Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Гуляем по Кисловодску всей семьей

Увлекательная экскурсия-знакомство с городом для детей и взрослых

Ольга
Ольга – Гид из Кисловодска
С радостью покажу вашей компании сказочный Кисловодск — от старой крепости до цветочного календаря.

Вы поприветствуете Орла Кавминвод, пройдете по следам «водопьющего общества», вспомните знаменитые имена, насладитесь прогулкой по парку в любое время года.

Эти 2 часа понравятся всем: удивляйтесь, играйте, открывайте историю 📖 вместе с детьми!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 250 ₽ за экскурсию

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Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей

Что вас ожидает

Дружеская познавательная прогулка 👣
Мы встретимся возле одной из немногих сохранившихся на Кавказе крепостей. Затем погуляем по первым улицам города и аллеям Кисловодского парка, поговорим о его особенностях. А заодно сфотографируемся возле цветочного календаря — традиционной фото-локации уже почти 100 лет.

На экскурсии 🧭 дети:

  • Узнают, как и для чего строили крепость, пересчитают бойницы и убедятся, что они разные
  • Увидят каменную ванну начала 19 века для лечебных нарзанных процедур
  • Услышат почти детективную историю 📖 рождения кефира в России
  • Пройдут по площади, с которой кисловодчане отправлялись на фронт
  • Заглянут в настоящий шалаш
  • Перейдут по изящному мостику бурную горную речку к каменному гроту
  • Покормят птиц и, если повезет, белок в Курортном парке 🌳
  • Поиграют на детской площадке «Лукоморье».

На экскурсии 🧭 взрослые:

  • Узнают о первопоселенцах Кисловодска
  • Откроют историю 📖 первого храма города, выросшего от солдатской палатки до кафедрального собора, и полюбуются им
  • Погуляют по «Белой вилле» художника Ярошенко
  • Услышат легенды о символе КМВ — орле
  • Поймут названия мостика «Дамский каприз» и парковой беседки «Стеклянная струя».

После экскурсии 🧭 предлагаю пообедать или поужинать: попробовать блюда кавказской кухни 🥧, которые любили еще в 19 веке представители «водопьющего общества».

Начало и место завершения
🚩 на проспекте Мира в Кисловодске
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Гуляем по Кисловодску всей семьей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а экскурсовод цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи, заглянуть в старые дворики, по пути выпить кофе или нарзан, отдохнуть в живописном месте на лавочке, потереть нос Остапу Бендеру или бросить монету в шляпу Кисы Воробьянинова, за этим — на мою экскурсию. Я филолог, профессиональный экскурсовод и жизнерадостный человек, поэтому грамотная речь, интересные факты, легкая подача уже включены в экскурсию.
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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