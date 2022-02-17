А сегодня у вас будет возможность узнать какие из них до сих используются по прямому назначению, какие служат совсем иным целям.

Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение, а сегодня….

Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из великих сынов города.

В течение трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

Встреча на Ж/Д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Форт №11 Дёнхофф и Цитадель Пиллау — эти мощные и некогда грозные крепости сегодня радушно распахивают ворота перед любознательными путешественниками.

Разделенные веками, обе они поражают размерами, красотой и продуманностью конструкций.

Переезд в г.Балтийск.

В 2021 году военный объект Цитадель "Pillau" стал доступным для посещения российским гражданам.

Во время экскурсии необходимо иметь при себе гражданский паспорт!

Шведская крепость была заложена 394 года назад в 1626 и с тех пор всегда была оборонительным сооружением под флагами разных государств.

Пройдя по мосту через ров с водой, который окружает здание крепости по периметру, вы окажетесь на территории действующей военной части, где несут службу солдаты вооруженных сил РФ.

Экскурсовод расскажет об истории крепости, вы осмотрите не только впечатляющие мощью стены, но и заглянете во внутренние помещения.

Далее экскурсия по Балтийску.

Посетив Балтийск, вы сможете сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря

13:00 — 14:00 Обед в ресторане «Монте Кристо» (включен в стоимость).

Переезд в Калининград.

15:30 Форт №11 Дёнхофф.

Настоящий немецкий форт, территория которого восстановлена и представляет собой музей фортификационной архитектуры под открытым небом на площади свыше 4900 квадратных метров.

Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию! Много секретов и тайн хранит шедевр немецкой инженерии и по сей день.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы Калининград