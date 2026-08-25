Аудиоэкскурсия по историческому центру Костромы проведёт вас от набережной Волги до древнего монастыря.
Вы увидите главные достопримечательности города, узнаете легенды о Екатерине II и подвиге Ивана Сусанина, познакомитесь с купеческой и театральной историей Костромы.
Вы увидите главные достопримечательности города, узнаете легенды о Екатерине II и подвиге Ивана Сусанина, познакомитесь с купеческой и театральной историей Костромы.
Описание аудиогида
Об экскурсии
Откройте для себя Кострому — древний город на Волге — с аудиоэкскурсией по историческому центру. Это прогулка сквозь века: от купеческого расцвета и легенд Смутного времени до театральной славы и духовных святынь города. Маршрут начинается на набережной Волги у скульптуры «Ладья» и проходит по самым знаковым местам города. Вы подниметесь к беседке Островского с видом на реку, прогуляетесь по Центральному парку, увидите необычный памятник Ленину на «романовском» постаменте, торговые ряды и церковь Спаса в рядах. Далее путь приведёт вас к памятнику Ивану Сусанину, на Сусанинскую площадь с её веерной планировкой, к знаменитой пожарной каланче и гауптвахте. Вы узнаете истории купеческих домов, пройдёте по Аллее Признания, увидите Романовский музей, Дворянское собрание и театр имени Островского. Завершается экскурсия у Богоявленско-Анастасиина женского монастыря — одной из главных святынь Костромы. Вас ждут легенды о Екатерине II, рассказ о подвиге Ивана Сусанина, истории купцов и фабрикантов, рассказы о писателях и драматургах, а также живые детали, которые помогают почувствовать характер города. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скульптура «Ладья»
- Беседка Островского
- Центральный парк
- Памятник Ленину на «романовском» постаменте
- Торговые ряды
- Церковь Спаса в рядах
- Памятник Ивану Сусанину
- Сусанинская площадь
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Аллея Признания
- Романовский музей
- Дворянское собрание
- Театр имени Островского
- Богоявленско-Анастасиин женский монастырь
Что включено
- Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации по городу
Что не входит в цену
- Наушники
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Чайковского, 21А
Завершение: Улица Симановского, 26
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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