Замки Балтики - новогодняя экскурсия из Калининграда (всё включено)

Приглашаем вас в новогоднюю сказку, где воздух наполнен ароматом сосен, глинтвейна и корицы. Эта экскурсия — билет в зиму, какой её знали рыцари и прекрасные дамы! В замке Вальдау вы разучите средневековый танец, в замке Нойхаузен услышите историю Тевтонского ордена. Посетите кирху Арнау 14 века и побываете на сыроварне, где продегустируете разные сорта сыра и шоколада.

Описание экскурсии

Кирха Арнау в посёлке Родники

Вас ждёт старинная готическая церковь 14 века. Вы осмотрите её самостоятельно, чтобы полюбоваться готической архитектурой в своём ритме.

Замок Вальдау в посёлке Низовье

Где каждая комната обставлена так, будто здесь до сих пор живут рыцари. Хозяйка замка встретит вас лично, угостит ароматными брецелями и напитком. А величественные залы, старинная мебель и детали интерьера перенесут в эпоху средневековых балов. Мастер-класс по старинным танцам только укрепит это чувство.

Замок Нойхаузен в Гурьевске

Вы познакомитесь с резиденцией рыцарей Тевтонского ордена и узнаете историю этого величественного сооружения. Замок открыл свои двери в 2025 году после грандиозной реконструкции.

Сыроварня «Шаакен Дорф» в посёлке Некрасово

Завершит путешествие визит на сыроварню. Вы увидите, как рождается сыр: познакомитесь с процессом его изготовления и секретами мастеров. После экскурсии вас ждёт дегустация ароматного сыра и шоколада, а в лавке можно купить вкусные сувениры — отличные подарки к Новому году.

