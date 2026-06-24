Маргарита проводит ещё 6 экскурсий

Представьте себя путешественником во времени на уникальной костюмированной прогулке по Коломне.Вас ждет захватывающее путешествие по историческому центру города, где каждый камень хранит память о прошлом.Вы узнаете о важных событиях, происходивших

в стенах древнего кремля, о знаменитых правителях, оставивших свой след в истории города, и о жизни купцов 19 века. Экскурсия проводится опытным историком, который не только расскажет интересные истории, но и воссоздаст атмосферу тех времен, благодаря костюму барышни прошлого века. Это не просто экскурсия, это погружение в историю, которое оставит незабываемые впечатления и знания о городе Коломна

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Описание экскурсии

Прекрасный памятник архитектуры 16 века

Путешествие по кремлю начнем от Коломенского Городового, вы пройдете по линии несохранившихся крепостных стен и закончите Пятницкими воротами, хранящими древнюю тайну Коломны. Посетите владения Брусенского монастыря и осмотрите Соборную площадь с великолепным Успенским собором. Увидите храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного, — а еще жилые дома и даже самую обычную школу.

По пути будет много интересных тем для беседы — история строительства мощной цитадели, особые реликвии, знаковые события, как то: венчание Дмитрия Донского и собрание рати для похода на Казань, а также легенды Смутного времени и тайны кремлевских башен.

Островок старинного провинциального города

На самых антуражных улочках коломенского посада вы увидите фрагменты сохранившихся торговых рядов — сегодня здесь возрождаются музеи-торговые лавки, — старообрядческий храм Николы-на-Посаде, Покровский храм с восстанавливаемым английским садиком, Музейную фабрику пастилы и музей «Калачная». По пути поговорим о выдающихся купеческих фамилиях Коломны, а также о творческих людях — жителях и гостях нашего города.

Организационные детали