в субботу в 15:15

Групповой гастротур по Восточной Пруссии с дегустациями (всё включено)

Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Пивоварни, рыцарский замок, Музей марципана: в этом туре мы собрали не только архитектурные, но и гастрономические символы Янтарного края! В группе до 45 человек вы оцените крапивное пиво, сваренное по аутентичному рецепту в замке Нессельбек. Проникнете в секреты марципана у Бранденбургских ворот. А после попробуете пиво в подземелье старейшей пивоварни Восточной Пруссии.
Групповой гастротур по Восточной Пруссии с дегустациями (всё включено)
Групповой гастротур по Восточной Пруссии с дегустациями (всё включено)
Групповой гастротур по Восточной Пруссии с дегустациями (всё включено)
Групповой гастротур по Восточной Пруссии с дегустациями (всё включено)
Групповой гастротур по Восточной Пруссии с дегустациями (всё включено)
Групповой гастротур по Восточной Пруссии с дегустациями (всё включено)
Групповой гастротур по Восточной Пруссии с дегустациями (всё включено)
Ближайшие даты:
15
апр
22
апр
29
апр
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дегустация в замке Нессельбек. Сперва отправимся в «рыцарский замок», который недавно был возведён по старинным чертежам средневекового замка Нессельбек. Здесь вы посетите одну из самых знаменитых пивоварен Янтарного края, где хранят секретный рецепт крапивного пива. И конечно, продегустируете местное пиво с аппетитными закусками.

Сладости в Музее марципана. Далее отправимся к двойным Бранденбургским воротам 17 века — сейчас здесь расположился Музей марципана. Эта сладость не зря считается символом Калининграда: марципановая история края берёт начало еще в 18 веке! Вы попробуете фирменный кёнигсбергский марципан и проникнете в тайны его изготовления.

Старинная пивоварня Понарт. Последняя остановка — один из крупнейших пивоваренных заводов Европы 19-20 веков. Как он появился, что с ним стало после войны и что будет дальше? Обо всём поговорим. И конечно, пройдём по старинным помещениям пивоварни, спустимся в подземелья, где расположилось современное производство, попробуем местное пиво, а заодно раскроем пару любопытных фактов из истории Кёнигсберга.

Маршрут программы

  • Замок Нессельбек: пивоварня и ресторан
  • Бранденбургские ворота: музей марципана
  • Пивоварня Понарт

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Место посадки в автобус — одна из 7 точек в Калининграде на выбор (подробности в билете экскурсии)
  • Поездка проходит на комфортабельном 50-местном автобусе
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
  • На каждой из остановок у вас будет свободное время для самостоятельного осмотра локации

Что входит в стоимость

  • Дегустация пива + закуски в замке Нессельбек
  • Экскурсия по музею Марципана, дегустация марципана
  • Экскурсия по пивоварне Понарт + дегустация пива из танков (ёмкостей для брожения пива) на производстве
  • Экскурсионное сопровождение на автобусе

в субботу в 15:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:15
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Ночные
Водные развлечения
Летние
Выездные
Гастрономические
На весь день
Пивные туры
Пивоварни
Бранденбургские ворота
Популярные места
Замок Нессельбек
Дворцы, замки и особняки
Для студентов
Пивоварня Понарт
Дегустационные туры

Похожие туры из Калининграда

Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
11 отзывов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Завтра
16 мар
17 мар
20 мар
7 800 за всё до 4 чел.
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
7 отзывов
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
Погулять по городкам с немецкой атмосферой и попробовать местную кухню
16 мар
17 мар
19 мар
21 мар
7 800 за всё до 4 чел.
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Павел
Павел
3 отзыва
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена
в районе гостиницы «Калининград»
20 мар
27 мар
28 мар
30 мар
9 880 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ