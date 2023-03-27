Индивидуальная экскурсия на машине по Сусанинской площади и Аллее признания
Вечером город приобретает особенный облик.
Мы прогуляемся и проедем по вечерней Костроме: побываем на Сусанинской площади и Аллее признания, полюбуемся пожарной каланчой, набережной Волги, соборным ансамблем кремля.
Мы прогуляемся и проедем по вечерней Костроме: побываем на Сусанинской площади и Аллее признания, полюбуемся пожарной каланчой, набережной Волги, соборным ансамблем кремля.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Сусанинская площадь
- Аллея признания
- Торговые ряды
- Набережная Волги
- Беседка Островского
- Соборный комплекс Костромского кремля
- Ипатьевский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Побываем на Сусанинской площади и Аллее признания.
- Полюбуемся пожарной каланчой, набережной Волги, соборным ансамблем кремля.
- Исследуем многочисленные торговые ряды.
- Доедем до Ипатьевского монастыря, величественно стоящего на реке Костроме.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по Костроме на автомобиле
- Если вас 5 и более человек, то возможно арендовать минивэн или микроавтобус. Доплата составит ориентировочно 2000 Р (это зависит от времени и даты экскурсии)
- Место начала и завершения?
- ул. Советская, д. 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фафин Михаил
27 мар 2023
Е
Елена Громова
8 мар 2023
Я была на экскурсии "Вечерняя Кострома" 22.02.2023 в 20 часов. Мне очень понравилась эта экскурсия. Сергей - отличный гид! Сколько всего интересного и увлекательного он рассказал про Кострому!!! Мы посетили все самые интересные места города. Я очень довольна! Также Сергей помог мне спланировать дальнейшие дни моего пребывания в Костроме. Я ему очень благодарна за это, т. к. я в первый раз была в Костроме. Когда приеду летом в Кострому обязательно запишусь на все экскурсии к Сергею!
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