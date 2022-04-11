Отправляемся на свидание с белоснежным великаном Эльбрусом. Но, помимо снежного гиганта, в окрестностях Баксанского ущелья существует множество красивых мест, которые стоит посетить. Во время поездки мы посетим величественный Эльбрус, а также прокатимся на канатной дороге, посетим несколько горных ущелий и взглянем на изумрудные озёра Гижгит.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Билеты на канатную дорогу на горе Чегет — от 500 до 1 000 руб. /чел.
Билеты на канатную дорогу на Эльбрусе — от 1 400 до 2 000 руб. /чел.
Питание и напитки
Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
ваше место проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится
Когда: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00
Кирилл — ваш гид в Кисловодске
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