Великолепие придорожных аллей и вековых деревьев, очарование от путешествия при полном ненавязчивом погружении в историю.
Наше путешествие начинается в Калининграде с повествования об удивительных и известных, порой загадочных и таинственных жителях Кенигсберга- Калининграда.
Сказки, романы, оперы и небывалые истории начинались именно здесь и в окрестностях старого Кенигсберга. Далее проследуем в г. Пионерский, но не перепутайте название — Нойкурен и окажемся на берегу Балтийского моря. Посетим янтарные производства и узнаем историю самого посёлка Пальмникена-Янтарного.
Наше путешествие начинается в Калининграде с повествования об удивительных и известных, порой загадочных и таинственных жителях Кенигсберга- Калининграда.
Сказки, романы, оперы и небывалые истории начинались именно здесь и в окрестностях старого Кенигсберга. Далее проследуем в г. Пионерский, но не перепутайте название — Нойкурен и окажемся на берегу Балтийского моря. Посетим янтарные производства и узнаем историю самого посёлка Пальмникена-Янтарного.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Памятник барону Мюнхгаузену
- Кирку и замок 13 века
- Руины кирхи Рудау п. Мельниково
- Курорт Пионерский
- Резиденцию РФ
- Камень "Лжи"
- Парк М. Беккера
- Кирху 19 века
- Янтарные производства
- Руины кирх 13 века Гирмау
- Св. Лоренца
- Придорожные аллеи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Живописный и уникальный.
- Во время экскурсии увидим Новоапостольскую церковь, замок орденского периода, который кстати позже стал одной из великолепных летних резиденций герцога Альбрехта, где бывали богачи Европы, охотились, пировали, наслаждались природой. О детективных тайнах в истории замка и страстях некогда разгоравшихся в нём — станет известно во время экскурсии. Ведь это и место рождения последователей Великих для Восточной Пруссии людей.
- Неподалёку от замка в 16 веке герцогом Альбрехтом был заложен чудесный зоопарк, а сегодня это прекрасный парк с редкими могучими деревьями и скульптурами А. Шевцова. Улочки с небольшими домиками довоенного Нойхаузена, тишина и спокойствие, идеальное место для неспешности и наслаждения жизни в городской среде под прикрытием мощного Калининграда.
- Уютные и многогранные города с удивительной историей.
- Гурьевск-Нойхаузен — город оставляет очень приятные впечатления. Проезжая через пос. Муромское, бывшее Рудау, мы обязательно остановимся осмотреть гигантские руины кирхи орденского периода. Недалеко от кирхи в 13 веке произошло мощное сражение, так и вошедшее в историю под названием «Битва при Рудау». Далее проследуем в г. Пионерский, но не перепутайте название — Нойкурен. И окажемся на берегу Балтийского моря. Сегодня г. Пионерский — живописнейший курорт для пожалуй самого взыскательного и требовательного путешественника. Когда то самый молодой курорт в Восточной Пруссии начала 20 века и когда-то страна рыбаков и рыбачек, стал сегодня отличным местом для душевного удовлетворения и отдыха.
- Великолепный пляж и променад может составить конкуренцию известному пляжу на западе Калининградского полуострова в пос. Янтарном. Невысокие берега Пионерского с открывающейся панорамой Балтики. Совсем рядом, прогуливаясь по променаду, без труда можно увидеть резиденцию Правительства РФ. Из самого молодого Восточно-Прусского детского курорта — Нойкурен (Пионерский сегодня) превратился в фешенебельность и роскошество. Красота стихии, истории, чудных старинных домиков и современных шикарных вилл. Проехать по настоящей «шуршащей» как у Штирлица под колёсами авто брусчатке, найти «камень лжи», а заодно узнать кто есть кто? Насладиться вкусом моря и воздуха, набраться сил и исторических впечатлений можно именно здесь — в Нойкурене-Пионерском.
- Утопающий в зелени городок с древней историей.
- А чтобы можно было сравнить и выбрать для себя, где отдыхать, то заедем на Запад Самбии — пос. Янтарный. Там во время экскурсии посетим янтарные производства и узнаем историю самого посёлка Пальмникена-Янтарного. Возвращаемся в Калининград по дороге, которая выведет нас к одной из старинной, ещё языческой крепости Гирме-Гермау. Во время экскурсии узнаем историю, легенды о призраках и сюрпризах этой крепости и поселения. Они, поверьте заставляют призадуматься о бренности бытия. Но совсем не испугавшись, мы едем далее через пос. Грачёвку (бывш. Граам), где неподалёку располагалось прусское городище Пилберг и в 12-14 веках было местом пребывания жрецов-вайделотов. Путь наш далее идёт через пос. Сальское, где сохранились чудесные руины кирхи 13 века — св. Лоренца (св. Лаврентия). Она уникальна своей архитектурой и представляет редкое зрелище. Стены её выложены в камне ещё в 15 веке. Реставрация западного фасада 17 века выполнена в стиле барокко, а в 20 веке изменена в ходе реставрации алтарная часть в варианте позднейшей готики.
- Правда интересно? Совершенно потрясающие старинные придорожные аллей не дадут нам утомиться. Они являются жемчужиной Восточной Пруссии — Калининградской области. Это тоже «живой» исторический объект, который сопровождает в течении экскурсии и является настолько живописным и уникальным, что хочется ехать и ехать и, чтобы дорога и путешествие всё продолжалось и продолжалось.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, подходящую для изменчивого морского климата и удобную обувь. Иметь с собой перекус, на всякий случай желательно иметь немного наличности.
Вторник, пятница, воскресенье 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Питание
- Вход на карьер Янтарного комбината (доп. плата по желанию посещения 350-400 руб/чел.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Транспортное и экскурсионное обслуживаниеЗавершение: г. Калининград, ПЛ.А.М. Василевского,3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, пятница, воскресенье 09:00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду
- Подходящую для изменчивого морского климата и удобную обувь. Иметь с собой перекус
- На всякий случай желательно иметь немного наличности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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