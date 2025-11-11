Описание тура
Организационные детали
Список вещей: удобная обувь, купальные принадлежности летом.
Программа тура по дням
Исследуем Калининград
По прибытии в Калининград запланирован трансфер из аэропорта и завтрак или обед (в зависимости от времени прилёта) в одном из наших любимых мест. Затем мы начнём знакомство с главным городом области.
Здесь сплелись воедино русская и немецкая культурные традиции, архитектура и атмосфера. Нас ждут краснокирпичные фортификации, разнообразные городские ворота 19 века, старинные районы с аккуратными немецкими виллами и знаменитый остров Канта с Кафедральным собором — сердцем Кёнигсберга.
Мы проедем по мостам Калининграда, прогуляемся по немецкой брусчатке и познакомимся с историей горожан, оставивших яркий след в прошлом и настоящем этого места.
Куршская коса
После раннего завтрака в отеле отправимся на целый день на Куршскую косу. Это уникальная природная территория, которой не может не восхищаться ни один путешественник.
Вас ждёт прогулка по бескрайним песчаным просторам, наблюдение за «шагающими» дюнами, знакомство с Танцующим лесом и подъём на самую высокую песчаную дюну Европы — Высоту Эфа. Мы проедем от берега моря до залива, исследуя природные контрасты.
В середине дня запланирован обед в уютном, проверенном месте.
Замки, сыроварня и Зеленоградск
После завтрака выезжаем на маршрут без спешки — этот день не потребует раннего подъёма. Нас ждёт знакомство с несколькими важными локациями: мы посетим средневековые замки, в которых когда-то бывал Пётр I, заглянем на сыроварню, где можно будет попробовать местные сыры, марципан и шоколад.
После этого отправимся в Зеленоградск. Его уютные улочки, немецкие домики и атмосферная архитектура перенесут нас в европейский курорт начала 20 века. Зеленоградск славится своими котами — как живыми, так и декоративными. Зайдём в «Мурариум», расположенный в старой водонапорной башне с обзорной площадкой.
Обед пройдёт в приятном, уютном месте, после чего вернёмся в отель.
Балтийск и морская прогулка
После завтрака нас ждёт насыщенный день в Балтийске — самом западном городе России. Обед также запланирован в этом городе.
Балтийск — это важный исторический и стратегический порт, где бывали Пётр I, немецкие бонзы, философы и композиторы. Здесь разворачивались важнейшие события Второй мировой войны. Мы увидим крепость Пиллау, побываем в форте Елизаветы, откуда открываются живописные панорамы, и подойдём к старинному маяку, чудом сохранившемуся до наших дней.
Затем нас ждёт морская прогулка до Балтийской косы — узкой песчаной полосы, простирающейся вдоль моря. Мы прогуляемся по дюнам, соберём янтарь и познакомимся с историей этого уникального природного образования.
Янтарный и Светлогорск
После завтрака в отеле мы отправимся в самые «янтарные» уголки области. Этот день посвящён исследованиям: мы узнаем, почему именно здесь находится крупнейшее в мире месторождение янтаря, как его добывают, кто был крупнейшим янтарным промышленником, и почему в посёлке Янтарный — самый широкий пляж региона.
Прогуляемся по посёлку Янтарный и отправимся в Светлогорск — курорт, который в прошлом называли прусской Швейцарией. Уютные улочки, старинные и современные виллы, диковинные растения и морской воздух делают его поистине запоминающимся местом. Только во время неспешной прогулки можно прочувствовать его атмосферу.
Во второй половине дня состоится трансфер в аэропорт для гостей, вылетающих вечером.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|105 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Фотопрогулка
Что не входит в цену
- Перелёт до Калининграда и обратно
- Проживание в отеле 4
- Остальное питание
- Внимание. Для 2 гостей стоимость тура - 117 000 ₽ (за двоих)