Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Дружеская познавательная прогулка 👣

Мы встретимся возле одной из немногих сохранившихся на Кавказе крепостей. Затем погуляем по первым улицам города и аллеям Кисловодского парка, поговорим о его особенностях. А заодно сфотографируемся возле цветочного календаря — традиционной фото-локации уже почти 100 лет.

На экскурсии 🧭 дети:

Узнают, как и для чего строили крепость, пересчитают бойницы и убедятся, что они разные

Увидят каменную ванну начала 19 века для лечебных нарзанных процедур

Услышат почти детективную историю 📖 рождения кефира в России

Пройдут по площади, с которой кисловодчане отправлялись на фронт

Заглянут в настоящий шалаш

Перейдут по изящному мостику бурную горную речку к каменному гроту

Покормят птиц и, если повезет, белок в Курортном парке 🌳

Поиграют на детской площадке «Лукоморье».

На экскурсии 🧭 взрослые:

Узнают о первопоселенцах Кисловодска

Откроют историю 📖 первого храма города, выросшего от солдатской палатки до кафедрального собора, и полюбуются им

Погуляют по «Белой вилле» художника Ярошенко

Услышат легенды о символе КМВ — орле

— орле Поймут названия мостика «Дамский каприз» и парковой беседки «Стеклянная струя».

После экскурсии 🧭 предлагаю пообедать или поужинать: попробовать блюда кавказской кухни 🥧, которые любили еще в 19 веке представители «водопьющего общества».