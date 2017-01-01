Маргарита проводит ещё 6 экскурсий

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Костюмированная прогулка по Коломне с историком

Понять, чем жил Старый город на обзорной экскурсии по его самым интересным достопримечательностям

Маргарита
Маргарита – Гид из Коломны
Вы узнаете о давних кремлевских событиях, вошедших в летопись государства, и послушаете о знаменитых правителях, связанных с городом.

Познакомитесь с историей 📖 храмов и чудотворных святынь.

На улочках посада поговорим о выдающихся купцах, творческих личностях и быте 19 века.

А для лучшего погружения в атмосферу старины я буду в платье барышни прошлого века.
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Костюмированная прогулка по Коломне с историком

Что вас ожидает

Прекрасный памятник архитектуры 16 в.
Путешествие по кремлю начнем от Коломенского Городового, вы пройдете по линии несохранившихся крепостных стен и закончите Пятницкими воротами, хранящими древнюю тайну Коломны. Посетите владения Брусенского монастыря и осмотрите Соборную площадь с великолепным Успенским собором. Увидите храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного, — а еще жилые дома и даже самую обычную школу.

По пути будет много интересных тем для беседы — история 📖 строительства мощной цитадели, особые реликвии, знаковые события, как то: венчание Дмитрия Донского и собрание рати для похода на Казань, а также легенды Смутного времени и тайны кремлевских башен.

Островок старинного провинциального города
На самых антуражных улочках коломенского посада вы увидите фрагменты сохранившихся торговых рядов — сегодня здесь возрождаются музеи-торговые лавки, — старообрядческий храм Николы-на-Посаде, Покровский храм с восстанавливаемым английским садиком, Музейную фабрику пастилы и музей 🖼 «Калачная». По пути поговорим о выдающихся купеческих фамилиях Коломны, а также о творческих людях — жителях и гостях нашего города.

Организационные детали

Возможно заказать экскурсию ⛳ в формате индивидуальной — её стоимость составит 3000 руб. Время экскурсии 🧭 обговаривается отдельно.

Начало и место завершения
🚩 у кремля
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Костюмированная прогулка по Коломне с историком
Костюмированная прогулка по Коломне с историком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Маргарита
Маргарита
Добрый день! Меня зовут Маргарита, мне 26 и я профессионально занимаюсь проведением экскурсий. 8 лет назад я закончила курсы экскурсоведения и с тех пор знакомлю гостей Коломны с историей этого славного города. В 2017 году я стала победителем в конкурсе на звание лучшего экскурсовода Коломны. Больше всего я люблю рассказывать о тайнах и легендах Коломны - они пронизывают каждую улочку Коломны, от них захватывает дух. Мой подход к проведению экскурсий - это сделать путешествие интересным для каждого человека, помочь ему влюбиться в этот чудесный город. Отличительная черта моего подхода - основной упор путешествия делается не на сухие факты, а на красочное и яркое описание богатой истории Коломны, тайны и легенды, которыми изобилует Коломна. Я провожу экскурсии потому, что очень люблю этот город и хочу показать гостям как он прекрасен. Любите ли Вы Коломну так, как люблю её я!? Даже если вы пока не можете ответить на этот вопрос утвердительно, уверяю Вас, после нашей экскурсии, вы влюбитесь в этот замечательный город!
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