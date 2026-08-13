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Аудиогид
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Погрузиться в прошлое через увлекательные истории, звуки и запахи, сюрпризы и находки
Начало: У Черного озера
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
Прогулка по Казани раскрывает её архитектурные тайны и истории жителей. Окунитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем
Начало: Возле станции метро «Тукая»
Расписание: ежедневно в 14:00
15 авг в 14:00
16 авг в 16:00
1200 ₽ за человека
Квест
до 20 чел.
Арт-квест в Казани «По дороге из жёлтого кирпича»
Музыка, загадки и весёлое искусство
Начало: У кафе Тюбетей
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Казанское котопутешествие
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Казань, где живут две великие культуры
Открыть город "меж крестом и полумесяцем" с разных сторон: от языков и религии до театра "Экият"
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
20 авг в 09:00
26 авг в 11:00
от 10 990 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
На минивэне по Казани
Погрузиться в легенды и факты столицы Татарстана и познакомиться с ней в непринуждённой обстановке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:30
Завтра в 21:00
от 9500 ₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
Аудиоэкскурсия-прогулка по улице Баумана и Казанскому кремлю
Услышать истории, которые делают Казань живой и запоминающейся, в профессиональной озвучке
Начало: На улице Баумана
17 авг в 11:30
18 авг в 11:30
1000 ₽ за человека
-
5%
Аудиогид
«Казанская лавстори» - иммерсивная аудиоэкскурсия по городу
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений (в группе)
Начало: В парке Тысячелетия
Завтра в 11:00
2660 ₽
2800 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Казанью каждый день
Тысячелетняя Казань ждет вас на увлекательной экскурсии. Прогулка по красным и синим маршрутам откроет историю и культуру татарской столицы
Начало: У часов на площади Тукая
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
15 авг в 15:15
1500 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Максимально насыщенная обзорная экскурсия для тех, кто любит всё и сразу
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Завтра в 11:00
15 авг в 11:00
1710 ₽
1900 ₽ за человека
Билеты
Иммерсивная аудиопрогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Начало: На улице Баумана
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00, во вторник и пятницу в 11:00
Завтра в 16:00
15 авг в 11:00
1600 ₽ за билет
Аудиогид
Душа Казани: Старо-Татарская слобода с аудиогидом
Погулять по старейшему району города и узнать о нём интересные факты
Начало: На ул. Камала
Завтра в 00:00
15 авг в 00:00
от 750 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Старинные мечети, действующие фабрики и заводы, столетние деревянные дома и атмосферные заброшки
Начало: На улице Cайдашева
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
от 700 ₽ за человека
Аудиогид
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузитесь в историю Казани с аудиогидом. Мистер Ушкин расскажет о древних булгарах, Зиланте и других тайнах кремля. Отлично для семейного отдыха
Начало: На Площади 1 мая
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от 1490 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Экскурсия в Болгар на метеоре (с обедом)
Начало: Речной порт, ул. Девятаева, д. 1
Расписание: В сезоне 2023 не проводится
8100 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по улице Баумана
Истории легендарной пешеходки в Казани
Начало: У метро «Площадь Тукая»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
от 750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и загадки Казани
Индивидуальная пешая прогулка по центру и кремлю для любознательных
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
19 авг в 10:00
26 авг в 10:00
от 7334 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Расписание: Любой день, любое время
1250 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Старо-татарской слободе
Начало: УЛ.Г. Камала, 4А (крыша парковки)
Расписание: Ежедневно в любое время.
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
750 ₽ за человека
Аудиогид
«Казанская Лавстори» экскурсия-аудиоспектакль (СЛУШАЙ КАЗАНЬ)
Начало: Парк Тысячелетия у фонтана Казан, ул. Островского
Расписание: С 28.12 - 31.12 в 11:00. С 02.01 - 06.01 в 11:00. с понедельника по субботу в 14:00 и в 18:00
2800 ₽ за человека
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