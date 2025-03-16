Путешествуя по дороге наших предков, мы с радостью расскажем вам об истории и культуре своего народа. Вы сделаете яркие фото необычной пещеры. Проедете по живописному перевалу Гумбаши, полюбуетесь горной рекой Уллу-Муруджу и древним озером Кара-Кёль. А в курортном посёлке Домбай у вас будет свободное время для прогулок и подъёма по канатной дороге.

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Описание экскурсии

Перевал Гумбаши

Живописная дорога пролегает вдоль реки в горном ущелье. На вершине перевала вы полюбуетесь видами на Кавказский хребет и Эльбрус со смотровой площадки.

Сырная пещера

Погуляете по необычной пещере и услышите историю её возникновения. Вы почувствуете себя внутри гигантского пористого сыра и сможете сделать яркие кадры на память.

Озеро Кара-Кёль

Древнее озеро образовалось после схода ледника. И несмотря на название (Кара-Кёль переводится как «Чёрное озеро»), вода здесь чистая и прозрачная.

Река Уллу-Муруджу

Бурлящий горный поток окружает стройный хвойный лес. Здесь вы попробуете чистейшую ледниковую воду.

Домбай

В курортном посёлке у вас будет свободное время. Вы успеете прокатиться по канатной дороге, насладиться шикарными горными видами и оценить кавказскую кухню.

Организационные детали