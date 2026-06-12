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Никаких травмоопасных ситуаций не возникло ни у меня, ни у других участников.



Что не понравилось:

1. Я записывалась на шести часовую прогулку к медвежьему углу. По факту, меня взяли на трех часовую прогулку по реке Авача.

2. Этот же тур на официальном сайте конного клуба стоит примерно в 3(!!!) раза дешевле. Откровенно говоря, я почувствовала себя полным лохом, когда узнала, что, в отличии от меня, другие участники заплатили около 5к вместо 15к.



И по первому, и по второму пункту я поговорила с организатором. Что получилось:

1. Мне вернули около 1.5к в качестве компенсации за то, что взяли меня не на ту прогулку, на которую я записывалась.

2. Мне сказали, что с разницей в цене ничего не поделать, якобы эта комиссия трипстера. Но на трипстере я оплачивала только лишь предоплату, основная сумма была переводом организатору:)



В итоге, к самой прогулке на конях претензий у меня нет, это действительно был классный опыт.

Но мое впечатление сильно подпортил тот факт, что я серьезно переплатила, причем непонятно за что. Это просто обидно и нечестно, как мне кажется.

К тому же, на экскурсии на трипстере висела плашка с гарантией лучшей цены. Я писала в техподдержку (конечно, уже постфактум, т. к. поздно узнала про то, что переплачиваю). Никто из техподдержки трипстер мне не ответил, хотя времени уже прошло много.

Вот так вот.



В целом, если забыть о деньгах, то приключение хорошее. Будете умнее чем я, заказывайте этот тур на официальном сайте конного клуба, будет вам счастье.