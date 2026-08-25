Об экскурсии

Откройте для себя Кострому — древний город на Волге — с аудиоэкскурсией по историческому центру. Это прогулка сквозь века: от купеческого расцвета и легенд Смутного времени до театральной славы и духовных святынь города. Маршрут начинается на набережной Волги у скульптуры «Ладья» и проходит по самым знаковым местам города. Вы подниметесь к беседке Островского с видом на реку, прогуляетесь по Центральному парку, увидите необычный памятник Ленину на «романовском» постаменте, торговые ряды и церковь Спаса в рядах. Далее путь приведёт вас к памятнику Ивану Сусанину, на Сусанинскую площадь с её веерной планировкой, к знаменитой пожарной каланче и гауптвахте. Вы узнаете истории купеческих домов, пройдёте по Аллее Признания, увидите Романовский музей, Дворянское собрание и театр имени Островского. Завершается экскурсия у Богоявленско-Анастасиина женского монастыря — одной из главных святынь Костромы. Вас ждут легенды о Екатерине II, рассказ о подвиге Ивана Сусанина, истории купцов и фабрикантов, рассказы о писателях и драматургах, а также живые детали, которые помогают почувствовать характер города. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).