прогулки, на которой я узнаю множество интересных фактов. Экскурсия превзошла все мои ожидания: прогулка действительно была очень насыщенной, но из-за потока интересных фактов не замечаешь как летит время. Мы прошлись по самым ключевым и красивым местам города - нижний пруд, аутентичные немецкие домики, панорама на остров Канта. Это действительно то, что стоит увидеть. Анна каким-то удивительным образом сумела совместить в экскурсии уют, простоту, познавательность и обогащение фактами биографии Гофмана, истории создания его произведений. Были даже такие факты, которые я едва ли смогла найти в интернете, поэтому для меня эта экскурсия была вдвойне полезной. По окончанию экскурсии мы побывали в музее на выставке про Щелкунчика - произведения Гофмана. Здорово, что прогулка предполагает еще и посещение тематических мест. Было очень познавательно и нескучно! Спасибо большое и я очень советую этого экскурсовода!!!