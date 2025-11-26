читать дальше

такой любовью и страстью Инал рассказывал об Абхазии, ее народе, обычаях и философии! Это самая интересная экскурсия из всех, на которых я бывала ранее!

Рассказ Инала был очень четко структурирован, очень грамотно выстроен с учетом вовлечения слушателей, эмоционален и где это было уместно - с вкраплением искрометного юмора 😁

Сам маршрут экскурсии был сказочен!. . 😍 От видов и красот природы Абхазии захватывало дух! И наблюдая как проводят экскурсии другие экскурсоводы - убедилась, что Инал просто лучший!!!

Потому что экскурсия не была банальной, Инал показывал не банальные места, которые я бы без него посетить не смогла.

Очень благодарна Иналу и его команде за столь высочайший профессионализм, за такую отдачу и за подаренные невероятные впечатления и эмоции! 😊😊😊

Мандариновые🍊плантации, прогулка по Рице на катере - это что-то невероятное! 😍😍😍

И отдельная благодарность за сделанные Иналом красивейшие кадры, благодаря чему воспоминания об этой прекрасной поездке в неповторимую Абхазию сохранятся дольше и будут продлевать приятнейшее послевкусие от поездки 😊

Инал 🫶🫶🫶

Очень Вам благодарна! ❤️