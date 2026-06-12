5 причин купить эту экскурсию
- 🐎 Конная прогулка по реке
- 🌋 Виды на вулканы
- 🏝 Пикник на острове
- 🌿 Чистая природа
- 🚗 Включён трансфер
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Ганальские Востряки
- Авачинский вулкан
- Корякский вулкан
- Ааг
- Арик
Описание экскурсии
Конная прогулка по водной дороге
Мы заберём вас в удобной точке и доставим в конно-туристический комплекс в посёлке Раздольный. Опытные инструкторы расскажут о технике безопасности, объяснят основные моменты и выдадут нужную амуницию.
На лошадях мы отправимся в брод по реке Авача к Медвежьему углу. Вы попадёте в удивительный мир рек и ручьёв. В этом уникальном месте сложно понять, с какой стороны течёт вода и какое её главное направление.
Ланч на острове и любование природой
Мы остановимся на одном из островов в окружении шумящей воды на ланч. Вам будут предложены мясные или рыбные блюда, свежие овощи, десерт и горячий чай. Вы отдохнёте вдали от шума города, насладитесь окружающими пейзажами и наберётесь сил.
Вас ждут шикарные виды на Ганальские Востряки, вулканы Авачинский, Корякский, Ааг и Арик, цветущие луга разнотравья и чистейшие потоки воды. Мы расскажем о местных растениях и животных и важности реки Авача для жителей Камчатского края. А с середины июня и до конца августа покажем в протоках идущего на нерест лосося.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер (из г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, центра города Петропавловска-Камчатского), ланч, страховка, услуги гида-проводника, снаряжение для верховой езды
- Дополнительные расходы (по желанию): аренда дождевика
- Поездка подходит взрослым и детям от 12 лет
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|16 500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Я впервые управляла конем сама, и, тем не менее, все получилось. Опыт очень интересный, мне было не страшно, вполне комфортно.
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