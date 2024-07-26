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и мы не смогли бы насладиться панорамными видами. По дороге к Бермамыту мы заехали на несколько смотровых площадок, с которых открывался прекрасный вид на Эльбрус и ущелья. Затем по бездорожью добрались до скал Парусов. Здесь даже не хватит слов, чтобы описать ту красоту, которая нам открылась, вдоволь нагулявшись среди камней и отведав сочного арбуза, отравились по бездорожью дальше - в урочище Джылы-Су. На поляне Эммануэля отведали вкуснейшего нарзана, а после совершили небольшой треккинг к водопаду Султан. Полюбовались сверху на Кызылкол-су, а затем проехали к моему любимому водопаду Каракая-су, который, в этот раз, я рассмотрела с другой точки - сверху. И конечно же, мы накормили семечками и яблоками главных обитателей Джылы-Су - сусликов! После такой сложной прогулки мы пообедали в придорожном кафе и по ровной красивейшей дороге отправились домой. На протяжении всего пути мы чувствовали себя в безопасности, так как Семён прекрасный и опытный водитель, а также превосходный гид, отлично владеющий информацией и умеющий донести её до слушателя.