в субботу в 15:15

Дегустация в замке Нессельбек. Сперва отправимся в «рыцарский замок», который недавно был возведён по старинным чертежам средневекового замка Нессельбек. Здесь вы посетите одну из самых знаменитых пивоварен Янтарного края, где хранят секретный рецепт крапивного пива. И конечно, продегустируете местное пиво с аппетитными закусками.
Сладости в Музее марципана. Далее отправимся к двойным Бранденбургским воротам 17 века — сейчас здесь расположился Музей марципана. Эта сладость не зря считается символом Калининграда: марципановая история края берёт начало еще в 18 веке! Вы попробуете фирменный кёнигсбергский марципан и проникнете в тайны его изготовления.
Старинная пивоварня Понарт. Последняя остановка — один из крупнейших пивоваренных заводов Европы 19-20 веков. Как он появился, что с ним стало после войны и что будет дальше? Обо всём поговорим. И конечно, пройдём по старинным помещениям пивоварни, спустимся в подземелья, где расположилось современное производство, попробуем местное пиво, а заодно раскроем пару любопытных фактов из истории Кёнигсберга.