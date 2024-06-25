Музей изобразительных искусств – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей изобразительных искусств» в Калининграде, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Городские домовые
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Городские домовые
Начало: Калининград
Завтра в 16:00
6 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
Начало: Биржевой сквер (Ленинский пр., 83)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    25 июня 2024
    Городские домовые
    Хочется сказать огромное спасибо Юлии за экскурсию. Программа так построена, что за 4 часа успеваешь не только собрать домовых, но
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    и узнать много о городе и его истории, посмотреть исторический центр и очень красивый район Амалиенау. До экскурсии переживала, что дети устанут, но это не так. Четыре часа пролетели незаметно, пешие прогулки разбавлены переездами на машине. Отдельное спасибо Юлии за отличную компанию и интересную беседу!

  • М
    Мария
    18 июня 2024
    Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
    Отличная экскурсия, чтобы посмотреть основные достопримечательности за один день:). Спасибо Ларисе за экскурсию!!!! Было интересно:) даже ребенку:)
  • И
    Ирина
    3 декабря 2023
    Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
    Наш гид Лариса и хомлины сотворили маленькое волшебство: в день рождения нашей дочери Калининград открыл все свои достопримечательности благодаря маленьким сказочным существам. Было очень интересно, познавательно и комфортно. Спасибо, Лариса!
  • А
    Анастасия
    25 августа 2023
    Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
    У нас был экскурсовод Маргарита, учла особенности нашей группы с детьми, заинтересовала их, все что хотели, нам рассказали. Вежливый водитель. Нам очень понравилось.
  • К
    Карине
    17 августа 2023
    В поисках хомлинов
    На днях были на экскурсии с Марией "в поисках хомлинов". Понравился индивидуальный подход Марии, увлекательно рассказала как историю города, так
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    и историю хомлинов. С нами были детки, так они до сих пор вспоминают рассказы про хомлинов. Спасибо большое за приятную и увлекательную экскурсию 👍

  • T
    Tatyana
    17 июня 2023
    В поисках хомлинов
    Калининград 🏰 - это не только красивые пейзажи и уютные улочки, но и богатая история, которая удивит каждого. Великолепная экскурсовод
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    Мария Соловей 👸 помогла раскрыть все тайны этого города и ощутить его душу! Её индивидуальные авторские экскурсии 🚘👣📑 дают возможность разглядеть его в деталях🧐, со всех сторон, потрогать, понюхать и даже попробовать на вкус.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музей изобразительных искусств»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Музей изобразительных искусств" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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