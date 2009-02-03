Благодаря этой экскурсии 🧭 вы сможете взглянуть на наш город 🏙️ совершенно с другой стороны и полюбить его еще раз. Ведь, когда наступает ночь, открывается уникальная возможность, прикоснутся к загадкам и тайнам нашего города в калейдоскопе красок. Передвигаясь на комфортабельном легковом автомобиле 🚘 или на комфортном минивэне мы увидим в яркой подсветке белые стены Казанского Кремля, минареты мечетей и купола православных соборов. Во время нашей незабываемой экскурсии мы откроем для себя сразу 3 пешеходные улицы, прогуляемся на двух современных набережных и посетим татарскую слободу (деревню) которая после захода солнца приобретает совершенно иной колоритный вид.

Проедем с вами мимо основных достопримечательностей 🏛️ мерцающие в разноцветной иллюминации: театр Г. Камала, КРК «Пирамида», Дворец земледельцев, Казань-Арена. На смотровой площадки у НКЦ «Казань» для нас откроется живописная панорама на акваторию Казанки, мост Миллениум и крупнейший в России развлекательный центр «Ривьера».

Украшением нашего путешествия станет - озеро Кабан со своими легендами, а сделав остановку возле Центра семьи «Казан» я расскажу, почему он имеет такую необычную форму Чаши, и какие мифологические существа охраняют это место. Двигаясь по каналу «Булак» осмотрим необычное здание, по огням которого, можно узнавать погоду на следующий день.

Визитной же карточкой нашей поездки станет главная городская площадь Свободы в свете фонарей, где расположился: известный во всем мире Театр оперы и балета им. Джалиля, Дом правительства, БКЗ «Сайдашева», Казанская ратуша и многое другое. Прекрасным завершением тура в летнее время - станет шоу поющих фонтанов в «Парке горького», а в зимнее время - посещение сказочного городка.