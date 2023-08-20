Верхом на лошадях вы отправитесь к Медвежьему углу — системе островов на реке Авача. Полюбуетесь панорамными видами на горы и вулканы, вдохнёте ароматы луговых цветов, поразитесь чистоте местной воды. На одном из островов мы сделаем пикник с горячими блюдами и десертом. Вы отдохнёте от городской суеты, побудете в окружении первозданной природы и получите яркие впечатления.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Конная прогулка по водной дороге

Мы заберём вас в удобной точке и доставим в конно-туристический комплекс в посёлке Раздольный. Опытные инструкторы расскажут о технике безопасности, объяснят основные моменты и выдадут нужную амуницию.

На лошадях мы отправимся в брод по реке Авача к Медвежьему углу. Вы попадёте в удивительный мир рек и ручьёв. В этом уникальном месте сложно понять, с какой стороны течёт вода и какое её главное направление.

Ланч на острове и любование природой

Мы остановимся на одном из островов в окружении шумящей воды на ланч. Вам будут предложены мясные или рыбные блюда, свежие овощи, десерт и горячий чай. Вы отдохнёте вдали от шума города, насладитесь окружающими пейзажами и наберётесь сил.

Вас ждут шикарные виды на Ганальские Востряки, вулканы Авачинский, Корякский, Ааг и Арик, цветущие луга разнотравья и чистейшие потоки воды. Мы расскажем о местных растениях и животных и важности реки Авача для жителей Камчатского края. А с середины июня и до конца августа покажем в протоках идущего на нерест лосося.

Организационные детали