Я была на экскурсии "Вечерняя Кострома" 22.02.2023 в 20 часов. Мне очень понравилась эта экскурсия. Сергей - отличный гид! Сколько всего интересного и увлекательного он рассказал про Кострому!!! Мы посетили все самые интересные места города. Я очень довольна! Также Сергей помог мне спланировать дальнейшие дни моего пребывания в Костроме. Я ему очень благодарна за это, т. к. я в первый раз была в Костроме. Когда приеду летом в Кострому обязательно запишусь на все экскурсии к Сергею!