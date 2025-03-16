Путешествуя по дороге наших предков, мы с радостью расскажем вам об истории и культуре своего народа. Вы сделаете яркие фото необычной пещеры.
Проедете по живописному перевалу Гумбаши, полюбуетесь горной рекой Уллу-Муруджу и древним озером Кара-Кёль. А в курортном посёлке Домбай у вас будет свободное время для прогулок и подъёма по канатной дороге.
Проедете по живописному перевалу Гумбаши, полюбуетесь горной рекой Уллу-Муруджу и древним озером Кара-Кёль. А в курортном посёлке Домбай у вас будет свободное время для прогулок и подъёма по канатной дороге.
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши
Живописная дорога пролегает вдоль реки в горном ущелье. На вершине перевала вы полюбуетесь видами на Кавказский хребет и Эльбрус со смотровой площадки.
Сырная пещера
Погуляете по необычной пещере и услышите историю её возникновения. Вы почувствуете себя внутри гигантского пористого сыра и сможете сделать яркие кадры на память.
Озеро Кара-Кёль
Древнее озеро образовалось после схода ледника. И несмотря на название (Кара-Кёль переводится как «Чёрное озеро»), вода здесь чистая и прозрачная.
Река Уллу-Муруджу
Бурлящий горный поток окружает стройный хвойный лес. Здесь вы попробуете чистейшую ледниковую воду.
Домбай
В курортном посёлке у вас будет свободное время. Вы успеете прокатиться по канатной дороге, насладиться шикарными горными видами и оценить кавказскую кухню.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery или УАЗ Патриот
- В стоимость экскурсии не входят билеты на канатную дорогу
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем месте проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Умар — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 34 туристов
Давайте знакомиться, меня зовут Умар. Я ваш проводник по КМВ, но прежде всего я — человек, который не перестаёт восхищаться и открывать для себя новые уголки моего края. Это удивительный регион, в котором переплетаются традиции, религии, история и культура. Здесь никогда не бывает скучно! Работаю с командой гидов, наш подход — оригинальность экскурсий, гибкость, мобильность.Задать вопрос
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