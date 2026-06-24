Маргарита проводит ещё 6 экскурсий

📜 Увлекательные рассказы о знаменитых правителях и купцах
Что можно увидеть
Коломенский кремль
Пятницкие ворота
Брусенский монастырь
Успенский собор
Храм Воскресения Словущего
Храм Николы Гостиного
Музейная фабрика пастилы
Музей «Калачная»
Описание экскурсии
Прекрасный памятник архитектуры 16 века
Путешествие по кремлю начнем от Коломенского Городового, вы пройдете по линии несохранившихся крепостных стен и закончите Пятницкими воротами, хранящими древнюю тайну Коломны. Посетите владения Брусенского монастыря и осмотрите Соборную площадь с великолепным Успенским собором. Увидите храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного, — а еще жилые дома и даже самую обычную школу.
По пути будет много интересных тем для беседы — история строительства мощной цитадели, особые реликвии, знаковые события, как то: венчание Дмитрия Донского и собрание рати для похода на Казань, а также легенды Смутного времени и тайны кремлевских башен.
Островок старинного провинциального города
На самых антуражных улочках коломенского посада вы увидите фрагменты сохранившихся торговых рядов — сегодня здесь возрождаются музеи-торговые лавки, — старообрядческий храм Николы-на-Посаде, Покровский храм с восстанавливаемым английским садиком, Музейную фабрику пастилы и музей «Калачная». По пути поговорим о выдающихся купеческих фамилиях Коломны, а также о творческих людях — жителях и гостях нашего города.
Организационные детали
Возможно заказать экскурсию в формате индивидуальной — её стоимость составит 4500 ₽ в будние дни. В выходные экскурсия проводится только по предварительному согласованию. Время экскурсии обговаривается отдельно
По праздникам и выходным дням количество участников может быть увеличено до 15 человек. На качестве экскурсии это не отразится
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 21761 туриста
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 278 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Дата посещения: 23 июн 2026
23.06 26 "Самое интересное за 2 часа в Коломне" Спасибо большое гиду Ирине Бессоновой за содержательную и интересную экскурсию
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Ю
Юлия
Дата посещения: 13 июн 2026
Мария - замечательный экскурсовод! За 2 с небольшим часа просто влюбила нас в Коломну! Живой рассказ, в который вплетены и легенды, и исторические факты, человеколюбивое отношение к слушателям (перерыв на 15 минут после часа экскурсии, выбор местечка в тени, чтобы продолжить рассказ), экскурсия зашла на ура и взрослым, и молодым участникам группы. Огромное спасибо и очень рекомендуем! Юлия
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Ольга
Большое спасибо Дмитрию за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. 2 часа увлекательной прогулки пролетели незаметно. Очень рады, что у вашего древнего города есть такие знающие и преданные люди. Такая экскурсия нужна всем гостям Коломны, посетившим ваш город впервые, чтобы появилось желание ещё раз его посетить.
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Е
Евгения
Благодаря нашему экскурсоводу Дмитрию экскурсия по Коломне прошла замечательно, интересно и креативно, спасибо большое за полученную информацию и не формальный подход к организации.
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Т
Татьяна
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию по Коломенскому кремлю! Очень интересный маршрут, глубокие знания истории Кремля и всей Коломны, грамотная речь, увлекательная подача материала и отличное чувство юмора сделали экскурсию по-настоящему читать дальшеуменьшить
запоминающейся. Отдельное спасибо за приятные памятные подарки каждому участнику группы — это было очень неожиданно и трогательно. Получили огромное удовольствие с сыном от экскурсии! Обязательно будем рекомендовать Дмитрия и его экскурсии своим друзьям и знакомым.
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И
Ирина
Очень приятная девушка-экскурсовод Маргарита. Рассказала много интересного. Экскурсия обзорная по всему историческому центру Коломны. Экскурсия проходит в очень удобном спокойном темпе, бежать никуда не нужно. Рекомендую!
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