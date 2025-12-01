Мои заказы

Новогодние праздники в Татарстане с поездкой в Йошкар-Олу

Увидеть значимые места Казани и окрестностей, заглянуть к Деду Морозу и узнать всё про чак-чак
Откроем для себя самобытный и в то же время современный Татарстан в особый период — новогодние праздники. Когда улочки и кремль красиво украшены, а вечером дополнены яркой подсветкой. Будем знакомиться
читать дальше

с главными локациями Казани и окрестностей, окутанными атмосферой волшебства.

Посетим Свияжск, Храм всех религий, Раифский монастырь и заглянем в гости к татарскому Деду Морозу — Кыш Бабаю.

На один день отправимся в республику Марий Эл, где рассмотрим постройки в старорусском стиле и прогуляемся по городу красного кирпича и зелёных крыш. А ещё узнаем всё про чак-чак и освоим основы письма на мастер-классе по каллиграфии.

Новогодние праздники в Татарстане с поездкой в Йошкар-Олу
Новогодние праздники в Татарстане с поездкой в Йошкар-Олу
Новогодние праздники в Татарстане с поездкой в Йошкар-Олу

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять:
- Зимняя куртка с капюшоном. Температура воздуха может быть в пределах +2… 14С.
 Флиска
- Шапка, перчатки
- Ходовые брюки
- Футболка
- Нижнее бельё
- Колготки, носки
- Тёплая, непромокаемая обувь для ходьбы
- Шлёпки для ходьбы в гостинице
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
- Фотоаппарат/видеокамера
- Туалетные принадлежности (зубная щётка, зубная паста, шампунь, бритва)
- Расчёска
- Очки солнцезащитные
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже (если прогнозируется плюсовая температура)
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (20-25 литров)
- Туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок)
- Индивидуальная аптечка

Также рекомендуем оформить туристическую страховку.

Программа тура по дням

1 день

Мультимедийный музей и Казанский кремль

Встреча группы в 14:00 в холле гостиницы в Казани. Добраться легко как от вокзала, так и от аэропорта. При раннем приезде — возможность оставить багаж и погулять по городу.

Экскурсия начнётся с посещения музея «Городская панорама». Это интерактивное пространство на четырёх этажах, где с помощью мультимедиа представлены улицы и достопримечательности Казани. Вы увидите макет города, видеопанораму о Зиланте и сможете сделать фото с историческими персонажами.

Затем — пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю. Вы осмотрите Спасскую башню, башню Сююмбике, Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф — крупнейшую в Татарстане. В новогодние дни Кремль красиво украшен.

Экскурсионная часть — около 5 часов.

Мультимедийный музей и Казанский кремльМультимедийный музей и Казанский кремльМультимедийный музей и Казанский кремльМультимедийный музей и Казанский кремльМультимедийный музей и Казанский кремльМультимедийный музей и Казанский кремль
2 день

Храм всех религий, Свияжск и Раифский монастырь

Первым пунктом на сегодня станет Храм всех религий — архитектурный комплекс, объединяющий элементы культовых зданий разных религий.

Далее — поездка в остров-град Свияжск, построенный в 16 веке и сыгравший важную роль в истории Казани. Здесь сохранился комплекс старинных построек.

Завершим день посещением Раифского мужского монастыря, известного своей архитектурой и копией иконы Грузинской Божьей Матери. Зимой территория особенно живописна.

Экскурсии — около 4–5 часов, переезд — 130 км.

Храм всех религий, Свияжск и Раифский монастырьХрам всех религий, Свияжск и Раифский монастырьХрам всех религий, Свияжск и Раифский монастырьХрам всех религий, Свияжск и Раифский монастырьХрам всех религий, Свияжск и Раифский монастырьХрам всех религий, Свияжск и Раифский монастырь
3 день

Поездка в Йошкар-Олу

Сегодня отправимся в соседнюю Йошкар-Олу — столицу республики Марий Эл. Город известен набережной Брюгге, памятником «Йошкин кот», Царь-пушкой, музыкальными часами и Царевококшайским кремлём, выполненным в старорусском стиле.

Экскурсионная часть — около 4–5 часов. Переезд — 300 км.

Поездка в Йошкар-ОлуПоездка в Йошкар-ОлуПоездка в Йошкар-ОлуПоездка в Йошкар-ОлуПоездка в Йошкар-ОлуПоездка в Йошкар-Олу
4 день

Улица Баумана, Кыш Бабай и ночная Казань

Утром — прогулка по улице Баумана, где находятся памятник коту, карета Екатерины II, памятник Шаляпину, Богоявленский и Никольский соборы.

Далее посетим резиденцию татарского Деда Мороза — Кыш Бабая. В программе: зимняя прогулка по лесу, встречи со сказочными персонажами, хороводы и загадки.

Вечером вас ждёт экскурсия по ночной Казани. Вы увидите озеро Кабан, Парк 1000-летия, Дворец земледелия, мечеть Кул-Шариф, мост «Миллениум», площадь Свободы, Оперный театр и другие ярко освещённые здания.

Общая длительность — 5–6 часов, переезд — 180 км.

Улица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная КазаньУлица Баумана, Кыш Бабай и ночная Казань
5 день

Музей чак-чака и мастер-класс по каллиграфии

После освобождения номеров и сдачи багажа вы посетите Музей чак-чака, где познакомитесь с татарскими традициями и узнаете, как готовится национальное лакомство.

Затем состоится мастер-класс по каллиграфии. Здесь под руководством мастера вы освоите основы письма и потренируетесь в написании букв.

Завершение программы — в 15:00–16:00 в центре города. Рекомендуется планировать отъезд после 18:00.

Экскурсионная часть — 3–4 часа.

Музей чак-чака и мастер-класс по каллиграфииМузей чак-чака и мастер-класс по каллиграфииМузей чак-чака и мастер-класс по каллиграфииМузей чак-чака и мастер-класс по каллиграфииМузей чак-чака и мастер-класс по каллиграфииМузей чак-чака и мастер-класс по каллиграфииМузей чак-чака и мастер-класс по каллиграфии

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет65 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, чаепитие с местными сладостями
  • Все переезды по программе
  • Работа сопровождающего группы
  • Посещение всех объектов по программе, входные билеты
  • Мастер-класс по каллиграфии
Что не входит в цену
  • Билеты до Казани и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - от 500 ₽ за один приём пищи
  • Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
  • 1-местное размещение - доплата 19 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, гостиница, 14:00
Завершение: Казань, центр, 15:00-16:00 (обратные билеты рекомендуем брать после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 185 туристов
Занимается организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)

Тур входит в следующие категории Казани

Похожие туры из Казани

Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
На машине
3 дня
7 отзывов
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Начало: Площадь Тысячелетия Казани, кассы Казанского цирка...
1 дек в 08:00
5 дек в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур-знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис
На машине
2 дня
2 отзыва
Индивидуальный тур-знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис
Увидеть Дворец земледельцев, осмотреть Храм всех религий и погулять по городу будущего
Начало: Казань, точное место - по договорённости, 9:00
29 ноя в 09:00
6 дек в 09:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
На машине
4 дня
2 отзыва
Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
Погулять по кремлю, понаблюдать за верблюдами и страусами, узнать, как жили древние татары и болгары
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
64 000 ₽ за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Казани
Все туры из Казани