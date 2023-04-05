Великолепие придорожных аллей и вековых деревьев, очарование от путешествия при полном ненавязчивом погружении в историю.



Наше путешествие начинается в Калининграде с повествования об удивительных и известных, порой загадочных и таинственных жителях Кенигсберга- Калининграда.



Сказки, романы, оперы и небывалые истории начинались именно здесь и в окрестностях старого Кенигсберга. Далее проследуем в г. Пионерский, но не перепутайте название — Нойкурен и окажемся на берегу Балтийского моря. Посетим янтарные производства и узнаем историю самого посёлка Пальмникена-Янтарного.