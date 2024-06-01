Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Авторский тур на Камчатке

Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже

Это короткое, но очень красивое путешествие, которое позволяет насладиться природой Камчатки, не выезжая куда-то далеко.

Вы поднимитесь на Мишенную сопку и сможете сделать отличные фотографии на фоне вулканов, Авачинской бухты и Тихого океана.

Ночь мы проведем в очень красивом месте на берегу Тихого океана, а на следующий день можно выбрать ту программу, которая больше нравится: отправиться в джип-тур на источники, устроить треккинг к Авачинскому вулкану или насладиться видами озера Толмачево.
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Ближайшие даты:
1
июн
5
июн
8
июн
12
июн
15
июн
19
июн
22
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Просьба учитывать погодные нюансы в регионе: мы оставляем за собой право менять очередность показа объектов и сами объекты, а также изменить маршрут вследствии неблагоприятных погодных условий!

Проживание. Будем жить в палатках на берегу Тихого океана (все необходимое снаряжение предоставляется). За дополнительную плату можно разместиться в глемпинге Kampelax с видом на океан и вулканы.

Питание. В программу входит легкий обед-перекус на природе, горячий ужин и сытный завтрак.

Программа тура по дням

1 день

Петропавловск-Камчатский, лучшие смотровые площадки, сопки и скалы

Мы встретим вас в аэропорту Елизово или заберем из гостиницы в 10 утра, а потом вместе поедем на смотровую площадку Мишенной сопки. Вы увидите Петропавловск-Камчатский сверху и сможете сделать отличные фотографии на фоне вулканов, Авачинской бухты и Тихого океана.

Затем отправимся на мыс Маячный, где раньше находилась пограничная состава. Сейчас здесь располагается отличный пляж с живописными скалами и большая «птичья стоянка» — множество гнезд в скалах и громкий щебет вокруг. Ещё у нас будет остановка на смотровой площадке, с которой видны две Лагерные бухты (Большая и Малая), а также кекуры (скалы) Три брата. Это место часто изображают на открытках — это одна из визитных карточек Камчатки.

Налюбовавшись видами, устроим обед-перекус на берегу бухты, а потом поднимемся на смотровую площадку к Никольской сопке. После небольшого треккинга вас ждет прогулка по Петропавловску-Камчатскому: вы пройдете вдоль набережной Авачинской бухты, услышите интересные факты о Камчатке и насладитесь свежим воздухом Тихого океана.

Завершит сегодняшний день поездка на Халактырский пляж. Вы увидите знаменитый черный вулканический песок, которым славится Камчатка, и послушаете шум прибоя. Поужинаем и разобьем палаточный лагерь на берегу океана. При желании можно остановиться в глемпинге (за дополнительную плату) и заказать баню.

Петропавловск-Камчатский, лучшие смотровые площадки, сопки и скалыПетропавловск-Камчатский, лучшие смотровые площадки, сопки и скалыПетропавловск-Камчатский, лучшие смотровые площадки, сопки и скалыПетропавловск-Камчатский, лучшие смотровые площадки, сопки и скалы
2 день

Рассвет на берегу Тихого океана и программа на выбор

Встречаем рассвет на берегу Тихого океана и завтракаем. После этого можно выбрать одну из четырех экскурсий (за дополнительную плату):

Экскурсия на массив Вачкажец. Вас ждёт путешествие к сопкам, живописным водоемам и удивительно красивым лесам. Все это появилось на основе лавы — это уникальный минеральный комплекс, где можно сделать отличные фотографии. Пройдем по маршруту озеро Тахколоч — цирк — водопады, и насладимся видами камчатской природы.

После треккинга будет обед (включен в стоимость), а потом поедем к Начикинским источникам, где можно будет искупаться. Вечером мы отвезем вас в Петропавловск-Камчатский или аэропорт.

Восхождение на гору Верблюд или к Авачинскому вулкану. Авачинский вулкан — один из самых зрелищных домашних вулканов Камчатки. Восхождение занимает 5-7 часов, а спуск еще 3-4 часа — нужно обладать хорошим уровнем подготовки. Если вы не уверены в своих силах, можно совершить восхождение на гору Верблюд — это более простой маршрут, а виды просто потрясающие. Вы увидите группу домашних вулканов: Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг.

Экскурсия на озеро Толмачево, Медвежью чашу и Апачинский бассейн. Сделаем отличные снимки в фотозоне Древняя Береза Эрмана, прогуляемся к Медвежьей чаше — озеру, образованному из-за взрыва вулканического газа и пообедаем на берегу песчаного озера Толмачево (обед входит в стоимость). После этого заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в целебных источниках. Вечером мы отвезем вас в Петропавловск-Камчатский или аэропорт.

Джип-тур по камчатским источникам. Вас ждет купание в Малкинских и Начикинских источниках, а также в радоновых лечебных ванная Зеленовские Озерки. После этого мы отвезем вас в Петропавловск-Камчатский или аэропорт.

Рассвет на берегу Тихого океана и программа на выборРассвет на берегу Тихого океана и программа на выборРассвет на берегу Тихого океана и программа на выборРассвет на берегу Тихого океана и программа на выбор

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание на внедорожнике по программе
  • Услуги гида-водителя
  • Проживание в палатках
  • Питание: обед, ужин, завтрак
  • Этот тур подойдет для семьи или компании 3-5 человек. Если вас двое, мы сделаем перерасчет
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Размещение в глемпинге: доплата от 5000 руб. /чел. при двухместном размещении
  • Баня
  • Экскурсии во второй день на выбор: экскурсия на массив Вачкажец - 12 000 руб. за человека. Экскурсия на гору Верблюд или Авачинский вулкан - 13 000 руб. за человека. Экскурсия на озеро Толмачёво, Медвежью чашу и Апачинский бассейн - 12 000 руб. за человека. Джип-тур по камчатским источникам - 12 000 руб. за человека
  • Входные билеты в термальные бассейны и источники
  • Личные расходы
  • Экскурсия на гору Верблюд или Авачинский вулкан - 15 000 руб. за человека
  • По запросу возможно проведение тура в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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