Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Дружеская познавательная прогулка 👣 Мы встретимся возле одной из немногих сохранившихся на Кавказе крепостей. Затем погуляем по первым улицам города и аллеям Кисловодского парка, поговорим о его особенностях. А заодно сфотографируемся возле цветочного календаря — традиционной фото-локации уже почти 100 лет.
На экскурсии 🧭 дети:
Узнают, как и для чего строили крепость, пересчитают бойницы и убедятся, что они разные
Увидят каменную ванну начала 19 века для лечебных нарзанных процедур
Услышат почти детективную историю 📖 рождения кефира в России
Пройдут по площади, с которой кисловодчане отправлялись на фронт
Заглянут в настоящий шалаш
Перейдут по изящному мостику бурную горную речку к каменному гроту
Покормят птиц и, если повезет, белок в Курортном парке 🌳
Поиграют на детской площадке «Лукоморье».
На экскурсии 🧭 взрослые:
Узнают о первопоселенцах Кисловодска
Откроют историю 📖 первого храма города, выросшего от солдатской палатки до кафедрального собора, и полюбуются им
Погуляют по «Белой вилле» художника Ярошенко
Услышат легенды о символе КМВ — орле
Поймут названия мостика «Дамский каприз» и парковой беседки «Стеклянная струя».
После экскурсии 🧭 предлагаю пообедать или поужинать: попробовать блюда кавказской кухни 🥧, которые любили еще в 19 веке представители «водопьющего общества».
Начало и место завершения
🚩 на проспекте Мира в Кисловодске
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а экскурсовод цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи, заглянуть в старые дворики, по пути выпить кофе или нарзан, отдохнуть в живописном месте на лавочке, потереть нос Остапу Бендеру или бросить монету в шляпу Кисы Воробьянинова, за этим — на мою экскурсию. Я филолог, профессиональный экскурсовод и жизнерадостный человек, поэтому грамотная речь, интересные факты, легкая подача уже включены в экскурсию.