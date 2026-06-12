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Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка

Отправьтесь в увлекательное путешествие верхом по реке Авача, где вас ждут потрясающие виды на вулканы и пикник на острове
Верхом на лошадях отправляйтесь к Медвежьему углу на реке Авача. Путешествие включает конную прогулку по реке, где можно полюбоваться горными пейзажами и вулканами. На одном из островов предусмотрен пикник с горячими блюдами и десертом. Это отличная возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться первозданной природой Камчатки. Подходит для взрослых и детей от 12 лет
4.4
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐎 Конная прогулка по реке
  • 🌋 Виды на вулканы
  • 🏝 Пикник на острове
  • 🌿 Чистая природа
  • 🚗 Включён трансфер

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно увидеть лосося на нересте. В мае и сентябре также возможно насладиться прогулкой, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В остальное время года условия могут быть менее благоприятными для комфортного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка

Что можно увидеть

  • Ганальские Востряки
  • Авачинский вулкан
  • Корякский вулкан
  • Ааг
  • Арик

Описание экскурсии

Конная прогулка по водной дороге

Мы заберём вас в удобной точке и доставим в конно-туристический комплекс в посёлке Раздольный. Опытные инструкторы расскажут о технике безопасности, объяснят основные моменты и выдадут нужную амуницию.

На лошадях мы отправимся в брод по реке Авача к Медвежьему углу. Вы попадёте в удивительный мир рек и ручьёв. В этом уникальном месте сложно понять, с какой стороны течёт вода и какое её главное направление.

Ланч на острове и любование природой

Мы остановимся на одном из островов в окружении шумящей воды на ланч. Вам будут предложены мясные или рыбные блюда, свежие овощи, десерт и горячий чай. Вы отдохнёте вдали от шума города, насладитесь окружающими пейзажами и наберётесь сил.

Вас ждут шикарные виды на Ганальские Востряки, вулканы Авачинский, Корякский, Ааг и Арик, цветущие луга разнотравья и чистейшие потоки воды. Мы расскажем о местных растениях и животных и важности реки Авача для жителей Камчатского края. А с середины июня и до конца августа покажем в протоках идущего на нерест лосося.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер (из г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, центра города Петропавловска-Камчатского), ланч, страховка, услуги гида-проводника, снаряжение для верховой езды
  • Дополнительные расходы (по желанию): аренда дождевика
  • Поездка подходит взрослым и детям от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 160 туристов
Меня зовут Наталья. Я организатор конных туров по Камчатке и создатель Школы конного туризма, имею опыт в туризме более 15 лет. А если быть точнее, то это лишь отсчёт профессиональной
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деятельности. На самом деле мои туристические путешествия по Камчатке начались намного раньше, чем в моей жизни появился личный конь. Я могу рассказать вам о Камчатке всё. Это моя родина, которую я очень люблю. Во всех своих турах мне всегда хотелось показать самую лучшую и интересную сторону полуострова. Всё самое захватывающее! То, что точно оставит особые впечатления и останется в памяти ярким воспоминанием о необыкновенно красивом крае вулканов и медведей. Я готова делиться своим опытом с вами. Посоветую лучший сезон или местность, подскажу, что нужно включить в своё путешествие по Камчатке! Помогу с выбором отеля и многое другое.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
К
Это моя первая конная прогулка и могу сказать, что она мне понравилась. Наталья достаточно подробно все рассказывала и инструктировала и явно человек с большим опытом, + был трансфер от гостиницы и обратно. Легкий обед. Рекомендую 👍
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Благодарю за компанию,Константин, и приятную беседу! Очень надеемся на новые встречи в более сложных маршрутах 🍀 и ещё рад спасибо за выбор нашего тура!
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Н
Все супер, доходчиво объяснили, интересные и красивые локации, лошадки душки 😍 рекомендую 🫶🏼
Все супер, доходчиво объяснили, интересные и красивые локации, лошадки душки 😍 рекомендую 🫶🏼
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Е
Сама прогулка понравилась. Кони послушные, никаких проблем с управлением не возникло.
Я впервые управляла конем сама, и, тем не менее, все получилось. Опыт очень интересный, мне было не страшно, вполне комфортно.
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Никаких травмоопасных ситуаций не возникло ни у меня, ни у других участников.

Что не понравилось:
1. Я записывалась на шести часовую прогулку к медвежьему углу. По факту, меня взяли на трех часовую прогулку по реке Авача.
2. Этот же тур на официальном сайте конного клуба стоит примерно в 3(!!!) раза дешевле. Откровенно говоря, я почувствовала себя полным лохом, когда узнала, что, в отличии от меня, другие участники заплатили около 5к вместо 15к.

И по первому, и по второму пункту я поговорила с организатором. Что получилось:
1. Мне вернули около 1.5к в качестве компенсации за то, что взяли меня не на ту прогулку, на которую я записывалась.
2. Мне сказали, что с разницей в цене ничего не поделать, якобы эта комиссия трипстера. Но на трипстере я оплачивала только лишь предоплату, основная сумма была переводом организатору:)

В итоге, к самой прогулке на конях претензий у меня нет, это действительно был классный опыт.
Но мое впечатление сильно подпортил тот факт, что я серьезно переплатила, причем непонятно за что. Это просто обидно и нечестно, как мне кажется.
К тому же, на экскурсии на трипстере висела плашка с гарантией лучшей цены. Я писала в техподдержку (конечно, уже постфактум, т. к. поздно узнала про то, что переплачиваю). Никто из техподдержки трипстер мне не ответил, хотя времени уже прошло много.
Вот так вот.

В целом, если забыть о деньгах, то приключение хорошее. Будете умнее чем я, заказывайте этот тур на официальном сайте конного клуба, будет вам счастье.

Сама прогулка понравилась. Кони послушные, никаких проблем с управлением не возникло.
Сама прогулка понравилась. Кони послушные, никаких проблем с управлением не возникло.
Сама прогулка понравилась. Кони послушные, никаких проблем с управлением не возникло.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Уважаемая Елизавета!
Мы рады, что вам понравился наш тур. Жаль,что вы не разобрались полностью в стоимости предоставленных вам услуг В ваш
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тур включен помимо самого тура - трансфер.
Наш водитель забрал вас с вашего адреса, подождал вас (время ожидания) и отвёз обратно. Данная опция не дешёвая и не включена в стоимость стандартного тура, оплачивается отдельно. Вы приобрели тур вместе с трансфером.
Всего вами было оплачено с учётом возврата 10875, что не покрывает полностью наши расходы.
Гости, которые были с вами в туре, либо добирались самостоятельно, либо также оплачивали отдельно трансфер, а также производили оплату тура за вычетом внесённых предоплат.

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Входит в следующие категории Камчатки

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