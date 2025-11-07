Кисловодск: аудиоэкскурсия по самым живописным местам курорта
Погрузиться в атмосферу города, который вдохновлял великих творцов, и познакомиться с его историей
Вас ждёт увлекательное путешествие по Кисловодску.
Вы прогуляетесь по Курортному парку и старинным улочкам, полюбуетесь горным ландшафтом и Долиной роз со смотровых площадок. Узнаете, как судьбы великих писателей и даже царей связаны с городом. Попробуете знаменитую минеральную воду в атмосферной Нарзанной галерее. И не только!
3
2 отзыва
Описание аудиогида
Дача Шаляпина — историческая усадьба великого певца построена в стиле модерн с элементами русского классицизма и окружена живописным садом.
Каскадная лестница — грандиозное архитектурное сооружение с фонтанами, скульптурами и цветочными клумбами ведёт от Нижнего парка к Храму воздуха.
Свято-Никольский собор — храм в неорусском стиле с величественными золотыми куполами и нарядным фасадом с резными деталями.
Колоннада — главный архитектурный символ Кисловодска, грандиозное сооружение с 104 колоннами и прекрасным панорамным видом.
Нарзанная галерея — здесь находятся бюветы с минеральной водой. И конечно, можно попробовать целебную воду прямо из источника.
Смотровая площадка в Долине роз — живописная площадка в самом сердце курортного парка. Особенно красиво здесь в июне-июле.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон, если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов
Стоимость аудиогида
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
390 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Кисловодске
Провёл экскурсии для 16338 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальше
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алсу
7 ноя 2025
Текст составил искусственным интеллектом, озвучил тоже ИИ. Никаких действительно интересных фактов о городе, половина достопримечательностей осталась без внимания. Не советую однозначно
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв! Очень жаль, что аудиогид не оправдал ваши ожидания. Мы постоянно улучшаем наши экскурсии, чтобы сделать их более интересными. Ваши замечания уже переданы нашей команде. Спасибо, что поделились своим опытом, это помогает нам становиться лучше!
Илья
10 сен 2025
Всё на уровне! Идёшь и слушаешь про красоты! Очень удобно!