Кто такие хомлины и где они прячутся? Что скрывают в своей мастерской? Почему их так любят жители и гости города? Экскурсия порадует маленьких непосед и разбудит фантазию взрослых.

Мы проедем по всем достопримечательностям города, где спрятаны сказочные существа, которые полюбились всем гостям и жителям города. Обязательно зайдем в мастерскую, где живет вся их большая семья и вы сможете выбрать себе в дом любого. Детей ждут занимательные вопросы и призы.