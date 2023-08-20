Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка

Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове

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Верхом на лошадях вы отправитесь к Медвежьему углу — системе островов на реке Авача.

Полюбуетесь панорамными видами на горы и вулканы, вдохнёте ароматы луговых цветов, поразитесь чистоте местной воды. На одном из островов мы сделаем пикник с горячими блюдами и десертом.

Вы отдохнёте от городской суеты, побудете в окружении первозданной природы и получите яркие впечатления.
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Конная прогулка по водной дороге

Мы заберём вас в удобной точке и доставим в конно-туристический комплекс в посёлке Раздольный. Опытные инструкторы расскажут о технике безопасности, объяснят основные моменты и выдадут нужную амуницию.

На лошадях мы отправимся в брод по реке Авача к Медвежьему углу. Вы попадёте в удивительный мир рек и ручьёв. В этом уникальном месте сложно понять, с какой стороны течёт вода и какое её главное направление.

Ланч на острове и любование природой

Мы остановимся на одном из островов в окружении шумящей воды на ланч. Вам будут предложены мясные или рыбные блюда, свежие овощи, десерт и горячий чай. Вы отдохнёте вдали от шума города, насладитесь окружающими пейзажами и наберётесь сил.

Вас ждут шикарные виды на Ганальские Востряки, вулканы Авачинский, Корякский, Ааг и Арик, цветущие луга разнотравья и чистейшие потоки воды. Мы расскажем о местных растениях и животных и важности реки Авача для жителей Камчатского края. А с середины июня и до конца августа покажем в протоках идущего на нерест лосося.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер (из г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, центра города Петропавловска-Камчатского), ланч, страховка, услуги гида-проводника, снаряжение для верховой езды
  • Дополнительные расходы (по желанию): аренда дождевика
  • Поездка подходит взрослым и детям от 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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