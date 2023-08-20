Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Полюбуетесь панорамными видами на горы и вулканы, вдохнёте ароматы луговых цветов, поразитесь чистоте местной воды. На одном из островов мы сделаем пикник с горячими блюдами и десертом.
Вы отдохнёте от городской суеты, побудете в окружении первозданной природы и получите яркие впечатления.
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Описание
Что вас ожидает
Конная прогулка по водной дороге
Мы заберём вас в удобной точке и доставим в конно-туристический комплекс в посёлке Раздольный. Опытные инструкторы расскажут о технике безопасности, объяснят основные моменты и выдадут нужную амуницию.
На лошадях мы отправимся в брод по реке Авача к Медвежьему углу. Вы попадёте в удивительный мир рек и ручьёв. В этом уникальном месте сложно понять, с какой стороны течёт вода и какое её главное направление.
Ланч на острове и любование природой
Мы остановимся на одном из островов в окружении шумящей воды на ланч. Вам будут предложены мясные или рыбные блюда, свежие овощи, десерт и горячий чай. Вы отдохнёте вдали от шума города, насладитесь окружающими пейзажами и наберётесь сил.
Вас ждут шикарные виды на Ганальские Востряки, вулканы Авачинский, Корякский, Ааг и Арик, цветущие луга разнотравья и чистейшие потоки воды. Мы расскажем о местных растениях и животных и важности реки Авача для жителей Камчатского края. А с середины июня и до конца августа покажем в протоках идущего на нерест лосося.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер (из г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный, центра города Петропавловска-Камчатского), ланч, страховка, услуги гида-проводника, снаряжение для верховой езды
- Дополнительные расходы (по желанию): аренда дождевика
- Поездка подходит взрослым и детям от 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.