Из Кисловодска - в Сырную пещеру и Тебердинский заповедник

Увидеть красоты Кавказа и посетить гостеприимный Домбай
Путешествуя по дороге наших предков, мы с радостью расскажем вам об истории и культуре своего народа. Вы сделаете яркие фото необычной пещеры.

Проедете по живописному перевалу Гумбаши, полюбуетесь горной рекой Уллу-Муруджу и древним озером Кара-Кёль. А в курортном посёлке Домбай у вас будет свободное время для прогулок и подъёма по канатной дороге.
Из Кисловодска - в Сырную пещеру и Тебердинский заповедник
Из Кисловодска - в Сырную пещеру и Тебердинский заповедник
Из Кисловодска - в Сырную пещеру и Тебердинский заповедник
Ближайшие даты:
16
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мар22
мар
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши

Живописная дорога пролегает вдоль реки в горном ущелье. На вершине перевала вы полюбуетесь видами на Кавказский хребет и Эльбрус со смотровой площадки.

Сырная пещера

Погуляете по необычной пещере и услышите историю её возникновения. Вы почувствуете себя внутри гигантского пористого сыра и сможете сделать яркие кадры на память.

Озеро Кара-Кёль

Древнее озеро образовалось после схода ледника. И несмотря на название (Кара-Кёль переводится как «Чёрное озеро»), вода здесь чистая и прозрачная.

Река Уллу-Муруджу

Бурлящий горный поток окружает стройный хвойный лес. Здесь вы попробуете чистейшую ледниковую воду.

Домбай

В курортном посёлке у вас будет свободное время. Вы успеете прокатиться по канатной дороге, насладиться шикарными горными видами и оценить кавказскую кухню.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery или УАЗ Патриот
  • В стоимость экскурсии не входят билеты на канатную дорогу
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Остались вопросы?

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем месте проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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