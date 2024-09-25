На 2 дня – туры на Камчатке

Найдено 3 тура в категории «На 2 дня» на Камчатке, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
На машине
2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
25 сен в 08:00
28 сен в 08:00
24 900 за человека
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
На машине
2 дня
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский
21 сен в 08:00
24 сен в 08:00
39 900 за человека
Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
На машине
Джиппинг
2 дня
Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Исследовать юг полуострова на джипе, рассмотреть вблизи действующие вулканы и переночевать в палатке
Начало: Петропавловск-Камчатский или село Паратунка, место...
28 сен в 08:00
36 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На 2 дня»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
  2. Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
  3. Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Авачинская бухта
  2. Вулкан Мутновский
  3. Халактырский пляж
  4. Набережная
  5. Долина Гейзеров
Сколько стоит тур на Камчатке в сентябре 2024
Сейчас на Камчатке в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 39 900.
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