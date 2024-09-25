2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
25 сен в 08:00
28 сен в 08:00
24 900₽ за человека
2 дня
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский
21 сен в 08:00
24 сен в 08:00
39 900₽ за человека
2 дня
Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Исследовать юг полуострова на джипе, рассмотреть вблизи действующие вулканы и переночевать в палатке
Начало: Петропавловск-Камчатский или село Паратунка, место...
28 сен в 08:00
36 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На 2 дня»
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