Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Кисловодска на индивидуальной экскурсии.



Исследуйте старую крепость, прогуляйтесь по Кисловодскому парку, сфотографируйтесь у Цветочного календаря. Дети узнают о строительстве крепости, увидят каменную ванну и услышат историю кефира. Взрослые откроют для себя историю первопоселенцев и насладятся легендами о символе КМВ - орле

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Кисловодску - с мая по сентябрь. В это время года парк особенно красив, а погода позволяет насладиться прогулкой в полной мере. Дети и взрослые смогут провести время на свежем воздухе, узнать много нового и сделать отличные фотографии.

Сейчас август — это идеальное время.