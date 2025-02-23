Мои заказы

Новогодние приключения по городу Гофмана с котом Мурром и подарками от Щелкунчика

Прогуляться по сказочным местам Калининграда и попасть на выставку в честь писателя
Приглашаю в интерактивное путешествие по жизни и творчеству знаменитого немецкого писателя! Вы погрузитесь в атмосферу города, который подарил Гофману интересные сюжеты.

Рассмотрите русалку в бинокль, узнаете, как сказочник связан с Гарри Поттером и где находится ухо собора.
Описание экскурсии

  • Памятный знак Гофману — камень на месте дома, в котором родился великий сказочник.
  • Уютные улочки, которые вдохновили писателя.
  • Остров Канта, где в университете Альбертина у самого Канта учился Гофман.
  • Выставка «Город Гофмана. Тайна двух миров» в Музее изобразительных искусств Калининграда, посвящённая юбилею писателя.

Я расскажу:

  • почему чудеса начинаются ровно в полночь.
  • для чего Вию надо поднять веки.
  • что вдохновило Гофмана на создание сказок.
  • почему у Мышиного короля было семь голов.

А ещё на прогулке вы:

  • отыщете следы кота Мурра.
  • увидите улочки, по которым сказочник ходил в университет.
  • познакомитесь с историей появления игрушки Щелкунчика.
  • услышите музыку Гофмана и узнаете, почему Чайковский изменил сюжет сказки.
  • раскроете тайну ореха Кракатук и получите его в подарок.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для путешественников любого возраста.
  • Дополнительно оплачивается билет в Музей изобразительных искусств (150 ₽/чел.).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В историческом центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Калининграде
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я дипломированный экскурсовод, педагог, родилась и живу в Калининграде. Дарю радость открытия волшебства города К. Очень люблю организовывать экскурсии-квесты для юных путешественников и семей с детьми. Приглашаю
на прогулки-бродилки по любимому городу. Покажу места в Калининграде, где рождается сказка. Расскажу, что подарил Гофман Гарри Поттеру и где в городе живёт Дом с глазами, научу разговаривать с Собором и распознавать, кого зовёт русалка.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Екатерина
23 фев 2025
Идеально отметили день рождения дочки (10 лет) - весело, активно и познавательно. Очень много загадок, задания и подарочков для детей - настоящий квест! Взрослым тоже было интересно.
От всей души рекомендую эту экскурсию для семей с детьми любого возраста!
Анна - супер-гид!
К
Ксения
4 фев 2025
Я посещала экскурсию Анны в небольшой группе: был свободный день в Калининграде, а творчества Гофман - тема моей дипломной работы, поэтому решила совместить приятное с полезным. Я предвкушала насыщенную программу
прогулки, на которой я узнаю множество интересных фактов. Экскурсия превзошла все мои ожидания: прогулка действительно была очень насыщенной, но из-за потока интересных фактов не замечаешь как летит время. Мы прошлись по самым ключевым и красивым местам города - нижний пруд, аутентичные немецкие домики, панорама на остров Канта. Это действительно то, что стоит увидеть. Анна каким-то удивительным образом сумела совместить в экскурсии уют, простоту, познавательность и обогащение фактами биографии Гофмана, истории создания его произведений. Были даже такие факты, которые я едва ли смогла найти в интернете, поэтому для меня эта экскурсия была вдвойне полезной. По окончанию экскурсии мы побывали в музее на выставке про Щелкунчика - произведения Гофмана. Здорово, что прогулка предполагает еще и посещение тематических мест. Было очень познавательно и нескучно! Спасибо большое и я очень советую этого экскурсовода!!!

Н
Наталья
3 фев 2025
Чудесная экскурсия как для детей так и для взрослых! Девочка 11 лет с восторгом слушала гида, в целом, впервые она была так ярко впечатлена экскурсией. Гид - настоящий профессионал, она
увлекательно делилась интересными фактами и историями о Калининграде, о Гофмане. Для детей продуманы необычные интерактивные моменты. Места, которые мы посетили, оставили приятные впечатления. Организация на высшем уровне, все было четко и по времени. Рекомендую эту экскурсию.

Люлмила
Люлмила
3 фев 2025
Были с внучкой (11лет) у Анны на прогулке-квесте "Двоемирие Гофмана в городе К". Сказать, что понравилось, ничего не сказать. Погода была холодная,но 2,5 часа пролетели незаметно. Очень много интересной информации
о Гофмане и его сказках.
Внучка очарована Анной и с удовольствием выполняла задания, отгадывала загадки, слушала голос русалки. Экскурсовод владеет материалом и очень деликатно смогла донести до нас всё самое важное, Анна сумела вовлечь нас в сказку города, в котором творил Гофман.
Одним из ярких моментов экскурсии стало посещение выставки Магнетизм Гофмана.
Спасибо за экскурсию. Решили, что повторим посещение экскурсии с детьми из класса, где учится внучка.

