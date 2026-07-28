Представьте: город ещё спит, вы плывёте на сапе, а вокруг мягкие предрассветные сумерки и только плеск весла. Минута — и первые розовые отблески касаются воды. Ещё минута — и солнце показывается из-за линии берега. Идеальный момент, чтобы замедлиться и разделить эту магию с близким человеком. А чтобы прогулка прошла комфортнее, вас будет сопровождать инструктор.
Описание экскурсии
Встреча рассвета
Мы будем наблюдать, как просыпается озеро и природа, замечать красоту меняющегося неба и слушать свои внутренние ощущения.
Две локации на выбор
- Центр города. Вы посмотрите на Дворец водных видов спорта, стадион «Ак Барс Арена» и мост Миллениум с воды
- Озеро Большое Лебяжье в окружении вековых сосен и красивой природы
Завтрак на воде
Мы подготовим для вас чай и сэндвичи, чтобы вы перекусили прямо на сапе.
Организационные детали
- В стоимость входит прокат оборудования (сапборд, весло, спасательный жилет, непромокаемый кейс для телефона) и работа инструктора
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности и предоставляем спасательные жилеты
- В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
- Мы свяжемся с вами после бронирования, чтобы уточнить, в какой локации вы хотите плавать
- Не нужно специальной физической подготовки, но важно уметь плавать
- С вами будет инструктор из нашей команды
в воскресенье в 03:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Ак Барс Арены» или озера Большое Лебяжье
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 03:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я организую прогулки на сапбордах в Казани. Даже если вы много раз гуляли по городу, с сапборда она выглядит совсем по-другому: красивые виды, спокойная атмосфера и ощущение свободы. Если вы никогда
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