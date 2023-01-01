В поисках хомлинов

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В поисках хомлинов
В поисках хомлинов
В поисках хомлинов
В поисках хомлинов

Что вас ожидает 🤩

  • Музея Янтаря
  • Росгартенские ворота
  • Башня Врангеля
  • Площадь Победы
  • Калининградский зоопарк
  • Район Амалиенау
  • Мастерская хомлинов
  • Музей изобразительных искуссств
  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Кто такие хомлины и где они прячутся? Что скрывают в своей мастерской? Почему их так любят жители и гости города? Экскурсия порадует маленьких непосед и разбудит фантазию взрослых.
Мы проедем по всем достопримечательностям города, где спрятаны сказочные существа, которые полюбились всем гостям и жителям города. Обязательно зайдем в мастерскую, где живет вся их большая семья и вы сможете выбрать себе в дом любого. Детей ждут занимательные вопросы и призы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
  • Призы за ответы на вопросы квеста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания
Завершение: Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: с пн по вс с 9.00 до 17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.

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