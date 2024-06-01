Встречаем рассвет на берегу Тихого океана и завтракаем. После этого можно выбрать одну из четырех экскурсий (за дополнительную плату):

Экскурсия на массив Вачкажец. Вас ждёт путешествие к сопкам, живописным водоемам и удивительно красивым лесам. Все это появилось на основе лавы — это уникальный минеральный комплекс, где можно сделать отличные фотографии. Пройдем по маршруту озеро Тахколоч — цирк — водопады, и насладимся видами камчатской природы.

После треккинга будет обед (включен в стоимость), а потом поедем к Начикинским источникам, где можно будет искупаться. Вечером мы отвезем вас в Петропавловск-Камчатский или аэропорт.

Восхождение на гору Верблюд или к Авачинскому вулкану. Авачинский вулкан — один из самых зрелищных домашних вулканов Камчатки. Восхождение занимает 5-7 часов, а спуск еще 3-4 часа — нужно обладать хорошим уровнем подготовки. Если вы не уверены в своих силах, можно совершить восхождение на гору Верблюд — это более простой маршрут, а виды просто потрясающие. Вы увидите группу домашних вулканов: Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг.

Экскурсия на озеро Толмачево, Медвежью чашу и Апачинский бассейн. Сделаем отличные снимки в фотозоне Древняя Береза Эрмана, прогуляемся к Медвежьей чаше — озеру, образованному из-за взрыва вулканического газа и пообедаем на берегу песчаного озера Толмачево (обед входит в стоимость). После этого заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в целебных источниках. Вечером мы отвезем вас в Петропавловск-Камчатский или аэропорт.

Джип-тур по камчатским источникам. Вас ждет купание в Малкинских и Начикинских источниках, а также в радоновых лечебных ванная Зеленовские Озерки. После этого мы отвезем вас в Петропавловск-Камчатский или аэропорт.