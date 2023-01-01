Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁

К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.

Рассмотрите похожие актуальные предложения в Кисловодске:

3 дня 🚗 На машине Авторский тур Александр 3 отзыва Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады Подняться на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара и полюбоваться закатом с видом на Эльбрус Аэропорт Минеральные воды, 12:00Ж/Д вокзал Кислово... 22 000 ₽ за человека 1 день 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Авторский тур Александр Нет отзывов На джипах по живописной дороге Джилы-Су и плато Бермамыт Любоваться закатом на скалах Бермамыта и попробовать разные виды нарзана Аэропорт Минеральные воды, время прилета до 12:30 ... 12 000 ₽ за человека 8 дней 🚗 На машине Авторский тур Анастасия Нет отзывов Променад по Кисловодску и поход Северному Приэльбрусью Познакомиться с городом-курортом и исследовать природу урочища Джилы-Су г. Кисловодск, 10:00. Если вы не успеваете прибыть... 39 800 ₽ за человека