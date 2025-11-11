По прибытии в Калининград запланирован трансфер из аэропорта и завтрак или обед (в зависимости от времени прилёта) в одном из наших любимых мест. Затем мы начнём знакомство с главным городом области.

Здесь сплелись воедино русская и немецкая культурные традиции, архитектура и атмосфера. Нас ждут краснокирпичные фортификации, разнообразные городские ворота 19 века, старинные районы с аккуратными немецкими виллами и знаменитый остров Канта с Кафедральным собором — сердцем Кёнигсберга.

Мы проедем по мостам Калининграда, прогуляемся по немецкой брусчатке и познакомимся с историей горожан, оставивших яркий след в прошлом и настоящем этого места.