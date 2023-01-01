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Описание
Кто такие хомлины и где они прячутся? Что скрывают в своей мастерской? Почему их так любят жители и гости города? Экскурсия порадует маленьких непосед и разбудит фантазию взрослых.
Мы проедем по всем достопримечательностям города, где спрятаны сказочные существа, которые полюбились всем гостям и жителям города. Обязательно зайдем в мастерскую, где живет вся их большая семья и вы сможете выбрать себе в дом любого. Детей ждут занимательные вопросы и призы.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспортное сопровождение
Призы за ответы на вопросы квеста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания
Завершение: Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: с пн по вс с 9.00 до 17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
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