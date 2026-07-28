Представьте: город ещё спит, вы плывёте на сапе, а вокруг мягкие предрассветные сумерки и только плеск весла. Минута — и первые розовые отблески касаются воды. Ещё минута — и солнце показывается из-за линии берега. Идеальный момент, чтобы замедлиться и разделить эту магию с близким человеком. А чтобы прогулка прошла комфортнее, вас будет сопровождать инструктор.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Сплавы и рафтинг, sup-прогулки, прогулки по казанке

Описание экскурсии

Встреча рассвета

Мы будем наблюдать, как просыпается озеро и природа, замечать красоту меняющегося неба и слушать свои внутренние ощущения.

Две локации на выбор

Центр города. Вы посмотрите на Дворец водных видов спорта, стадион «Ак Барс Арена» и мост Миллениум с воды

Озеро Большое Лебяжье в окружении вековых сосен и красивой природы

Завтрак на воде

Мы подготовим для вас чай и сэндвичи, чтобы вы перекусили прямо на сапе.

Организационные детали