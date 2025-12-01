Встреча группы в 14:00 в холле гостиницы в Казани. Добраться легко как от вокзала, так и от аэропорта. При раннем приезде — возможность оставить багаж и погулять по городу.

Экскурсия начнётся с посещения музея «Городская панорама». Это интерактивное пространство на четырёх этажах, где с помощью мультимедиа представлены улицы и достопримечательности Казани. Вы увидите макет города, видеопанораму о Зиланте и сможете сделать фото с историческими персонажами.

Затем — пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю. Вы осмотрите Спасскую башню, башню Сююмбике, Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф — крупнейшую в Татарстане. В новогодние дни Кремль красиво украшен.

Экскурсионная часть — около 5 часов.