Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Вы поднимитесь на Мишенную сопку и сможете сделать отличные фотографии на фоне вулканов, Авачинской бухты и Тихого океана.
Ночь мы проведем в очень красивом месте на берегу Тихого океана, а на следующий день можно выбрать ту программу, которая больше нравится: отправиться в джип-тур на источники, устроить треккинг к Авачинскому вулкану или насладиться видами озера Толмачево.
июн
июн
июн
июн
июн
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 900 ₽
Описание
Организационные детали
Просьба учитывать погодные нюансы в регионе: мы оставляем за собой право менять очередность показа объектов и сами объекты, а также изменить маршрут вследствии неблагоприятных погодных условий!
Проживание. Будем жить в палатках на берегу Тихого океана (все необходимое снаряжение предоставляется). За дополнительную плату можно разместиться в глемпинге Kampelax с видом на океан и вулканы.
Питание. В программу входит легкий обед-перекус на природе, горячий ужин и сытный завтрак.
Программа тура по дням
Петропавловск-Камчатский, лучшие смотровые площадки, сопки и скалы
Мы встретим вас в аэропорту Елизово или заберем из гостиницы в 10 утра, а потом вместе поедем на смотровую площадку Мишенной сопки. Вы увидите Петропавловск-Камчатский сверху и сможете сделать отличные фотографии на фоне вулканов, Авачинской бухты и Тихого океана.
Затем отправимся на мыс Маячный, где раньше находилась пограничная состава. Сейчас здесь располагается отличный пляж с живописными скалами и большая «птичья стоянка» — множество гнезд в скалах и громкий щебет вокруг. Ещё у нас будет остановка на смотровой площадке, с которой видны две Лагерные бухты (Большая и Малая), а также кекуры (скалы) Три брата. Это место часто изображают на открытках — это одна из визитных карточек Камчатки.
Налюбовавшись видами, устроим обед-перекус на берегу бухты, а потом поднимемся на смотровую площадку к Никольской сопке. После небольшого треккинга вас ждет прогулка по Петропавловску-Камчатскому: вы пройдете вдоль набережной Авачинской бухты, услышите интересные факты о Камчатке и насладитесь свежим воздухом Тихого океана.
Завершит сегодняшний день поездка на Халактырский пляж. Вы увидите знаменитый черный вулканический песок, которым славится Камчатка, и послушаете шум прибоя. Поужинаем и разобьем палаточный лагерь на берегу океана. При желании можно остановиться в глемпинге (за дополнительную плату) и заказать баню.
Рассвет на берегу Тихого океана и программа на выбор
Встречаем рассвет на берегу Тихого океана и завтракаем. После этого можно выбрать одну из четырех экскурсий (за дополнительную плату):
Экскурсия на массив Вачкажец. Вас ждёт путешествие к сопкам, живописным водоемам и удивительно красивым лесам. Все это появилось на основе лавы — это уникальный минеральный комплекс, где можно сделать отличные фотографии. Пройдем по маршруту озеро Тахколоч — цирк — водопады, и насладимся видами камчатской природы.
После треккинга будет обед (включен в стоимость), а потом поедем к Начикинским источникам, где можно будет искупаться. Вечером мы отвезем вас в Петропавловск-Камчатский или аэропорт.
Восхождение на гору Верблюд или к Авачинскому вулкану. Авачинский вулкан — один из самых зрелищных домашних вулканов Камчатки. Восхождение занимает 5-7 часов, а спуск еще 3-4 часа — нужно обладать хорошим уровнем подготовки. Если вы не уверены в своих силах, можно совершить восхождение на гору Верблюд — это более простой маршрут, а виды просто потрясающие. Вы увидите группу домашних вулканов: Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг.
Экскурсия на озеро Толмачево, Медвежью чашу и Апачинский бассейн. Сделаем отличные снимки в фотозоне Древняя Береза Эрмана, прогуляемся к Медвежьей чаше — озеру, образованному из-за взрыва вулканического газа и пообедаем на берегу песчаного озера Толмачево (обед входит в стоимость). После этого заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в целебных источниках. Вечером мы отвезем вас в Петропавловск-Камчатский или аэропорт.
Джип-тур по камчатским источникам. Вас ждет купание в Малкинских и Начикинских источниках, а также в радоновых лечебных ванная Зеленовские Озерки. После этого мы отвезем вас в Петропавловск-Камчатский или аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на внедорожнике по программе
- Услуги гида-водителя
- Проживание в палатках
- Питание: обед, ужин, завтрак
- Этот тур подойдет для семьи или компании 3-5 человек. Если вас двое, мы сделаем перерасчет
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Размещение в глемпинге: доплата от 5000 руб. /чел. при двухместном размещении
- Баня
- Экскурсии во второй день на выбор: экскурсия на массив Вачкажец - 12 000 руб. за человека. Экскурсия на гору Верблюд или Авачинский вулкан - 13 000 руб. за человека. Экскурсия на озеро Толмачёво, Медвежью чашу и Апачинский бассейн - 12 000 руб. за человека. Джип-тур по камчатским источникам - 12 000 руб. за человека
- Входные билеты в термальные бассейны и источники
- Личные расходы
- Экскурсия на гору Верблюд или Авачинский вулкан - 15 000 руб. за человека
- По запросу возможно проведение тура в другие даты