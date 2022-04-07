Жемчужины Балтики

У Вас немного времени, а хочется посмотреть и узнать как можно больше

Индивидуальная
У Вас немного времени, а хочется посмотреть и узнать как можно больше? За день мы с вами увидим 3 приморских города – Балтийск, Янтарный, Светлогорск и бонусом арт-деревню Витланд.

Начнем с самой западной точки России – Балтийска, далее посмотрим Витланд – начало древнего янтарного торгового пути.

После отправимся в поселок Янтарный, где прогуляемся и спустимся на самый лучший пляж не только в Калининграде, но и в России.

Заключительной остановкой нашего путешествия станет чарующий город-парк Светлогорск.
Жемчужины Балтики
Жемчужины Балтики
Жемчужины Балтики
Жемчужины Балтики
Жемчужины Балтики
Жемчужины Балтики

Что вас ожидает 🤩

  • Балтийск
  • Арт-деревня Витланд
  • Поселок Янтарный
  • Светлогорск

Программа экскурсии

В Балтийске мы прогуляемся от лютеранской кирхи до набережной с военными кораблями. Покормим лебедей, при желании покатаемся на катере. Увидим яркий маяк XVIII века, памятники Петру Первому и Елизавете Петровне. Осмотрим снаружи цитадель Пиллау и увидим Балтийскую косу через пролив.
Затем отправляемся в очень колоритное место, абсолютно не туристическое – в арт-деревню Витланд. Здесь, на берегу моря, по желанию Вы можете выпить кофе или даже перекусить в кафе с шикарным панорамным видом на окрестности. Прогуляемся по побережью, поищем янтарики и обязательно сделаем потрясающие запоминающиеся фото.
После Витланда нас ждет поселок Янтарный. Прогуляемся от бывшей лютеранской кирхи Пальмникена в красивейший парк имени Морица Беккера. Сфотографируемся у редкого Тюльпанового дерева и покатаемся на качелях на самом краю парка с видом на море. Спустимся на пляж, который в поселке Янтарном первым в России был отмечен «Голубым флагом». Вы услышите легенды города, его историю. И, конечно, янтарь! В Янтарном находится более 90% мирового запаса солнечного камня. О янтаре, где его лучше купить, как отличить оригинал и многое другое я вам расскажу во время нашей экскурсии. По желанию мы посетим янтарный комбинат.
Далее наша дорога лежит в живописнейший город области, в Светлогорск (бывший Раушен). Светлогорск – тихий курортный город, излюбленное место отдыха прусской знати. Прогуляемся по городу, осмотрим основные достопримечательности и прогуляемся по променаду. Вы полюбуетесь на старинные виллы немецких аристократов, надышитесь чистейшим воздухом, насладитесь великолепным сочетанием природы и архитектуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер
Что не входит
  • Вход на смотровую площадку приморского карьера (при желании, 350 руб. /взрослый)
  • Траты на обед
  • Прогулка на катере в Балтийске (по желанию, 2000 руб.)
  • Лифт и фуникулер в Светлогорске (50 руб.)
  • Трансфер из аэропорта и по области из других городов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания Калининграде
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно c 8:30 до 11:00, по вашему желанию
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно c 8:30 до 11:00, по вашему желанию

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