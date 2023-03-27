Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле

Индивидуальная экскурсия на машине по Сусанинской площади и Аллее признания

4.5
2 отзыва
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Вечером город приобретает особенный облик.

Мы прогуляемся и проедем по вечерней Костроме: побываем на Сусанинской площади и Аллее признания, полюбуемся пожарной каланчой, набережной Волги, соборным ансамблем кремля.
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Сусанинская площадь
  • Аллея признания
  • Торговые ряды
  • Набережная Волги
  • Беседка Островского
  • Соборный комплекс Костромского кремля
  • Ипатьевский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Побываем на Сусанинской площади и Аллее признания.
  • Полюбуемся пожарной каланчой, набережной Волги, соборным ансамблем кремля.
  • Исследуем многочисленные торговые ряды.
  • Доедем до Ипатьевского монастыря, величественно стоящего на реке Костроме.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Костроме на автомобиле
  • Если вас 5 и более человек, то возможно арендовать минивэн или микроавтобус. Доплата составит ориентировочно 2000 Р (это зависит от времени и даты экскурсии)
Место начала и завершения?
ул. Советская, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ф
27 мар 2023
Е
8 мар 2023
Я была на экскурсии "Вечерняя Кострома" 22.02.2023 в 20 часов. Мне очень понравилась эта экскурсия. Сергей - отличный гид! Сколько всего интересного и увлекательного он рассказал про Кострому!!! Мы посетили все самые интересные места города. Я очень довольна! Также Сергей помог мне спланировать дальнейшие дни моего пребывания в Костроме. Я ему очень благодарна за это, т. к. я в первый раз была в Костроме. Когда приеду летом в Кострому обязательно запишусь на все экскурсии к Сергею!

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Необычные
Водные развлечения
Обзорные
Ипатьевский монастырь
Популярные места
Религиозные
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