Живописные уголки янтарного края: тур по Калининградской области в мини-группе

Посетить 5 городов, собрать янтарь и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Этот маршрут проведёт вас по самым характерным и удивительным уголкам Калининградской области — региону, в котором немецкое прошлое и русское настоящее создают особенную атмосферу. Погуляете по Калининграду, увидите остров Канта
и Кафедральный собор.

Исследуете Куршскую косу — природное чудо, признанное ЮНЕСКО, где песчаные дюны соседствуют с Танцующим лесом.

Осмотрите замки, в которых бывал Пётр I, при желании попробуете сыры и сладости на местной сыроварне, а в Зеленоградске подниметесь на панорамную башню и познакомитесь с местными котами. Окажетесь на самом западе страны — в Балтийске, а завершите путешествие в Янтарном и Светлогорске.

Ближайшие даты:
20
ноя27
ноя4
дек11
дек18
дек24
дек8
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей: удобная обувь, купальные принадлежности летом.

Программа тура по дням

1 день

Исследуем Калининград

По прибытии в Калининград запланирован трансфер из аэропорта и завтрак или обед (в зависимости от времени прилёта) в одном из наших любимых мест. Затем мы начнём знакомство с главным городом области.

Здесь сплелись воедино русская и немецкая культурные традиции, архитектура и атмосфера. Нас ждут краснокирпичные фортификации, разнообразные городские ворота 19 века, старинные районы с аккуратными немецкими виллами и знаменитый остров Канта с Кафедральным собором — сердцем Кёнигсберга.

Мы проедем по мостам Калининграда, прогуляемся по немецкой брусчатке и познакомимся с историей горожан, оставивших яркий след в прошлом и настоящем этого места.

2 день

Куршская коса

После раннего завтрака в отеле отправимся на целый день на Куршскую косу. Это уникальная природная территория, которой не может не восхищаться ни один путешественник.

Вас ждёт прогулка по бескрайним песчаным просторам, наблюдение за «шагающими» дюнами, знакомство с Танцующим лесом и подъём на самую высокую песчаную дюну Европы — Высоту Эфа. Мы проедем от берега моря до залива, исследуя природные контрасты.

В середине дня запланирован обед в уютном, проверенном месте.

3 день

Замки, сыроварня и Зеленоградск

После завтрака выезжаем на маршрут без спешки — этот день не потребует раннего подъёма. Нас ждёт знакомство с несколькими важными локациями: мы посетим средневековые замки, в которых когда-то бывал Пётр I, заглянем на сыроварню, где можно будет попробовать местные сыры, марципан и шоколад.

После этого отправимся в Зеленоградск. Его уютные улочки, немецкие домики и атмосферная архитектура перенесут нас в европейский курорт начала 20 века. Зеленоградск славится своими котами — как живыми, так и декоративными. Зайдём в «Мурариум», расположенный в старой водонапорной башне с обзорной площадкой.

Обед пройдёт в приятном, уютном месте, после чего вернёмся в отель.

4 день

Балтийск и морская прогулка

После завтрака нас ждёт насыщенный день в Балтийске — самом западном городе России. Обед также запланирован в этом городе.

Балтийск — это важный исторический и стратегический порт, где бывали Пётр I, немецкие бонзы, философы и композиторы. Здесь разворачивались важнейшие события Второй мировой войны. Мы увидим крепость Пиллау, побываем в форте Елизаветы, откуда открываются живописные панорамы, и подойдём к старинному маяку, чудом сохранившемуся до наших дней.

Затем нас ждёт морская прогулка до Балтийской косы — узкой песчаной полосы, простирающейся вдоль моря. Мы прогуляемся по дюнам, соберём янтарь и познакомимся с историей этого уникального природного образования.

5 день

Янтарный и Светлогорск

После завтрака в отеле мы отправимся в самые «янтарные» уголки области. Этот день посвящён исследованиям: мы узнаем, почему именно здесь находится крупнейшее в мире месторождение янтаря, как его добывают, кто был крупнейшим янтарным промышленником, и почему в посёлке Янтарный — самый широкий пляж региона.

Прогуляемся по посёлку Янтарный и отправимся в Светлогорск — курорт, который в прошлом называли прусской Швейцарией. Уютные улочки, старинные и современные виллы, диковинные растения и морской воздух делают его поистине запоминающимся местом. Только во время неспешной прогулки можно прочувствовать его атмосферу.

Во второй половине дня состоится трансфер в аэропорт для гостей, вылетающих вечером.

Янтарный и Светлогорск

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет105 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Фотопрогулка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Калининграда и обратно
  • Проживание в отеле 4
  • Остальное питание
  • Внимание. Для 2 гостей стоимость тура - 117 000 ₽ (за двоих)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Калининграда, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 530 туристов
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после
войны создавал историю будущей Калининградской области. Где бы я ни путешествовала, мой родной город всегда остается самым любимым. Вместе в командой коллег мы приглашаем вас на прогулку — покажем не только место на карте, но поможем собрать самые яркие впечатления в копилку памяти!

