Маргарита проводит ещё 6 экскурсий

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Самое интересное в Коломне за 2 часа

Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Представьте себя путешественником во времени на уникальной костюмированной прогулке по Коломне.

Вас ждет захватывающее путешествие по историческому центру города, где каждый камень хранит память о прошлом.

Вы узнаете о важных событиях, происходивших
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в стенах древнего кремля, о знаменитых правителях, оставивших свой след в истории города, и о жизни купцов 19 века.

Экскурсия проводится опытным историком, который не только расскажет интересные истории, но и воссоздаст атмосферу тех времен, благодаря костюму барышни прошлого века.

Это не просто экскурсия, это погружение в историю, которое оставит незабываемые впечатления и знания о городе Коломна

4.9
278 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Коломенского кремля
  • ⛪ Знакомство с древними храмами и святынями
  • 🛤 Прогулка по старинным улочкам посада
  • 🖼 Открытие музеев и торговых лавок
  • 📜 Увлекательные рассказы о знаменитых правителях и купцах
Самое интересное в Коломне за 2 часа
Самое интересное в Коломне за 2 часа
Самое интересное в Коломне за 2 часа

Что можно увидеть

  • Коломенский кремль
  • Пятницкие ворота
  • Брусенский монастырь
  • Успенский собор
  • Храм Воскресения Словущего
  • Храм Николы Гостиного
  • Музейная фабрика пастилы
  • Музей «Калачная»

Описание экскурсии

Прекрасный памятник архитектуры 16 века

Путешествие по кремлю начнем от Коломенского Городового, вы пройдете по линии несохранившихся крепостных стен и закончите Пятницкими воротами, хранящими древнюю тайну Коломны. Посетите владения Брусенского монастыря и осмотрите Соборную площадь с великолепным Успенским собором. Увидите храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного, — а еще жилые дома и даже самую обычную школу.

По пути будет много интересных тем для беседы — история строительства мощной цитадели, особые реликвии, знаковые события, как то: венчание Дмитрия Донского и собрание рати для похода на Казань, а также легенды Смутного времени и тайны кремлевских башен.

Островок старинного провинциального города

На самых антуражных улочках коломенского посада вы увидите фрагменты сохранившихся торговых рядов — сегодня здесь возрождаются музеи-торговые лавки, — старообрядческий храм Николы-на-Посаде, Покровский храм с восстанавливаемым английским садиком, Музейную фабрику пастилы и музей «Калачная». По пути поговорим о выдающихся купеческих фамилиях Коломны, а также о творческих людях — жителях и гостях нашего города.

Организационные детали

  • Возможно заказать экскурсию в формате индивидуальной — её стоимость составит 4500 ₽ в будние дни. В выходные экскурсия проводится только по предварительному согласованию. Время экскурсии обговаривается отдельно
  • По праздникам и выходным дням количество участников может быть увеличено до 15 человек. На качестве экскурсии это не отразится
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 21761 туриста
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 278 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
260
4
11
3
4
2
1
1
2
Т
Дата посещения: 23 июн 2026
23.06 26 "Самое интересное за 2 часа в Коломне"
Спасибо большое гиду Ирине Бессоновой за содержательную и интересную экскурсию
23.06 26 &quot;Самое интересное за 2 часа в Коломне&quot;
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Ю
Дата посещения: 13 июн 2026
Мария - замечательный экскурсовод!
За 2 с небольшим часа просто влюбила нас в Коломну!
Живой рассказ, в который вплетены и легенды, и исторические факты, человеколюбивое отношение к слушателям (перерыв на 15 минут после часа экскурсии, выбор местечка в тени, чтобы продолжить рассказ), экскурсия зашла на ура и взрослым, и молодым участникам группы.
Огромное спасибо и очень рекомендуем!
Юлия
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Ольга
Большое спасибо Дмитрию за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. 2 часа увлекательной прогулки пролетели незаметно. Очень рады, что у вашего древнего города есть такие знающие и преданные люди. Такая экскурсия нужна всем гостям Коломны, посетившим ваш город впервые, чтобы появилось желание ещё раз его посетить.
Большое спасибо Дмитрию за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. 2 часа увлекательной прогулки пролетели незаметно.
Большое спасибо Дмитрию за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. 2 часа увлекательной прогулки пролетели незаметно.
Большое спасибо Дмитрию за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. 2 часа увлекательной прогулки пролетели незаметно.
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Е
Благодаря нашему экскурсоводу Дмитрию экскурсия по Коломне прошла замечательно, интересно и креативно, спасибо большое за полученную информацию и не формальный подход к организации.
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Т
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию по Коломенскому кремлю!
Очень интересный маршрут, глубокие знания истории Кремля и всей Коломны, грамотная речь, увлекательная подача материала и отличное чувство юмора сделали экскурсию по-настоящему
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запоминающейся.
Отдельное спасибо за приятные памятные подарки каждому участнику группы — это было очень неожиданно и трогательно.
Получили огромное удовольствие с сыном от экскурсии! Обязательно будем рекомендовать Дмитрия и его экскурсии своим друзьям и знакомым.

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И
Очень приятная девушка-экскурсовод Маргарита. Рассказала много интересного. Экскурсия обзорная по всему историческому центру Коломны. Экскурсия проходит в очень удобном спокойном темпе, бежать никуда не нужно. Рекомендую!
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