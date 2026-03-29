Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Кисловодска на индивидуальной экскурсии.
Исследуйте старую крепость, прогуляйтесь по Кисловодскому парку, сфотографируйтесь у Цветочного календаря. Дети узнают о строительстве крепости, увидят каменную ванну и услышат историю кефира. Взрослые откроют для себя историю первопоселенцев и насладятся легендами о символе КМВ - орле
Исследуйте старую крепость, прогуляйтесь по Кисловодскому парку, сфотографируйтесь у Цветочного календаря. Дети узнают о строительстве крепости, увидят каменную ванну и услышат историю кефира. Взрослые откроют для себя историю первопоселенцев и насладятся легендами о символе КМВ - орле
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная историческая прогулка
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Отличные фото-локации
- 🦅 Встреча с символом КМВ - орлом
- 🍽 Вкусная кавказская кухня
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Кисловодску - с мая по сентябрь. В это время года парк особенно красив, а погода позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Дети и взрослые смогут провести время на свежем воздухе, узнать много нового и сделать отличные фотографии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кисловодская крепость
- Цветочный календарь
- Курортный парк
- Белая вилла
- Дамский каприз
- Стеклянная струя
Описание экскурсии
Дружеская познавательная прогулка
Мы встретимся возле одной из немногих сохранившихся на Кавказе крепостей. Затем погуляем по первым улицам города и аллеям Кисловодского парка, поговорим о его особенностях. А заодно сфотографируемся возле Цветочного календаря — традиционной фото-локации уже почти 100 лет.
На экскурсии дети:
- Узнают, как и для чего строили крепость, пересчитают бойницы и убедятся, что они разные
- Увидят каменную ванну начала 19 века для лечебных нарзанных процедур
- Услышат почти детективную историю рождения кефира в России
- Пройдут по площади, с которой кисловодчане отправлялись на фронт
- Заглянут в настоящий шалаш
- Перейдут по изящному мостику бурную горную речку к каменному гроту
- Покормят птиц и, если повезет, белок в Курортном парке
- Поиграют на детской площадке «Лукоморье».
На экскурсии взрослые:
- Узнают о первопоселенцах Кисловодска
- Откроют историю первого храма города, выросшего от солдатской палатки до кафедрального собора, и полюбуются им
- Погуляют по «Белой вилле» художника Ярошенко
- Услышат легенды о символе КМВ — орле
- Поймут названия мостика «Дамский каприз» и парковой беседки «Стеклянная струя».
После экскурсии предлагаю пообедать или поужинать: попробовать блюда кавказской кухни, которые любили еще в 19 веке представители «водопьющего общества».
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2093 туристов
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а гид цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга-замечательный гид! Детей и взрослых вдохновила, мотивировала вопросами, прекрасно знает и любит город, душевно и внимательно отнеслась ко всем путешественникам!
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Сегодня мы побывали на замечательной экскурси в городе Кисловодске с отличным экскурсоводом, Ольгой. Заранее я прописала с кем буду (родители, дети 13 и 19 лет). Наш путь был очень лёгким.
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М
Это была наша первая экскурсия в Кисловодске, и мы не ошиблись с выбором) Ольга Георгиевна заранее уточнила возраст участников, сделала так, чтобы было интересно и детям и взрослым. Факты из
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Н
У нас было 4 активных мальчика и мы волновались, ведь это был первый опыт подобных мероприятий. Но он прошел отлично и мы очень благодарны Ольге за то, что смогла вопросами и заданиями заинтересовать детей и дать много интересной информации взрослым.
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Ольга замечательный экскурсовод, рассказывает интересно, мы были вдвоём с дочкой 11 лет, ей очень понравилась экскурсия. Маршрут не длинный, то что надо, если вы с детьми)
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Н
В солнечный осенний день, всей семьей (мы с мужем и сыновья 10 и 7 лет) прогулялись с чудесной Ольгой по Кисловодску. Приятно гулять с легким, позитивным и открытым человеком.
Нам очень
Нам очень
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