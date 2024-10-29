Домбай: путь к вершинам Кавказа (в группе из Кисловодска)
Впечатлиться величием гор, увидеть необычные скалы и побывать в заповеднике-зоопарке
Ущелья и перевалы, озера и «дырявые» скалы — вы оцените красоту нашей природы, на канатной дороге подниметесь к облакам и вдохнете пьянящего горного воздуха.
Полюбуетесь архитектурой древнего храма, удачно вписанного в ландшафт, в Тебердинском заповеднике понаблюдаете за обитателями края. А я расскажу о народах Карачаево-Черкесии, их традициях и колоритном быте.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00
Описание экскурсии
Мастерство природы и человека
Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус. Если захотите, здесь же мы перекусим местными хычинами и айраном, запивая чаем на травах. Спустившись в долину, направимся к «Сырным скалам»: вы оцените работу природы-архитектора и сделаете необычные снимки. А после увидите творение человека: древний Сентинский храм — я объясню, почему именно здесь его построили в 10-м веке.
Как жили и живут в Карачаево-Черкесии
После наш маршрут лежит через Гоначхирское ущелье, а в летнее время мы заедем к Туман-лыкёль, одному из самых красивых озер Домбая. В пути я познакомлю вас с историей местных народов, расскажу, через что им пришлось пройти во время депортации в 1943 году и как им удалось сохранить свою культуру.
Зоопарк в заповеднике и вершины Домбая
Затем вы посетите Тебердинский заповедник, где сможете увидеть почти всех представителей фауны нашего региона и понаблюдать за их повадками. И эффектный финал — подъем на канатной дороге на поляну Домбай, потрясающие виды, а в зимнее время — катание на лыжах или снегоходе для желающих.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном подготовленном внедорожнике
Экскурсию провожу я либо другой гид из моей команды
Экскурсия проходит круглый год
На горе у вас будет около 2,5 часов свободного времени
За доплату по предварительному согласованию возможно изменить или дополнить маршрут
Дополнительные расходы
Канатная дорога — от 1000 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
Посещение Тебердинского заповедника — 200 руб. с человека (сезонно)
Экологический взнос за проезд к озеру — 200 рублей (сезонно)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 2099 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! Уже более трех лет я организовываю и провожу экскурсии по лучшим маршрутам Кавказа в формате индивидуальных и групповых туров. В путешествиях со читать дальше
мной и с моей командой опытных гидов вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой и минеральной воды и запечатлеете фантастические панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Познакомитесь с кавказским гостеприимством, историей, культурой, традиционной кавказской кухней. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и готовы к приключениям с комфортом — Северный Кавказ ждет вас! До встречи!