в субботу в 15:15

Пивоварни, рыцарский замок, Музей марципана: в этом туре мы собрали не только архитектурные, но и гастрономические символы Янтарного края! В группе до 45 человек вы оцените крапивное пиво, сваренное по аутентичному рецепту в замке Нессельбек. Проникнете в секреты марципана у Бранденбургских ворот. А после попробуете пиво в подземелье старейшей пивоварни Восточной Пруссии.

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Описание

Что вас ожидает

Дегустация в замке Нессельбек. Сперва отправимся в «рыцарский замок», который недавно был возведён по старинным чертежам средневекового замка Нессельбек. Здесь вы посетите одну из самых знаменитых пивоварен Янтарного края, где хранят секретный рецепт крапивного пива. И конечно, продегустируете местное пиво с аппетитными закусками.

Сладости в Музее марципана. Далее отправимся к двойным Бранденбургским воротам 17 века — сейчас здесь расположился Музей марципана. Эта сладость не зря считается символом Калининграда: марципановая история края берёт начало еще в 18 веке! Вы попробуете фирменный кёнигсбергский марципан и проникнете в тайны его изготовления.

Старинная пивоварня Понарт. Последняя остановка — один из крупнейших пивоваренных заводов Европы 19-20 веков. Как он появился, что с ним стало после войны и что будет дальше? Обо всём поговорим. И конечно, пройдём по старинным помещениям пивоварни, спустимся в подземелья, где расположилось современное производство, попробуем местное пиво, а заодно раскроем пару любопытных фактов из истории Кёнигсберга.

Маршрут программы

Замок Нессельбек: пивоварня и ресторан

Бранденбургские ворота: музей марципана

Пивоварня Понарт

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Место посадки в автобус — одна из 7 точек в Калининграде на выбор (подробности в билете экскурсии)

Поездка проходит на комфортабельном 50-местном автобусе

Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

На каждой из остановок у вас будет свободное время для самостоятельного осмотра локации

Что входит в стоимость