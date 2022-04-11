Эльбрус и озёра Гижгит - тур к жемчужинам Кавказа

Эльбрус - настоящая жемчужина и символ Кавказа, который известен, наверное, каждому

Мини-группа
Эльбрус — настоящая жемчужина и символ Кавказа, который известен, наверное, каждому.

Сам Эльбрус велик и грандиозен, поэтому он обязан приковывать к себе внимание каждого путешественника, бывающего в этих краях.
Эльбрус и озёра Гижгит - тур к жемчужинам Кавказа
Эльбрус и озёра Гижгит - тур к жемчужинам Кавказа
Эльбрус и озёра Гижгит - тур к жемчужинам Кавказа
Эльбрус и озёра Гижгит - тур к жемчужинам Кавказа
Эльбрус и озёра Гижгит - тур к жемчужинам Кавказа
Эльбрус и озёра Гижгит - тур к жемчужинам Кавказа

Что вас ожидает 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Река Адыр-Су и Докторский перевал
  • Поляна нарзанов
  • Гора Чегет
  • Поляна Азау и Эльбрус
  • Озёра Гижгит

Что вас ожидает:

    Жемчужина и символ Кавказа
    Отправляемся на свидание с белоснежным великаном Эльбрусом. Но, помимо снежного гиганта, в окрестностях Баксанского ущелья существует множество красивых мест, которые стоит посетить. Во время поездки мы посетим величественный Эльбрус, а также прокатимся на канатной дороге, посетим несколько горных ущелий и взглянем на изумрудные озёра Гижгит.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Билеты на канатную дорогу на горе Чегет — от 500 до 1 000 руб. /чел.
    • Билеты на канатную дорогу на Эльбрусе — от 1 400 до 2 000 руб. /чел.
    • Питание и напитки
    • Сувенирная продукция
    Место начала и завершения?
    ваше место проживания в Кисловодске
    Когда и сколько длится
    Когда: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00

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