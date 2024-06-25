1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Городские домовые
Начало: Калининград
Завтра в 16:00
6 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
Начало: Биржевой сквер (Ленинский пр., 83)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория25 июня 2024Хочется сказать огромное спасибо Юлии за экскурсию. Программа так построена, что за 4 часа успеваешь не только собрать домовых, но
- ММария18 июня 2024Отличная экскурсия, чтобы посмотреть основные достопримечательности за один день:). Спасибо Ларисе за экскурсию!!!! Было интересно:) даже ребенку:)
- ИИрина3 декабря 2023Наш гид Лариса и хомлины сотворили маленькое волшебство: в день рождения нашей дочери Калининград открыл все свои достопримечательности благодаря маленьким сказочным существам. Было очень интересно, познавательно и комфортно. Спасибо, Лариса!
- ААнастасия25 августа 2023У нас был экскурсовод Маргарита, учла особенности нашей группы с детьми, заинтересовала их, все что хотели, нам рассказали. Вежливый водитель. Нам очень понравилось.
- ККарине17 августа 2023В поисках хомлиновНа днях были на экскурсии с Марией "в поисках хомлинов". Понравился индивидуальный подход Марии, увлекательно рассказала как историю города, так
- TTatyana17 июня 2023В поисках хомлиновКалининград 🏰 - это не только красивые пейзажи и уютные улочки, но и богатая история, которая удивит каждого. Великолепная экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музей изобразительных искусств»
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