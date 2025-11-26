Мои заказы

Экскурсии с посещением дачи Сталина из Красной поляны

Найдено 3 экскурсии в категории «Дача Сталина» на Красной поляне, цены от 3000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
На машине
6.5 часов
-
15%
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Экскурсию можно увеличить: съездить к водопаду Молочный, посетить дачу Сталина»
Завтра в 08:00
1 янв в 08:00
11 985 ₽14 100 ₽ за всё до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
На машине
10 часов
-
20%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
«По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 2000 ₽ к стоимости экскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 200 ₽21 500 ₽ за всё до 7 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
На автобусе
12 часов
39 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Прогуляться по приморскому парку Гагры, отдохнуть у озера Рица и посетить Новоафонский монастырь
Начало: В Красной Поляне
«При желании вы также сможете пообедать в кафе национальной кухни, подняться к водопаду «Птичий клюв», чтобы взглянуть на озеро с высоты, посетить загадочный «Молочный водопад» или дачу Сталина»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
1 янв в 06:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 ноября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Прекрасная Абхазия, экскурсия, гид Инал. Нам очень понравилось! Рекомендую!
  • А
    Антон
    17 ноября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Спасибо гиду Рапстану за экскурсию для родителей. Много куда сводил, даже набрали фруктов (хурма, мандарины, фейхоа). Родители остались довольны - много позитивных впечатлений, гид подстроился под их темп и транспорт и поездка была комфортной и безопасной. Рекомендую!
  • Л
    Любовь
    4 ноября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Экскурсия превзошла мои ожидания! 🤩
    Инал, проводивший экскурсию, невероятно пунктуален, четок, организован, ответственен, тактичен, вежлив, очень интеллектуален и разносторонне развит! 🎓
    С
    читать дальше

    такой любовью и страстью Инал рассказывал об Абхазии, ее народе, обычаях и философии! Это самая интересная экскурсия из всех, на которых я бывала ранее!
    Рассказ Инала был очень четко структурирован, очень грамотно выстроен с учетом вовлечения слушателей, эмоционален и где это было уместно - с вкраплением искрометного юмора 😁
    Сам маршрут экскурсии был сказочен!. . 😍 От видов и красот природы Абхазии захватывало дух! И наблюдая как проводят экскурсии другие экскурсоводы - убедилась, что Инал просто лучший!!!
    Потому что экскурсия не была банальной, Инал показывал не банальные места, которые я бы без него посетить не смогла.
    Очень благодарна Иналу и его команде за столь высочайший профессионализм, за такую отдачу и за подаренные невероятные впечатления и эмоции! 😊😊😊
    Мандариновые🍊плантации, прогулка по Рице на катере - это что-то невероятное! 😍😍😍
    И отдельная благодарность за сделанные Иналом красивейшие кадры, благодаря чему воспоминания об этой прекрасной поездке в неповторимую Абхазию сохранятся дольше и будут продлевать приятнейшее послевкусие от поездки 😊
    Инал 🫶🫶🫶
    Очень Вам благодарна! ❤️

  • Т
    Татьяна
    17 октября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Это не просто душевное путешествие, это максимально насыщенная поездка всеми гранями жизни Абхазии. Просто удивительно, как много вместил в себя
    читать дальше

    этот день: природа, культура, история, семейные обычаи, трудности возвращения к благополучной жизни страны. Инал прекрасный рассказчик, который влюбил в эту землю с первого раза, знающий, ироничный, тёплый и заботливый. Отдельная радость - побродить сколько хочешь на местах остановки, мало кто так щедр из экскурсоводов. Спасибо за прекрасный день, вы настоящий гид-профессионал и патриот)

  • К
    Кристина
    14 сентября 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Хороший вариант индивидуальной экскурсии. Все под запрос, но максимально логично и структурировано. Никаких навязанных услуг.

    Очень приятный гид Данил. Заранее связался, ответил на все вопросы, напомнил про документы.
    Комфортно съездили, все, что хотели посмотрели.

    Теперь хотим на недельку)
  • И
    Инна
    25 июля 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Поездка 24. июля. Все прошло отлично, начиная от организации поездки. Встретили на границе, все быстро без проблем. У нас был
    читать дальше

    гид Радж, грамотный, знающий и любящий свою страну человек. С комфортом добрались до нужных нам мест. Путешествие было ориентировано на нас😀🙂💪👍все очень понравилось, спасибо. Рекомендую 100%

  • А
    Алексей
    21 июля 2025
    Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Недавно вернулись из большого путешествия по Абхазии, организованного через Tripster, и остались в полном восторге. Это была поездка, наполненная потрясающими
    читать дальше

    пейзажами, теплым приемом и массой ярких впечатлений.

    Что особенно запомнилось:
    1. Маршрут – гид предложил идеальный баланс между активными экскурсиями и отдыхом. Мы посетили живописное озеро Рица, таинственные Новоафонские пещеры и прекрасный монастырь.
    2. Гид – настоящий профессионал. Рассказывал интересные истории, знал все секретные места и подстраивал программу под наши пожелания.
    3. Природа Абхазии – это что-то невероятное! Горы, покрытые зеленью, чистейшее море, водопады и старинные храмы создают ощущение сказки.

    Огромное спасибо Tripster и гиду за безупречную организацию. Абхазия покорила наши сердца, и мы обязательно вернемся снова.

  • В
    Виктория
    19 июля 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Экскурсия понравилась, маршрут могли корректировать под себя (время было не так много), нас встретили и с комфортом провезли по основным точкам. Рассказ был интересный, спасибо за увлекательную экскурсию, вернемся еще раз!
  • В
    Валерий
    13 июля 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Действительно душевно. Рекомендую. Удобный автомобиль, интересный рассказ, великолепная природа. Спасибо.
  • И
    Инна
    25 июня 2025
    Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Огромное спасибо! Были в Абхазии впервые. Сомневались. Переживали. Но совершенно не о чем! Великолепный гид Алан! Природные красоты! Учли все
    читать дальше

    пожелания! Удалось избежать массового скопления людей. Аккуратнейшее вождение по серпантину. Все наши страхи развеялись мгновенно. Интересно! Познавательно! Очень комфортный автомобиль! Очень приятная и комфортная компания! В итоге получилось такое классное комбо-что при случае вернемся и вновь воспользуемся вашими услугами! 🫶🏻

