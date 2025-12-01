Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять:
- Зимняя куртка с капюшоном. Температура воздуха может быть в пределах +2…
14С. Флиска
- Шапка, перчатки
- Ходовые брюки
- Футболка
- Нижнее бельё
- Колготки, носки
- Тёплая, непромокаемая обувь для ходьбы
- Шлёпки для ходьбы в гостинице
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
- Фотоаппарат/видеокамера
- Туалетные принадлежности (зубная щётка, зубная паста, шампунь, бритва)
- Расчёска
- Очки солнцезащитные
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже (если прогнозируется плюсовая температура)
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (20-25 литров)
- Туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок)
- Индивидуальная аптечка
Также рекомендуем оформить туристическую страховку.
Программа тура по дням
Мультимедийный музей и Казанский кремль
Встреча группы в 14:00 в холле гостиницы в Казани. Добраться легко как от вокзала, так и от аэропорта. При раннем приезде — возможность оставить багаж и погулять по городу.
Экскурсия начнётся с посещения музея «Городская панорама». Это интерактивное пространство на четырёх этажах, где с помощью мультимедиа представлены улицы и достопримечательности Казани. Вы увидите макет города, видеопанораму о Зиланте и сможете сделать фото с историческими персонажами.
Затем — пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю. Вы осмотрите Спасскую башню, башню Сююмбике, Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф — крупнейшую в Татарстане. В новогодние дни Кремль красиво украшен.
Экскурсионная часть — около 5 часов.
Храм всех религий, Свияжск и Раифский монастырь
Первым пунктом на сегодня станет Храм всех религий — архитектурный комплекс, объединяющий элементы культовых зданий разных религий.
Далее — поездка в остров-град Свияжск, построенный в 16 веке и сыгравший важную роль в истории Казани. Здесь сохранился комплекс старинных построек.
Завершим день посещением Раифского мужского монастыря, известного своей архитектурой и копией иконы Грузинской Божьей Матери. Зимой территория особенно живописна.
Экскурсии — около 4–5 часов, переезд — 130 км.
Поездка в Йошкар-Олу
Сегодня отправимся в соседнюю Йошкар-Олу — столицу республики Марий Эл. Город известен набережной Брюгге, памятником «Йошкин кот», Царь-пушкой, музыкальными часами и Царевококшайским кремлём, выполненным в старорусском стиле.
Экскурсионная часть — около 4–5 часов. Переезд — 300 км.
Улица Баумана, Кыш Бабай и ночная Казань
Утром — прогулка по улице Баумана, где находятся памятник коту, карета Екатерины II, памятник Шаляпину, Богоявленский и Никольский соборы.
Далее посетим резиденцию татарского Деда Мороза — Кыш Бабая. В программе: зимняя прогулка по лесу, встречи со сказочными персонажами, хороводы и загадки.
Вечером вас ждёт экскурсия по ночной Казани. Вы увидите озеро Кабан, Парк 1000-летия, Дворец земледелия, мечеть Кул-Шариф, мост «Миллениум», площадь Свободы, Оперный театр и другие ярко освещённые здания.
Общая длительность — 5–6 часов, переезд — 180 км.
Музей чак-чака и мастер-класс по каллиграфии
После освобождения номеров и сдачи багажа вы посетите Музей чак-чака, где познакомитесь с татарскими традициями и узнаете, как готовится национальное лакомство.
Затем состоится мастер-класс по каллиграфии. Здесь под руководством мастера вы освоите основы письма и потренируетесь в написании букв.
Завершение программы — в 15:00–16:00 в центре города. Рекомендуется планировать отъезд после 18:00.
Экскурсионная часть — 3–4 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|65 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, чаепитие с местными сладостями
- Все переезды по программе
- Работа сопровождающего группы
- Посещение всех объектов по программе, входные билеты
- Мастер-класс по каллиграфии
Что не входит в цену
- Билеты до Казани и обратно в ваш город
- Обеды и ужины - от 500 ₽ за один приём пищи
- Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
- 1-местное размещение - доплата 19 900 ₽