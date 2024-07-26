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Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Кисловодска. Горы в сердце, а сердце - в горах

Урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Наша поездка отличается тем, что включает места, которым обычно посвящают два дня.

А потому приготовьтесь к путешествию, в котором вам ни минуты не придётся отдыхать от захватывающих пейзажей. Ущелья и водопады, горные хребты и могучие скальные стены, целебный нарзан. Ваш день будет весьма насыщенным и запоминающимся!
5
2 отзыва
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Кисловодска. Горы в сердце, а сердце - в горах
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Кисловодска. Горы в сердце, а сердце - в горах
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Кисловодска. Горы в сердце, а сердце - в горах

Описание экскурсии

Урочище Джилы-Су. Совершим пеший поход к водопаду Султан (высота 40 метров). А неподалёку желающие смогут принять нарзанную ванну (температура 23 градуса).

Водопад Каракая-Су. Затем отправимся в Малкинское ущелье, где вы увидите впечатляющий своей мощью водопад и полюбуетесь горными пейзажами.

На этом наше путешествие не закончится! Насладившись чарующими пейзажами и зарядившись энергией, отправляемся дальше по следам древних караванов

  • Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт, где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона
  • Посетим капитанский мостик над пропастью с лучшим видом на Эльбрус
  • После вы прогуляетесь до Амфитеатра
  • И в заключение побываете в ещё одной красивой локации. На скалах Два монаха вы отведаете горный чай и свежесваренный кофе.

Организационные детали

  • Поедем на комфортном внедорожнике УАЗ Патриот
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды
  • Мы заберём вас от места вашего проживания и после привезём обратно
  • Дополнительные расходы: обед в кафе (можно взять с собой перекус), экосбор в Джилы-Су — 650 ₽. за чел., смотровой мостик — 100 ₽ за чел.
  • Можно брать детей старше 5 лет
  • Поездка может быть отменена или перенесена из-за погодных условий

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего адреса проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3232 туристов
Мы сплочённая команда. Проводим индивидуальные и групповые поездки по Кавказу. Стараемся максимально интересно раскрыть поездку, чтобы каждый из вас остался доволен.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Татьяна
26 июля ездили с Семëном в Приэльбрусье. Маршрут нашим гидом был скорректирован с учётом погодных условий: сначала посетили плато Бермамыт, т. к. ближе ко второй половине дня его затянуло тучами
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и мы не смогли бы насладиться панорамными видами. По дороге к Бермамыту мы заехали на несколько смотровых площадок, с которых открывался прекрасный вид на Эльбрус и ущелья. Затем по бездорожью добрались до скал Парусов. Здесь даже не хватит слов, чтобы описать ту красоту, которая нам открылась, вдоволь нагулявшись среди камней и отведав сочного арбуза, отравились по бездорожью дальше - в урочище Джылы-Су. На поляне Эммануэля отведали вкуснейшего нарзана, а после совершили небольшой треккинг к водопаду Султан. Полюбовались сверху на Кызылкол-су, а затем проехали к моему любимому водопаду Каракая-су, который, в этот раз, я рассмотрела с другой точки - сверху. И конечно же, мы накормили семечками и яблоками главных обитателей Джылы-Су - сусликов! После такой сложной прогулки мы пообедали в придорожном кафе и по ровной красивейшей дороге отправились домой. На протяжении всего пути мы чувствовали себя в безопасности, так как Семён прекрасный и опытный водитель, а также превосходный гид, отлично владеющий информацией и умеющий донести её до слушателя.

26 июля ездили с Семëном в Приэльбрусье. Маршрут нашим гидом был скорректирован с учётом погодных условий:
26 июля ездили с Семëном в Приэльбрусье. Маршрут нашим гидом был скорректирован с учётом погодных условий:
26 июля ездили с Семëном в Приэльбрусье. Маршрут нашим гидом был скорректирован с учётом погодных условий:
26 июля ездили с Семëном в Приэльбрусье. Маршрут нашим гидом был скорректирован с учётом погодных условий:
26 июля ездили с Семëном в Приэльбрусье. Маршрут нашим гидом был скорректирован с учётом погодных условий:
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О
Были на этой поездке в начале октября. Очень повезло с погодой. Полное понимание того, что это действительно нестандартная поездка в Приэльбрусье, пришло после ее окончания, в т. ч. на фоне
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того как проходят иные стандартные маршруты. Кроме знаковых локаций - плато Бермамыт, поляны Эммануэля, водопадов, урочища Джилы-Су и их локальных достопримечательностей - отдельно хочу выделить непосредственно маршрут по бездорожью между локациями. Маршрут не простой, но очень интересный, а открывавшиеся по дороге виды на Кавказский хребет, Эльбрус и окружающее Приэльбрусье невозможно описать словами - полное восхищение и восторг! Огромная благодарность Семёну за продуманный маршрут, позволивший по разному увидеть Приэльбрусье, за высочайший водительский профессионализм и за интересный рассказ во время всей поездки!

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