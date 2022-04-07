Программа экскурсии

В Балтийске мы прогуляемся от лютеранской кирхи до набережной с военными кораблями. Покормим лебедей, при желании покатаемся на катере. Увидим яркий маяк XVIII века, памятники Петру Первому и Елизавете Петровне. Осмотрим снаружи цитадель Пиллау и увидим Балтийскую косу через пролив.

Затем отправляемся в очень колоритное место, абсолютно не туристическое – в арт-деревню Витланд. Здесь, на берегу моря, по желанию Вы можете выпить кофе или даже перекусить в кафе с шикарным панорамным видом на окрестности. Прогуляемся по побережью, поищем янтарики и обязательно сделаем потрясающие запоминающиеся фото.

После Витланда нас ждет поселок Янтарный. Прогуляемся от бывшей лютеранской кирхи Пальмникена в красивейший парк имени Морица Беккера. Сфотографируемся у редкого Тюльпанового дерева и покатаемся на качелях на самом краю парка с видом на море. Спустимся на пляж, который в поселке Янтарном первым в России был отмечен «Голубым флагом». Вы услышите легенды города, его историю. И, конечно, янтарь! В Янтарном находится более 90% мирового запаса солнечного камня. О янтаре, где его лучше купить, как отличить оригинал и многое другое я вам расскажу во время нашей экскурсии. По желанию мы посетим янтарный комбинат.

Далее наша дорога лежит в живописнейший город области, в Светлогорск (бывший Раушен). Светлогорск – тихий курортный город, излюбленное место отдыха прусской знати. Прогуляемся по городу, осмотрим основные достопримечательности и прогуляемся по променаду. Вы полюбуетесь на старинные виллы немецких аристократов, надышитесь чистейшим воздухом, насладитесь великолепным сочетанием природы и архитектуры.