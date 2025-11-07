Кисловодск: аудиоэкскурсия по самым живописным местам курорта

Вас ждёт увлекательное путешествие по Кисловодску. Вы прогуляетесь по Курортному парку и старинным улочкам, полюбуетесь горным ландшафтом и Долиной роз со смотровых площадок. Узнаете, как судьбы великих писателей и даже царей связаны с городом. Попробуете знаменитую минеральную воду в атмосферной Нарзанной галерее. И не только!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Экскурсии с аудиогидом Организатор в Кисловодске

Описание аудиогида

Дача Шаляпина — историческая усадьба великого певца построена в стиле модерн с элементами русского классицизма и окружена живописным садом.

Каскадная лестница — грандиозное архитектурное сооружение с фонтанами, скульптурами и цветочными клумбами ведёт от Нижнего парка к Храму воздуха.

Свято-Никольский собор — храм в неорусском стиле с величественными золотыми куполами и нарядным фасадом с резными деталями.

Колоннада — главный архитектурный символ Кисловодска, грандиозное сооружение с 104 колоннами и прекрасным панорамным видом.

Нарзанная галерея — здесь находятся бюветы с минеральной водой. И конечно, можно попробовать целебную воду прямо из источника.

Смотровая площадка в Долине роз — живописная площадка в самом сердце курортного парка. Особенно красиво здесь в июне-июле.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно