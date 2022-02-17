Серебряная Балтика

Калининград - это Запад. С воздухом, напоенным соснами. С танцующим лесом Куршской косы. С янтарными берегами

5
3 отзыва
Калининград – это Запад. С воздухом, напоенным соснами. С танцующим лесом Куршской косы. С янтарными берегами Балтийского моря. Подарите себе и своим детям удивительную новогоднюю сказку!
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Ближайшие даты:
02
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • побываем в самой западной географической точке Российской Федерации – городе Балтийске;
  • попробуем знаменитое лакомство Калининграда – марципан;
  • побываем в месте, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря и увидим, как добывают янтарь;
  • налюбуемся удивительными пейзажами Калининградской области.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Калининграду

Встреча на Ж/Д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.

Обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 13:30 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации. 

В течение трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из великих сынов города.

Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение, а сегодня….

А сегодня у вас будет возможность узнать  какие из них до сих используются по прямому назначению, какие служат совсем иным целям.

В маршруте тура ароматная точка на туристической карте города — Музей Марципана.

Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.

Состоится мини-дегустация полезного лакомства.

Новогоднее убранство города придаст экскурсии праздничный тон.

Фото-стопы у новогодних елок города предусмотрены.

Окончание экскурсии в 17:30 у гостиницы «Калининград».

2 день
Экскурсия «Стражи Восточной Пруссии»

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Форт №11 Дёнхофф и Цитадель Пиллау — эти  мощные и некогда грозные крепости сегодня радушно распахивают ворота перед любознательными путешественниками.

Разделенные веками, обе они поражают размерами, красотой и продуманностью конструкций.

Переезд в г.Балтийск.

В 2021 году военный объект Цитадель "Pillau" стал доступным для посещения российским гражданам.

Во время экскурсии необходимо иметь при себе гражданский паспорт!

Шведская крепость была заложена 394 года назад в 1626 и с тех пор всегда была оборонительным сооружением под флагами разных государств.

Пройдя по мосту через ров с водой, который окружает здание крепости по периметру, вы окажетесь на территории действующей военной части, где несут службу солдаты вооруженных сил РФ.

Экскурсовод расскажет об истории крепости, вы осмотрите не только впечатляющие мощью стены, но и заглянете во внутренние помещения.

Далее экскурсия по Балтийску.

Посетив Балтийск, вы сможете сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны! 

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря

13:00 — 14:00 Обед в ресторане «Монте Кристо» (включен в стоимость).

Переезд в Калининград.

15:30 Форт №11 Дёнхофф.

Настоящий немецкий форт, территория которого восстановлена и представляет собой музей фортификационной архитектуры под открытым небом на площади свыше 4900 квадратных метров.

Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию! Много секретов и тайн хранит шедевр немецкой инженерии и по сей день.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы Калининград  

3 день
Экскурсия «Янтарное ожерелье»

Экскурсия «Янтарное ожерелье»

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Переезд  в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Вы увидите уникальный карьер, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря. На смотровой площадке у вас будет возможность побывать в роли "ловца янтаря", своими руками добыть кусочек солнечного камня в память о поездке в Балтийский Край.

Сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде – все это тоже в списке возможных развлечений.

Вы побываете на одном из живописнейших пляжей Балтики, которому присвоен знак качества «Голубой флаг».  И конечно же вас ждет янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

Переезд в Светлогорск.

Обед в одном из ресторанов города за доп.плату.

Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения Светлогорску.

Очарование этого городка невозможно описать словами - в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений. Прогулка по променаду освежит вас, приятный морской пейзаж надолго останется в памяти.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград» .

4 день
Экскурсия в НП Куршская коса «Серебряная Балтика»

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Уникальный природный парк полон самых удивительных сокровищ и чудес, которые только может подарить природа.

Зимняя Коса тиха и загадочна.

Ели и сосны, укутанные снежными шубами, стоят величественной шеренгой вдоль дороги.

Вас ждет прогулка по "Танцующему лесу” – это аномальная зона, где стволы деревьев изогнуты самым причудливым образом.

Также Вы сможете подняться на смотровую площадку дюну Эфа, и полюбоваться красотами Куршского залива и седыми волнами Балтийского моря.

Для смельчаков, добравшихся на самую вершину — согревающий горячительный подарок! Самых смелых и отчаянных ждет прогулка по заснеженному пляжу.

Обед (рыбное меню) в трактире "У Дороги" за доп.плату..

Возвращение в Калининград с остановкой в Зеленоградске (Кранц).

Город-курорт становится все более ухоженным.

Широкий морской променад с пирсом протянулся вдоль берега моря на целых 3 километра.

Но несмотря на стремительную модернизацию, Зеленоградск сохранил до наших дней уютную атмосферу небольшого курортного городка, а также паутину старинных немецких улочек.

Во время прогулки, вы можете согреться чашечкой кофе в одном из уютных кафе с видом на морские просторы.

Окончание экскурсии в 17:00 у отеля Калининград (с заездом в аэропорт).

Время  в программе указано приблизительно и может меняться в зависимости от дорожной обстановки. Туроператор оставляет за собой право изменять порядок посещения и осмотр объектов, сохраняя программу в целом.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининград

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Размещение

Питание

Стоимость в рублях с человека

Отель «Золотая Бухта» 3*
  (центральная часть города)

 

1 завтрак
+ 420 р с человека

16 800 двухместный комфорт взрослый
15 900 двухместный комфорт детский
25 000 одноместный

15 300 трехместный комфорт взрослый

14 400 трехместный комфорт  детский

Отель «Дона» 3*
  (центр)

3 завтрака включены

18 200 двухместный полулюкс взрослый
17 300 двухместный полулюкс детский
26 200 одноместный
18 200 трехместный полулюкс взрослый

12 400 доп.место в полулюксе ребенок до 14 лет

Отель «Калининград» 3*

(центр, место посадки)

1 завтрак
+ 440 р с человека

25 900 одноместный

Отель «Ибис» 3*

(центр, 300 м. до места посадки)

1 завтрак
+ 650 р с человека

25 600 двухместный стандарт взрослый
24 700 двухместный стандарт детский

Отель «Турист » 3* 3 завтрака включены 27 500 одноместный
Отель «Фридрихсхоф» 3* 1 завтрак
+ 450 р с человека		 18 600 двухместный стандарт взрослый,
17 500 двухместный стандарт детский
Отель «Шерлок» 3 завтрака включены 20 100 двухместный стандарт взрослый,
19 000 двухместный стандарт детский

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (4 дня)
  • Транспортное обслуживание (4 дня)
  • Входные билеты по программе
  • Проживание в выбранном отеле
  • Обед в ресторане «Монте Кристо»
  • Горячительный подарок на Куршской косе
  • Групповой трансфер в аэропорт 5.01
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доплату
  • Встреча на Ж/Д вокзале или в аэропорту
  • Встреча / проводы в аэропорту – 1 000 рублей машина
  • Обед на Куршской косе – 550 рублей (меню рыбное)
  • Обед в Светлогорске – 450 рублей (меню мясное)
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
17 фев 2022
Большое спасибо от Калининграда остались отличные впечатления вы организовывали на 5 👍
Ю
10 янв 2022
Поездка была великолепной. Все по программе, как и указано было в путевке. Гостиница Ибис отличная. Мы из аэропорта приехали раньше, но нас сразу поселили в номер, то есть мы до экскурсии смогли отдохнуть. Конечно хорошо бы, если бы в стоимость были включены завтраки, но это ничуть не сказалось на нашем отдыхе. Спасибо Вам за организацию нашего отдыха.
М
10 янв 2022
Все замечательно! Масса впечатлений! Благодарю Вас за подаренное удовольствие от поездки. В дальнейшем будем путешествовать только с Большой Страной.

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