  1. Россия
  2. Казань
  3. Экскурсии

Иннополис - Остров Свияжск - Раифа - Храм всех религий на автомобиле

4.9
13 отзывов
Руслан
Руслан – Гид из Казани
Локации этой автомобильной экскурсии 🧭 находятся в окрестностях Казани и, как на подбор, все — экстраординарные.

Мы заедем в Иннополис — российскую кремниевую долину, IT-город будущего.

Посетим университет, жилые кварталы иннополисян.

Далее в программе три культовых религиозных памятника.

Сказочный град Свияжск с музеями, деревянными церквями и ярмарками.

Раифский монастырь в заповеднике с чудотворным Грузинским образом Пресвятой Богородицы.

Храм всех религий — самый причудливый храм Татарстана.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 880 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Иннополис - Остров Свияжск - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Иннополис - Остров Свияжск - Раифа - Храм всех религий на автомобиле

Что вы увидите

  • Иннополис:
  • 1. Университет, где студенты получают высшее ИТ-образование
  • 2. Экономическая зона, созданная для привлечения технологичных компаний
  • 3. Жилые кварталы и спортивные комплексы
  • Остров–град Свияжск:
  • 1. Успенский монастырь с фресками 16 века (объект Юнеско)
  • 2. Церковь Святой Троицы — памятник русского деревянного зодчества 16 века
  • 3. Церковь во имя Сергия Радонежского – покровителя острова
  • 4. Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость"
  • 5. Церковь во имя Константина и Елены
  • 6. Рождественская площадь, где проходят народные гулянья и праздники
  • 7. Свияжский залив
  • Раифский Богородицкий монастырь:
  • 1. Троицкий храм - самый красивый и большой в мужской обители
  • 2. Грузинский Собор, где хранится святыня монастыря - чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы
  • 3. Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – самая маленькая в Европе
  • 4. Великолепное раифское озеро
  • Храм всех религий
Уникальная экскурсия ⛳, которая включает посещение исторических и современных достопримечательностей 🏛️, религиозных, культурных и объектов в сфере высоких технологий. Мы проедим с вами по самым интересным местам, которые были возрождены и построены за последние годы - то чем сейчас гордится современный Татарстан!!!
1. Иннополис - город 🏙️ будущего!!! город мечты!!! Самый молодой город в России, и первый город построенный с нуля на постсоветском пространстве. Здесь собраны передовые инновации в сфере информационных и компьютерных технологий, здесь имеется вся необходимая инфраструктура не только для работы, но и для комфортной жизни.
2. Остров-град Свияжск — город-крепость, построенный всего за 4 недели!!!!Настоящий музей 🖼 под открытым небом, перенесет вас в эпоху Ивана Грозного, облюбовавшего остров 🏝️ в 16 веке и создавшего здесь центр православного Поволжья. Прогуливаясь по улочкам Свияжска, вы вспомните атмосферу русских сказок и рассмотрите ценные памятники истории 📖 и архитектуры, сохранившиеся практически в первозданном виде.
3. Раифский Богородицкий монастырь 17 века, расположен в заповедном сосновом лесу!!! В этом живописном месте вы погрузитесь в историю непростой жизни обители, узнаете об основателе — отшельнике Филарете — и познакомитесь с выдающимся архитектурным ансамблем, складывавшемся на протяжении нескольких столетий. Прикоснетесь к чудотворному образу Грузинской пресвятой Богородицы, а на берегу Раифского озера вы услышите старинную легенду о не квакающих лягушках и сможете набрать воды из освящённого патриархом источника.
4. Завершающим пунктом программы станет - Вселенский Храм сооруженный из разных стилевых элементов, где присутствуют 16 мировых религий. Главная идея комплекса, в том, чтобы люди объединялись независимо от вероисповедания и национальной принадлежности. Это необычная постройка никого не оставляет равнодушным.
Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Входные билет на остров Свияжск
Что не входит
  • Транспортные расходы - 1200 рублей с экскурсии
  • По желанию посещение Храма всех религий - 100 рублей с человека
  • С учетом ваших пожеланий возможно изменение и дополнение тура
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Иннополис - Остров Свияжск - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Иннополис - Остров Свияжск - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Иннополис - Остров Свияжск - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Иннополис - Остров Свияжск - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Иннополис - Остров Свияжск - Раифа - Храм всех религий на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан
Руслан
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

13 отзывов оставили туристы

Руслан проводит ещё 3 экскурсии

Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
7 890
7 часов
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
16 отзывов
«Огоньки из сказки» — ночная экскурсия по Казани на автомобиле
3 000
2 часа
«Огоньки из сказки» — ночная экскурсия по Казани на автомобиле
11 отзывов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле
9 000
8 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автомобиле

Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
597
4 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
401 отзыв
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 000
5 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
380 отзывов
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
533
2 часа
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
366 отзывов
За что стоит полюбить Казань
4 490
2 часа
За что стоит полюбить Казань
341 отзыв
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
550
3 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
236 отзывов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
1 173
8 часов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
231 отзыв