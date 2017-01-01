Маргарита проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Прекрасный памятник архитектуры 16 в.

Путешествие по кремлю начнем от Коломенского Городового, вы пройдете по линии несохранившихся крепостных стен и закончите Пятницкими воротами, хранящими древнюю тайну Коломны. Посетите владения Брусенского монастыря и осмотрите Соборную площадь с великолепным Успенским собором. Увидите храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного, — а еще жилые дома и даже самую обычную школу.

По пути будет много интересных тем для беседы — история 📖 строительства мощной цитадели, особые реликвии, знаковые события, как то: венчание Дмитрия Донского и собрание рати для похода на Казань, а также легенды Смутного времени и тайны кремлевских башен.

Островок старинного провинциального города

На самых антуражных улочках коломенского посада вы увидите фрагменты сохранившихся торговых рядов — сегодня здесь возрождаются музеи-торговые лавки, — старообрядческий храм Николы-на-Посаде, Покровский храм с восстанавливаемым английским садиком, Музейную фабрику пастилы и музей 🖼 «Калачная». По пути поговорим о выдающихся купеческих фамилиях Коломны, а также о творческих людях — жителях и гостях нашего города.

Организационные детали

Возможно заказать экскурсию ⛳ в формате индивидуальной — её стоимость составит 3000 руб. Время экскурсии 🧭 обговаривается отдельно.