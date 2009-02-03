Уникальная экскурсия ⛳, которая включает посещение исторических и современных достопримечательностей 🏛️, религиозных, культурных и объектов в сфере высоких технологий. Мы проедим с вами по самым интересным местам, которые были возрождены и построены за последние годы - то чем сейчас гордится современный Татарстан!!!

1. Иннополис - город 🏙️ будущего!!! город мечты!!! Самый молодой город в России, и первый город построенный с нуля на постсоветском пространстве. Здесь собраны передовые инновации в сфере информационных и компьютерных технологий, здесь имеется вся необходимая инфраструктура не только для работы, но и для комфортной жизни.

2. Остров-град Свияжск — город-крепость, построенный всего за 4 недели!!!!Настоящий музей 🖼 под открытым небом, перенесет вас в эпоху Ивана Грозного, облюбовавшего остров 🏝️ в 16 веке и создавшего здесь центр православного Поволжья. Прогуливаясь по улочкам Свияжска, вы вспомните атмосферу русских сказок и рассмотрите ценные памятники истории 📖 и архитектуры, сохранившиеся практически в первозданном виде.

3. Раифский Богородицкий монастырь 17 века, расположен в заповедном сосновом лесу!!! В этом живописном месте вы погрузитесь в историю непростой жизни обители, узнаете об основателе — отшельнике Филарете — и познакомитесь с выдающимся архитектурным ансамблем, складывавшемся на протяжении нескольких столетий. Прикоснетесь к чудотворному образу Грузинской пресвятой Богородицы, а на берегу Раифского озера вы услышите старинную легенду о не квакающих лягушках и сможете набрать воды из освящённого патриархом источника.

4. Завершающим пунктом программы станет - Вселенский Храм сооруженный из разных стилевых элементов, где присутствуют 16 мировых религий. Главная идея комплекса, в том, чтобы люди объединялись независимо от вероисповедания и национальной принадлежности. Это необычная постройка никого не оставляет равнодушным.