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От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур
Увидеть значимые места побережья Балтики, посетить янтарный комбинат и рассмотреть немецкие виллы
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
25 июля в 13:45
1 авг в 13:45
16 600₽ за человека
2 дня
Калининград и 3 морских курорта за выходные
Увидеть значимые достопримечательности и символы края и узнать о важных событиях на этой земле
Начало: Г. Калининград, площадь Победы 10, 13:45
27 июля в 13:45
3 авг в 13:45
7 700₽ за человека
3 дня
Выходные в Калининграде и области: история, гастрономия и природа
Увидеть дюны Куршской косы, попробовать сыр с вином и шоколадом и побывать в замке
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
26 июля в 13:45
2 авг в 13:45
13 650₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музей Мирового океана»
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