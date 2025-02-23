Приглашаю в интерактивное путешествие по жизни и творчеству знаменитого немецкого писателя! Вы погрузитесь в атмосферу города, который подарил Гофману интересные сюжеты.
Рассмотрите русалку в бинокль, узнаете, как сказочник связан с Гарри Поттером и где находится ухо собора.
Описание экскурсии
- Памятный знак Гофману — камень на месте дома, в котором родился великий сказочник.
- Уютные улочки, которые вдохновили писателя.
- Остров Канта, где в университете Альбертина у самого Канта учился Гофман.
- Выставка «Город Гофмана. Тайна двух миров» в Музее изобразительных искусств Калининграда, посвящённая юбилею писателя.
Я расскажу:
- почему чудеса начинаются ровно в полночь.
- для чего Вию надо поднять веки.
- что вдохновило Гофмана на создание сказок.
- почему у Мышиного короля было семь голов.
А ещё на прогулке вы:
- отыщете следы кота Мурра.
- увидите улочки, по которым сказочник ходил в университет.
- познакомитесь с историей появления игрушки Щелкунчика.
- услышите музыку Гофмана и узнаете, почему Чайковский изменил сюжет сказки.
- раскроете тайну ореха Кракатук и получите его в подарок.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для путешественников любого возраста.
- Дополнительно оплачивается билет в Музей изобразительных искусств (150 ₽/чел.).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Калининграде
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я дипломированный экскурсовод, педагог, родилась и живу в Калининграде. Дарю радость открытия волшебства города К. Очень люблю организовывать экскурсии-квесты для юных путешественников и семей с детьми. Приглашаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
23 фев 2025
Идеально отметили день рождения дочки (10 лет) - весело, активно и познавательно. Очень много загадок, задания и подарочков для детей - настоящий квест! Взрослым тоже было интересно.
От всей души рекомендую эту экскурсию для семей с детьми любого возраста!
Анна - супер-гид!
К
Ксения
4 фев 2025
Я посещала экскурсию Анны в небольшой группе: был свободный день в Калининграде, а творчества Гофман - тема моей дипломной работы, поэтому решила совместить приятное с полезным. Я предвкушала насыщенную программу
Н
Наталья
3 фев 2025
Чудесная экскурсия как для детей так и для взрослых! Девочка 11 лет с восторгом слушала гида, в целом, впервые она была так ярко впечатлена экскурсией. Гид - настоящий профессионал, она
Люлмила
3 фев 2025
Были с внучкой (11лет) у Анны на прогулке-квесте "Двоемирие Гофмана в городе К". Сказать, что понравилось, ничего не сказать. Погода была холодная,но 2,5 часа пролетели незаметно. Очень много интересной информации
