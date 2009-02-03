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«Огоньки из сказки» — ночная экскурсия по Казани на автомобиле

4.9
11 отзывов
Руслан
Руслан – Гид из Казани
Казань – столица ⭐️ Татарстана, город 🏙️ национального колорита, эчпочмака, чак-чака, Волги и Кремля.

Увидеть все эти красоты нужно непременно и днем, и ночью.

Посмотрите на огни ночной Казани на нашей ночной экскурсии! За пару часов вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ города, мерцающие в разноцветной иллюминации, погуляете по ночным набережным и даже заедете в татарскую слободу, которая после захода солнца приобретает совершенно иной вид.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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«Огоньки из сказки» — ночная экскурсия по Казани на автомобиле
«Огоньки из сказки» — ночная экскурсия по Казани на автомобиле

Что вы увидите

  • Панорама Казанского Кремля
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор
  • Башня Сююмбике
  • НКЦ «Казань»
  • Театр «Камала»
  • Площадь Свободы
  • Улица Баумана
  • Кремлевская Набережная с осмотром Дворца земледельцев
  • Центр семьи «Казан» (Чаша любви)
  • Старо-татарская слобода
  • Набережная озеро Кабан
  • Парк 1000-летия
  • Сквер Благотворителей
  • «Татнефть-Арена»
  • «Казань-Арена»
  • Дворец водных видов спорта
  • РЦ «Ривьера»
  • Площадь Тукая
  • Мост Миллениум
  • КРК «Пирамида»
  • Казанский цирк
  • Татарская деревня
  • Парк «Горького» (поющие фонтаны)
Благодаря этой экскурсии 🧭 вы сможете взглянуть на наш город 🏙️ совершенно с другой стороны и полюбить его еще раз. Ведь, когда наступает ночь, открывается уникальная возможность, прикоснутся к загадкам и тайнам нашего города в калейдоскопе красок. Передвигаясь на комфортабельном легковом автомобиле 🚘 или на комфортном минивэне мы увидим в яркой подсветке белые стены Казанского Кремля, минареты мечетей и купола православных соборов. Во время нашей незабываемой экскурсии мы откроем для себя сразу 3 пешеходные улицы, прогуляемся на двух современных набережных и посетим татарскую слободу (деревню) которая после захода солнца приобретает совершенно иной колоритный вид.
Проедем с вами мимо основных достопримечательностей 🏛️ мерцающие в разноцветной иллюминации: театр Г. Камала, КРК «Пирамида», Дворец земледельцев, Казань-Арена. На смотровой площадки у НКЦ «Казань» для нас откроется живописная панорама на акваторию Казанки, мост Миллениум и крупнейший в России развлекательный центр «Ривьера».
Украшением нашего путешествия станет - озеро Кабан со своими легендами, а сделав остановку возле Центра семьи «Казан» я расскажу, почему он имеет такую необычную форму Чаши, и какие мифологические существа охраняют это место. Двигаясь по каналу «Булак» осмотрим необычное здание, по огням которого, можно узнавать погоду на следующий день.
Визитной же карточкой нашей поездки станет главная городская площадь Свободы в свете фонарей, где расположился: известный во всем мире Театр оперы и балета им. Джалиля, Дом правительства, БКЗ «Сайдашева», Казанская ратуша и многое другое. Прекрасным завершением тура в летнее время - станет шоу поющих фонтанов в «Парке горького», а в зимнее время - посещение сказочного городка.
Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Комфортабельный автомобильный транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
«Огоньки из сказки» — ночная экскурсия по Казани на автомобиле
«Огоньки из сказки» — ночная экскурсия по Казани на автомобиле
«Огоньки из сказки» — ночная экскурсия по Казани на автомобиле
«Огоньки из сказки» — ночная экскурсия по Казани на автомобиле
«Огоньки из сказки» — ночная экскурсия по Казани на автомобиле

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан
Руслан
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11 отзывов оставили туристы

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