Влюбиться в Пятигорск за один день

Мы посетим панорамный парк на горе Машук, я расскажу историю древнего места силы - горы Бештау

Индивидуально
для 5 чел.
Мы посетим панорамный парк на горе Машук, я расскажу историю древнего места силы — горы Бештау.

Пройдете по следам Лермонтова и увидите заведение, где Лев Толстой отмечал 25-летие.

Узнаете о памятниках легендарного Цветника и послушаете Эолову арфу.
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день

Что вы можете увидеть 🤩

  • гора Бештау
  • гора Машук
  • сыроварня
  • парк Цветник
  • Лермонтовской галерея
  • грот Дианы
  • озеро Провал.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Живописные виды с горы Машук

Мы полюбуемся на могучие вершины Эльбруса, поднимемся на гору Машук и увидим Пятигорск как на ладони, посетим самый популярный городской парк, где я покажу место дуэли Лермонтова и проведу сквозь Ворота Солнца. А на крупнейшей концертной площадке региона под открытым небом расскажу о колоритном ведущем Жорике Вартанове.

Гора Бештау — древнее место силы

С живописных склонов вы насладитесь новыми сказочными панорамами, надышитесь пьянящим воздухом и откроете один из самых сильных энергетических центров региона. Узнаете, как с незапамятных времен люди его почитали, возводили храм Солнца и Скифский храм, византийские и русские православные монастыри. Поговорим о том, как людская ненависть и алчность раз за разом рушили стены святынь, и как оставалось неизменным желание прикоснуться к месту силы. А также обязательно зайдем в новый монастырь, который, в продолжение традиции, здесь строят с середины 90-х.

Сыры, кофе и фирменные блюда

В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами. На домашней сыроварне попробуете тысячу и один вид натуральных сыров из молока коров, живущих на курорте. Отведаете свежеиспеченный хлеб и насладитесь чашечкой кофе или чая из горных трав. В секретном заведении попробуете настоящую кухню современного Пятигорска — еда будет именно такой, какой ее знают и любят местные жители. Открою маленький секрет: коронное блюдо — яичница с помидорами, приправленная свежей зеленью и кавказскими специями, приготовленная на костре… Ну а напоследок будет отменное пятигорское мороженое.
Парк Цветник — визитная карточка уютного Пятигорска
Вы прогуляетесь по тенистым аллеям мимо Кисы Воробьянинова до театра оперетты. Увидите старинное здание, где Пушкин принимал ванны. Продегустируете знаменитые целебные воды. На вершине горы Горячей рассмотрите символ региона — Орла, восседающего здесь уже более ста лет. Отыщете заведение, где Лев Толстой отмечал свое 25-летие, и отдохнете в типичном пятигорском дворике тех лет, заросшем виноградом и плющом, наслаждаясь винами старейшего на Ставрополье винзавода. А чуть позже, в Эмануиловском парке, увидите знаменитую Эолову арфу, где на струнах играет ветер.

Лермонтовские места

В Цветнике вы пройдете вдоль Лермонтовской галереи и грота Дианы, где поэт провел последний бал. В одноименном сквере осмотрите первый памятник Лермонтову, поставленный здесь ещё при жизни его современников. Кроме того, я покажу дом княжны Мэри и дом с привидением, Академическую галерею и небольшой отрезок старых трамвайных путей, по которым до сих пор бегает вагончик 1903 года выпуска. А еще я проведу вас по сохранившейся до наших дней части мостовой — вокруг дома-музея литератора.

Озеро Провал, канатная дорога

У входа в туннель, ведущий к озеру, вас встретит великий комбинатор. Распрощавшись с Остапом, спустимся к Бесстыжим ваннам — сюда круглый год съезжаются тысячи людей, чтобы поправить здоровье, искупавшись в целебных водах. Испытать эффект сможете и вы. После, при желании, прокатитесь на канатной дороге и, конечно, проедете по центральным улицам, чтобы почувствовать ритм города и узнать, чем он живёт сейчас. А в завершение открою редкий памятник природы — озеро с чистой и вкусной минеральной водой!
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транфер (7-местный автомобиль Lada Largus),
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • еда, напитки,
  • входные билеты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • транфер (7-местный автомобиль Lada Largus)
  • услуги гида.
Что не входит
  • еда, напитки
  • входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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