Замки Балтики - новогодняя экскурсия из Калининграда (всё включено)
Выучить средневековый танец, попробовать ароматные брецели и погрузиться в атмосферу праздника
Приглашаем вас в новогоднюю сказку, где воздух наполнен ароматом сосен, глинтвейна и корицы.
Эта экскурсия — билет в зиму, какой её знали рыцари и прекрасные дамы! В замке Вальдау вы разучите средневековый танец, в замке Нойхаузен услышите историю Тевтонского ордена.
Посетите кирху Арнау 14 века и побываете на сыроварне, где продегустируете разные сорта сыра и шоколада.
Описание экскурсии
Кирха Арнау в посёлке Родники
Вас ждёт старинная готическая церковь 14 века. Вы осмотрите её самостоятельно, чтобы полюбоваться готической архитектурой в своём ритме.
Замок Вальдау в посёлке Низовье
Где каждая комната обставлена так, будто здесь до сих пор живут рыцари. Хозяйка замка встретит вас лично, угостит ароматными брецелями и напитком. А величественные залы, старинная мебель и детали интерьера перенесут в эпоху средневековых балов. Мастер-класс по старинным танцам только укрепит это чувство.
Замок Нойхаузен в Гурьевске
Вы познакомитесь с резиденцией рыцарей Тевтонского ордена и узнаете историю этого величественного сооружения. Замок открыл свои двери в 2025 году после грандиозной реконструкции.
Сыроварня «Шаакен Дорф» в посёлке Некрасово
Завершит путешествие визит на сыроварню. Вы увидите, как рождается сыр: познакомитесь с процессом его изготовления и секретами мастеров. После экскурсии вас ждёт дегустация ароматного сыра и шоколада, а в лавке можно купить вкусные сувениры — отличные подарки к Новому году.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
В стоимость входит: дегустация сыра и шоколада, входные билеты в замки, горячий напиток и брецели, мастер-класс по танцам
Отдельно оплачивается: катание на паровозе в «Шаакен Дорф» — по желанию
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко, 11А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 659 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны!
Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!