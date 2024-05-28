1 чел.
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Фотопрогулка
1.5 часа
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Начало: На курорте Красная Поляна, у канатной дороги
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:30
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800017 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старая новая Красная Поляна: от дольменов до современных курортов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красной Поляны, где встречаются древность и современность, природа и архитектура
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Абхазия за один день: водопады, каньоны, монастыри и гастрономия
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Полюбоваться курортом и узнать историю региона на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости в Красной Поляне
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 мая 2024Провели с Анной очень насыщенный день на Красной поляне и окрестностях. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, связь истории и современности! Анна,браво! Большое спасибо за встречу с Вами, Анна
- ААза26 мая 2024Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
- ИИнна23 мая 2024Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
- ююлия11 мая 2024Анна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела нас по маршруту. Было интересно, несмотря на дождливую погоду, ничуть не пожалели, что взяли эту экскурсию. Спасибо большое! Качели над пропастью незабываемы так же)))
- ААлексей7 мая 2024Давно не бывал в Красной поляне, с Анной было очень интересно, узнали много нового об истории этих мест, создании курорта Красная
- ЕЕвгений30 апреля 2024Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах (старая и новая Гагры,
- ЭЭльмира26 апреля 2024Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
- ДДарья12 апреля 2024Приятный, интеллигентный гид. Отлично и комфортно провели день.
- ТТатьяна10 апреля 2024Отличная экскурсия, с отличным гидом. Формат проведения - с учётом интересов экскурсантов. Внимательный и доброжелательный Гид-Екатерина. Время пролетело незаметно. Спасибо🙏💕
- ВВиктория5 апреля 2024Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Самое главное»
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