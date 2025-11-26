-
Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Экскурсию можно увеличить: съездить к водопаду Молочный, посетить дачу Сталина»
Завтра в 08:00
1 янв в 08:00
11 985 ₽
14 100 ₽ за всё до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
«По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 2000 ₽ к стоимости экскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 200 ₽
21 500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
Прогуляться по приморскому парку Гагры, отдохнуть у озера Рица и посетить Новоафонский монастырь
Начало: В Красной Поляне
«При желании вы также сможете пообедать в кафе национальной кухни, подняться к водопаду «Птичий клюв», чтобы взглянуть на озеро с высоты, посетить загадочный «Молочный водопад» или дачу Сталина»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
1 янв в 06:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ирина26 ноября 2025Прекрасная Абхазия, экскурсия, гид Инал. Нам очень понравилось! Рекомендую!
Антон17 ноября 2025Спасибо гиду Рапстану за экскурсию для родителей. Много куда сводил, даже набрали фруктов (хурма, мандарины, фейхоа). Родители остались довольны - много позитивных впечатлений, гид подстроился под их темп и транспорт и поездка была комфортной и безопасной. Рекомендую!
Любовь4 ноября 2025Экскурсия превзошла мои ожидания! 🤩
Инал, проводивший экскурсию, невероятно пунктуален, четок, организован, ответственен, тактичен, вежлив, очень интеллектуален и разносторонне развит! 🎓
С
Татьяна17 октября 2025Это не просто душевное путешествие, это максимально насыщенная поездка всеми гранями жизни Абхазии. Просто удивительно, как много вместил в себя
- ККристина14 сентября 2025Хороший вариант индивидуальной экскурсии. Все под запрос, но максимально логично и структурировано. Никаких навязанных услуг.
Очень приятный гид Данил. Заранее связался, ответил на все вопросы, напомнил про документы.
Комфортно съездили, все, что хотели посмотрели.
Теперь хотим на недельку)
Инна25 июля 2025Поездка 24. июля. Все прошло отлично, начиная от организации поездки. Встретили на границе, все быстро без проблем. У нас был
Алексей21 июля 2025Недавно вернулись из большого путешествия по Абхазии, организованного через Tripster, и остались в полном восторге. Это была поездка, наполненная потрясающими
Виктория19 июля 2025Экскурсия понравилась, маршрут могли корректировать под себя (время было не так много), нас встретили и с комфортом провезли по основным точкам. Рассказ был интересный, спасибо за увлекательную экскурсию, вернемся еще раз!
Валерий13 июля 2025Действительно душевно. Рекомендую. Удобный автомобиль, интересный рассказ, великолепная природа. Спасибо.
Инна25 июня 2025Огромное спасибо! Были в Абхазии впервые. Сомневались. Переживали. Но совершенно не о чем! Великолепный гид Алан! Природные красоты! Учли все
