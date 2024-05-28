Увидеть самое главное на Красной поляне

Найдено 9 экскурсий в категории «Самое главное» на Красной поляне, цены от 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
3 990 за всё до 5 чел.
Красная Поляна: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Начало: На курорте Красная Поляна, у канатной дороги
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:30
от 3 000 за всё до 5 чел.
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800017 100 за всё до 5 чел.
Старая новая Красная Поляна
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Старая новая Красная Поляна: от дольменов до современных курортов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красной Поляны, где встречаются древность и современность, природа и архитектура
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Абхазия за один день: водопады, каньоны, монастыри и гастрономия
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
2150019 350 за всё до 7 чел.
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
690 за человека
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Полюбоваться курортом и узнать историю региона на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости в Красной Поляне
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Красная Поляна: обзорная экскурсия
    Провели с Анной очень насыщенный день на Красной поляне и окрестностях. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, связь истории и современности! Анна,браво! Большое спасибо за встречу с Вами, Анна
  • А
    Аза
    26 мая 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
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    рассказал много познавательного и увлекательного, о своем родном крае! Восхищены харизмой, стилем и эрудицией гида, получили массу эмоций за один день! Однозначно будем рекомендовать Адгура. Лучший гид!

  • И
    Инна
    23 мая 2024
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
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    природе Розы Хутор и округи. Многого я не знала. Фотографии просто замечательные! В этот же день вечером отредактированные были у меня! Бесконечная благодарность! Рекомендую всем!

  • ю
    юлия
    11 мая 2024
    Красная Поляна: обзорная экскурсия
    Анна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела нас по маршруту. Было интересно, несмотря на дождливую погоду, ничуть не пожалели, что взяли эту экскурсию. Спасибо большое! Качели над пропастью незабываемы так же)))
    Анна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела насАнна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела насАнна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела нас
  • А
    Алексей
    7 мая 2024
    Красная Поляна: обзорная экскурсия
    Давно не бывал в Красной поляне, с Анной было очень интересно, узнали много нового об истории этих мест, создании курорта Красная
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    поляна, подготовке к олимпиаде, а так же было много полезной информации об особенностях и отличиях курортов: Красная поляна, Роза Хутор и Газпром. Подъем на высоты не спеша, очень комфортно, от цветущих пейзажей до снежных вершин. Воздух настолько чистый, что его хочется съесть))) И конечно красота весенних гор просто завораживает. В начале мая в Красной поляне работало ещё три лыжных трассы, встречались в основном сноубордисты, были и лыжники, на эти трассы вход для пеших туристов закрыт. Лучше выбирать время начала в 9-10 утра, на подъемниках утром свободнее, к обеду приезжают многочисленные группы из Адлера и Сочи. С жд вокзала Адлера с утра есть электричка, 30 мин и вы в Красной поляне. Всем позитива!!!

  • Е
    Евгений
    30 апреля 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах (старая и новая Гагры,
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    ущелья по дороге, о. Рица). Машина Тойота Альфард в очень хорошем состоянии, комфортная, 7 полноценных комфортных сидений. Оптимальный маршрут экскурсии- за счет отсутствия большого количества объектов (не было Нового Афона) экскурсия не утомительная при общей продолжительности экскурсии 9,5 часов (из Красной Поляны).

    Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах
  • Э
    Эльмира
    26 апреля 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
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    тот день! Очень хотелось посетить Абхазию! Предлагаю немного скорректировать название, потому что это дезинформация. Гид нас встречал на территории Абхазии, с той стороны Пешеходного таможенного пункта Россия-Псоу-Грузия (Абхазия). Мы самостоятельно добирались из п. Эстасадок. Благодарю гида, что заранее позвонил нам утром ранним и сообщил нюансы: в паспорте, где отмечены дети, должна быть ещё и печать паспортного стола. Для нас это критически ничего не изменило -печать за 1 час не появится, но мы были морально готовы, что нас развернут обратно. Как потом выяснилось, у нас оказался целый комплект всего того, что не подошло паспортному (таможенному) контролю: и печати нет, и фамилии разные (поди докажи, что это твой ребенок). Поездка была комфортабельная! Машина комфорт класса. Чистая, белая, без посторонних запахов! Водитель- гид был аккуратен на дорогах. Было много рассказов: медленно и ненавязчиво. Мы заранее попросили оставить наш тур без дегустации вина и сыра, только по красотам края. Но на дегустации чая побывали! Вкусно, ароматно))) К сожалению не помню имени гида:( Благодарю за интересную экскурсию, комфорт и заботливое отеческое отношение!!!! Мы останавливались и наслаждались видами и красотами, много фотографировали и было хорошо, без спешки! Спасибо за организацию тура!

  • Д
    Дарья
    12 апреля 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Приятный, интеллигентный гид. Отлично и комфортно провели день.
    Приятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гидПриятный, интеллигентный гид
  • Т
    Татьяна
    10 апреля 2024
    Старая новая Красная Поляна
    Отличная экскурсия, с отличным гидом. Формат проведения - с учётом интересов экскурсантов. Внимательный и доброжелательный Гид-Екатерина. Время пролетело незаметно. Спасибо🙏💕
  • В
    Виктория
    5 апреля 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
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    была в виде диалога, много шутили. Мария помогла подобрать развлечения под наши интересы, посоветовала кафе, рассказала как устроена система подъема в горы. 10 из 10!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Самое главное»

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  4. Водопад Кейва
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  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
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