Экскурсии провожу в дружеской атмосфере, в диалоге с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Впечатлений масса. Это не классическая экскурсия, а продуманный спектакль.
Анна ведёт рассказ спокойно и точно — чувствуется профессионализм и продуманная подача. Всё складывается в цельную картину, без лишнего перегруза.
Отдельно отмечу пространство:
Анна ведёт рассказ спокойно и точно — чувствуется профессионализм и продуманная подача. Всё складывается в цельную картину, без лишнего перегруза.
Отдельно отмечу пространство:
Анна
Ответ организатора:
Игорь! Огромное спасибо за прекрасный отзыв) Крайне приятно! И Вам удачи, до новых встреч!
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Замечательная экскурсия, очень приятный организатор Анна,- внимательная, отзывчивая, очень интересно составлен маршрут. Отдельные благодарности прекрасной антикварной экскурсии, было очень интересно увидеть своими глазами старинные вещи, узнать историю и научиться определять
Анна
Ответ организатора:
Яна, большое спасибо за прекрасный отзыв! Нам также приятно было видеть блеск в Ваших глазах)! Это высшая похвала! До новых встреч!
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А
Недавно побывала на совершенно необычной экскурсии — до сих пор под впечатлением.
Это не классический формат с датами и перечислением фактов. Анна ведёт рассказ так, что ты буквально начинаешь «видеть» жизнь
Это не классический формат с датами и перечислением фактов. Анна ведёт рассказ так, что ты буквально начинаешь «видеть» жизнь
Анна
Ответ организатора:
Алена, спасибо! Было очень приятно познакомиться с Вами, поверьте, Ваше внимание к деталям, не поддельный интерес-высшая награда. Ждем вас в гости!
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Огромное спасибо Анне и Марии за этот чудесный день! Анна провела нас по самым красивым улочкам Амалиенау, погрузив в историю района очень легко, познавательно и с душой. Время пролетело незаметно! А встреча с экспертом-антикваром Марией стала интересным продолжением. Слушать человека, который так глубоко разбирается в фарфоре — это большая удача. Мы ушли с новыми знаниями и прекрасным настроением
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Е
Посетили экскурсию 5 мая в районе Амалиенау. Всё было организовано замечательно. Анна — отличный гид, живо и интересно рассказывала о быте жителей этого зеленого уголка Калининграда, погрузила в историю. А
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