читать дальше

и узнать много о городе и его истории, посмотреть исторический центр и очень красивый район Амалиенау. До экскурсии переживала, что дети устанут, но это не так. Четыре часа пролетели незаметно, пешие прогулки разбавлены переездами на машине. Отдельное спасибо Юлии за отличную компанию и интересную беседу!